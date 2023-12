U utorak je na Županijskom sudu u Zagrebu nastavljen proces protiv optuženih suradnika balkanskog narkobosa Darka Šarića u Hrvatskoj. Sudi se Petru Ćosiću, Manuelu Vuliću i još šestorici ljudi koji su raskrinkani lani u akciji hrvatskih istražitelja i nadležnih tijela Francuske, Srbije, Austrije, Španjolske, Ekvadora, Italije, Grčke i Njemačke, piše N1.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Optužene je specijalna policija u posebnom vozilu uz jake mjere osiguranja dopratila do suda gdje će biti nastavljena sjednica optužnog vijeća. Uskok osumnjičene tereti za šverc droge iz Južne Amerike na kojem su, kako se sumnja, zaradili preko 3,4 milijuna eura, no optuženi su i za jedno teško ubojstvo te preprodaju oružja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Sve je, navodi se, krenulo od ubojstva Milana Milovca, suradnika Darka Šarića, preko kojeg je Ćosić navodno nabavljao kokain u Južnoj Americi. Milovac je, prema optužnici, likvidiran po Ćosićevom nalogu u studenome 2020. godine. Poruke koje su okrivljeni razmjenjivali policija je pronašla na SkyECC komunikaciji. Droga koja je u njegovu aranžmanu nabavljana u Južnoj Americi ukrcavana je u kontejnere i transportirana do luke Ploče, a Ćosićevi ljudi nadzirali su transport kokaina do Zagreba te daljnje raspačavanje po Hrvatskoj.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Na ovaj su način, prema optužnici, od studenoga 2019. do travnja prošle godine Ćosićevi ljudi u Hrvatsku i druge zemlje članice Europske unije prokrijumčarili najmanje 609 kilograma kokaina u vrijednosti većoj od 16,4 milijuna eura, koji su potom i preprodali.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Još 500 kilograma kokaina planirali su, navodi Uskok, prokrijumčariti Ćosićev prvi suradnik Manuel Vulić i trećeokrivljeni u ovoj aferi Ante Vrcan negdje početkom 2020. godine. Iako je droga bila pripremljena za utovar u Kolumbiji, zbog ograničenja što su uvedena nakon izbijanja pandemije covida-19, od ovog posla su odustali.

Vrcan je dodatno optužen da je u veljači 2021. organizirao izvlačenje 65 kilograma kokaina iz kontejnera dopremljenog u luku Ploče. No, drogu nisu pronašli jer ju je ranije zaplijenila policija u Turskoj. Vrcan je, stoji također u optužnici, angažirao iste osobe, no budući da je u međuvremenu shvatio kako je obavijest o zalutaloj pošiljci dana većem broju ljudi, odustao je od angažmana svoje grupacije zbog rizika da ne budu otkriveni. Ova je pošiljka doista otkrivena u Luci Rijeka no, ispostavilo se kasnije, naručitelji nikada po nju nisu došli.