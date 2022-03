Fotograf Pixsella Ivo Čagalj zabilježio je u četvrtak kako trenutačno izgleda pogled na gradilište mosta preko Cetine na omiškoj obilaznici. Riječ je o jednom od najzahtjevnijih gradilišta u Hrvatskoj, a u četvrtak ga je obišao i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

Butković je istaknuo da je omiška obilaznica jedan od najvećih infrastrukturnih objekata u Splitsko-dalmatinskoj županiji ukupne vrijednosti od 180 milijuna kuna.

"Do kraja godine trebalo bi doći do spajanja mosta, a do proljeća sljedeće godine bit će završena ta dionica duga 3,5 kilometra", kazao je Butković.

Inače, cijeli projekt multimodalne platforme, čiji je dio ta dionica, projekt je koji će biti financiran i u sljedećoj financijskoj perspektivi EU. Butković je najavio i da će do kraja ove godine biti objavljen natječaj za nastavak te ceste prema Dugom Ratu.

"Do 2025. godine fazno ćemo kompletno izgraditi tu cijelu dionicu od Omiša prema Splitu, odnosno Solinu, a sve će se financirati iz bespovratnih sredstava. I luka Omiš je jedan od najvećih projekata danas u lučkoj infrastrukturi u Hrvatskoj.

Od 25 milijardi kuna ulaganja u prometnu infrastrukturu, ulažemo oko dvije milijarde kuna u luke, lučku infrastrukturu, obnovu riva i lukobrana", kazao je ministar Butković i naglasio da se u toj županiji trenutno u luke ulaže preko 200 milijuna kuna.

"Omišku zaobilaznicu uključuju dva tunela i most preko Cetine", objasnio je ministar i dodao da je tunel Komorjak dug više od 600 metara, a tunel Omiš više od 500 metara, dok će most biti u dužini od 216 metara.

Župan Blaženko Boban rekao je da je 89 milijuna kuna vrijedan projekt luke Omiš najkvalitetniji lučki projekt na području cijelog Jadrana.

Ocijenio je da se projekt odvija izvrsnom dinamikom, a računa se da bi čak mogao biti gotov i prije roka, odnosno prije 2024. godine. Najavio je da će županija ove godine otvoriti dvije iznimno značajne luke i to u Kaštel Starom te u Sućurju na Hvaru, koja će biti poveznica tog otoka s kopnom.

Da je omiška obilaznica jedno od najznačajnijih gradilišta Hrvatskih cesta rekao je predsjednik Uprave tog poduzeća Josip Škorić, dodavši da unatoč svim problemima, od pandemije do aktualnog rata, njihove investicije napreduju.

Objasnio je da će jedan dio rasponske konstrukcije montirati na mostu preko rijeke Cetine, što je iznimno složen posao​.

Cijeli projekt multimodalne platforme splitske aglomeracije je u duljini od 21,5 kilometara, kazao je Škorić, podijeljen je u sedam faza glavne dionice, plus osma faza čini rekonstrukciju stare trase državne ceste D8.

Dodao je da se dijelovi za most preko Cetine rade u tvornici u Italiji, materijal im je osiguran, ali imaju problem s poskupljenjem energije, s proizvodnjom konstrukcije, radnom snagom i ostalim, ali unatoč svim tim izazovima projekt napreduje unutar prihvatljivih rokova.

Otvaranje omiške zaobilaznice bi trebalo uvelike rasteretiti gužve na cesti, pogotovo tijekom ljeta prema Omišu, smatra gradonačelnik tog grada Ivo Tomasović.

Hrvatske ceste objavile su i snimku izgradnje mosta i tunela.