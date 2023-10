U Dubrovniku za najam dvosobnog stana, bez režija, treba izdvojiti 1000 eura mjesečno. Dubrovački agent za nekretnine Maro Kresić otkrio je za Danas.hr da se baš zbog toga ljudi baziraju na okolicu grada poput Mokošice, Župe dubrovačke i drugih, a čak se i u blizini granice s BiH, na Ivanici, iznajmljuju stanovi.

Da, spavaju u Hercegovini a rade u Dubrovniku. Prema Eurostatu najamnine su u zadnjih pet godina porasle čak 60 posto, a u Dubrovniku vjerojatno još i više. Zbog turizma, stanova za dugoročni najam praktički ni nema.

"Iz razloga što je računica iznajmljivača i dalje u korist kratkoročnog iznajmljivanja. Neki se okrenu studentima, a neki su čak i jako upitne kvalitete", kazao je Dubretić, vlasnik agencije za privatni smještaj.

Neki oglasi su prijevara

A kakvo je trenutno stanje ponude stanova u Dubrovniku? U uvali Lapad, naime, prostrani dvosobni stan košta mjesečno 1200 eura dok se za stan od 60 kvadrata treba izdvojiti 1000 eura. Malo manji stan u Pločama iznosi 600 eura mjesečno, ali on je slobodan za najam samo do lipnja iduće godine. Iznajmljuje se svašta - čak i garaže koje se nazivaju studio apartmanima, a često se na društvenim mrežama mogu pronaći oglasi koji su prijevara. Ove godine, bila su tri takva slučaja, no riješena su.

"Zajedničko kod sva tri slučaja ovih prijevara bilo je što su cijene najma bile povoljnije nego je to uobičajeno, što je već alarm da je u pitanju prijevara", kazali su iz policije pa savjetovali ljudima da prije najma stana i plaćanja osobno pogledaju stan i ostvare neposredan kontakt s najmodavcem.

Ipak, mladim obiteljima u Dubrovniku ne preostaje ništa nego čekati pomoć Grada. Taj njihov jedinstveni model stanogradnje mnogima odgovara zato što mjesečno za najam stana plaćaju oko 150 eura.

"Do sada je u dva javna poziva dodijeljeno ukupno 40 stanova na području Mokošice, riječ je o novogradnji u koju su prvi put doselile mlade obitelji", otkrila je Marijana Aksić Vitković,glasnogovornica Grada Dubrovnika.

No ne misle stati samo na tome - dobili su dozvolu za još 50 stanova u naselju Solitudu. A baš zbog toga, poručili su, ulažu u budućnost Grada.