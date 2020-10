‘Kad se čini da su snovi napokon postali stvarnost, majci su doktori najavili da maleni Jona ima urođenu srčanu grešku’, pisalo je u objavi

Obitelj Kiš nakon dvije neuspjele trudnoće dobila je svoju prvu bebu. Jona je 18. listopada, ali sreću su brzo zamijenile loše vijesti te je obitelj saznala da Jona ima srčanu manu. Maleni se trenutno nalazi na Rebru, a pomoći mu može jedino operacija u austrijskom Linzu. U sve se uključio i Šime Vrsaljko, nogometni reprezentativac koji je na svom Instagramu storyju objavio video i pozvao sve koji mogu da pomognu.

Kako im i Vi možete pomoći pročitajte u nastavku.

“Jona Kiš je prvo živorođeno dijete obitelji Kiš, a rođen iz 3. zdrave trudnoće. Nakon mrtvorođenja i vanmaternične dočekana je velika mrgica od 4120gr i 53cm 2tj prije termina hitnom sekcijom 18.10.2020.

Potrebna mu je medicinska ugradnja

Kad se čini da su snovi napokon postali stvarnost, majci doktori najavljuju da maleni Jona ima urođenu srčanu grešku. Nema dvije krvne žile prema i od srca, krv se miješa u jednu te mu se treba ugraditi cjevčica koja bi pomagala njegovom srcu da radi, te je hitno prebačen na Rebro. Danas je njegov 6. dan života, trebao je biti u okrilju obiteljskog doma, no leži na odjelu kardiologije na Rebru.

Doktori su savjetovali da bi bilo najbolje da se operira u Linzu, ali im HZZO to neće financirati jer im kardiolog, neonatolog i kirurg ne žele dati potpise. Svaki dan im je jednako bitan, uskoro će mu se početi skupljati voda na plućima i krenut će neki problemi koji bi se liječili simptomatski, a operacija bi se čekala još dugo vremena.

Otac je otišao u banku ishoditi kredit, no neće biti dostatan jer operacija košta 60.000eura + privatni sanitetski prijevoz s Rebra do bolnice u Linzu, jer ni to ne financira HZZO. Sve vas koji ste voljni pomoći, odreći se nekih svojih gušteva, financijski, možete uplatiti na račun majke Dajana Mizdrak, kako bi Jona svoj prvi Božić, ako Bog da, dočekao u svojem krevetiću”, stoji u objavi na Facebooku.

Podaci za uplatu su:

DAJANA KIŠ

IBAN: HR1023600003234380412

OPIS PLAĆANJA: Pomoć za Joninu operaciju

Otp DEVIZNI

ŽELJKO KIŠ

HR6224070003206928741

Swift: OTPVHR2X

Paypal

zeljko.kis87@gmail.com