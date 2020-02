SPASILA SVOJU TEK ROĐENU UNUČICU: Kći i zet slagali da je beba rođena mrtva pa je dali na posvajanje, ali baka nije povjerovala…

‘U poliklinici su bili šokirani jer kod njih nikada nije bilo mrtvorođene bebe. Svaki dan sam išla sve dalje i dalje. Saznala sam da je beba živa i da se nalazi u socijalnoj ustanovi’, priča Marija kojoj su kći i zet slagali da je beba rođena mrtva, a u stvari su je dali na posvajanje

Kada se dijete rodilo, kći i zet rekli su baki i svima ostalima da je beba mrtvorođena. Čak su organizirali i karmine, ali baki, majci bebine mame, otpočetka je nešto bilo sumnjivo. Krenula je istraživati i došla do šokantnog otkrića da je dijete, njezina unučica, rođena živa i zdrava. Ispostavilo se kako zet nije bio siguran da je pravi otac djeteta pa su bebu dali na posvajanje.

Tako počinje šokantan priča koju je za RTL-ovu Potragu ispričala djetetova baka. Ona je pronašla dijete, zatražila i dobila skrbništvo te izvukla unučicu iz doma. No, budući da Obiteljski zakon zabranjuje posvajanje krvnih srodnika u ravnoj lozi, baka strahuje da će u jednom trenutku netko doći i posvojiti njezinu unuku.

‘Bio mi je to strašan šok’

“Porođaj je bio u osmom mjesecu. Ona je mene nazvala drugi dan iz bolnice i rekla da je rodila i da je dobro, ali da je beba umrla. Meni je to bio strašan šok. Kako umrla, zašto umrla? Znam da je čitav tok trudnoće bio u redu”, kazala je za RTL Marija, baka i skrbnica djeteta.

Kaže kako je počela sumnjati kada je nenajavljena došla u posjet kćeri u bolnicu.

“Bili su šokirani kada sam došla. Ona je odmah počela plakati. Nismo puno pričali o porođaju jer je ona još bila u šoku, slaba, bio je carski rez. Nekih pola sata sam bila u posjetu. Rekla sam da neću više smetati i da ću doći sutra ponovno i zet je odlučio da me isprati iz bolnice van. Ja sam rekla da ne mora, da su vrata na struju i da će morati ponovno zvoniti, no on je inzistirao. On je očito mene pratio da ne bi srela nekoga od osoblja i pitala što se dogodilo s bebom. I pričekao je, vidjela sam ga u retrovizoru i stajao sve dok nisam otišla autom”, kazala je baka.

Kada joj se kći vratila kući iz bolnice, zatražila je od nje da joj pokaže bolničku dokumentaciju kako bi doznala uzrok smrti.

“Imali su neki čudni izgovor da nisu dobili otpusno pismo jer nije bilo primarijusa koji ju je porodio. Ja pitam, a gdje je otpusnica, moraš imati otpusnicu. Nema ni otpusnice, a ne možeš izaći iz bolnice bez otpusnice. Rekli su da idu na kontrolu i tada će dobiti sve papire”, ispričala je baka.

Priznala da to nije dijete njezinog muža

Mariji je priča o smrti djeteta postajala sve nevjerojatnija, naročito kada su joj kći i zet pokazali navodno otpusno pismo.

“Oni su imali neke papire, otpusno pismo u kojem je pisalo da je rođeno mrtvo žensko dijete s čvrsto omotanom pupčanom vrpcom oko vrata. APGAR 0 od 10, dijagnoza je bila masno istaknuta. Ja sam pitala zeta gdje je nalaz obdukcije i hoćemo li raditi pokop, da ću se ja pobrinuti za to. Da budemo mi, samo najuži rod, da imaš gdje upaliti svijeću. Rekao je da će to dobiti poštom, a pitala sam, što je s tijelom? Rekao je da će to poliklinika riješiti, tijelo će se kremirati na Mirogoju i sahraniti u zajedničku grobnicu. Ja sam bila u šoku”, kaže baka.

Sve joj je to bilo čudno pa je odlučila na svoju ruku istražiti što se dogodilo. Nazvala je neke kolege, uspjela doći do poliklinike.

“Rekla sam im da sam imala uvid u otpusno pismo. Oni su bili šokirani jer kod njih nikada nije bilo mrtvorođene bebe. Svaki dan sam išla sve dalje i dalje. Saznala sam da je beba živa, da se nalazi u socijalnoj ustanovi”, priča baka.

Kći joj nije imala komplikacija u trudnoći, ali je majci priznala da to nije dijete njezina muža kojem se odlučila vratiti. Čini se da je bila prisiljena birati između supruga i djeteta te da je izabrala supruga.

‘Rekao je da ima dva metka u cijevi…’

Marija je na oncu pozvala kćer i zeta te ih suočila sa svojim saznanjima. Bio je to, kaže, mučan, a njezinom zetu bilo je najvažnije da se ne dozna da mu je supruga zatrudnjela s drugim muškarcem.

“Vidjela sam da sa njima ne mogu imati nikakve kontakte. Da moram angažirati neke službe, neke institucije jer je on meni rekao ovdje na terasi da on ima cijev i u cijevi dva metka. Ja sam ga pitala: ‘I… što to znači? Hoćeš ubiti mene ili sebe i svoju ženu?’ Rekao mi je da to nije prijetnja, već upozorenje”, priča baka.

Tog trenutka Marija je odlučila krenuti u pravnu bitku za unučicu te je uz pomoć odvjetnika uspjela za otprilike tri mjeseca ishoditi pravomoćno rješenje o skrbništvu nad djetetom.

“S obzirom na to da su roditelji pod navodnicima dali pristanak za posvojenje – kažem pod navodnicima jer postoji osnovana sumnja da otac upisan u Maticu rođenih nije biološki otac – u tom smislu smo prema Centru krenuli s prijedlogom za pokretanje postupka radi osporavanja očinstva oca upisanog u Maticu rođenih i postupak utvrđivanja očinstva kako bi se utvrdio tko je biološki otac. Samim time bi i pristanak roditelja koji su dali da se dijete posvoji bio nevažeći”, kazao je odvjetnik Vladimir Tertešak.

Postoji način da unučica ipak ostane s bakom

Vlasta Grgec-Petroci, iskusna socijalna radnica tvrdi kako postoji drugi način da baka ostane s unučicom.

“Kad je postupak posvojenja u pitanju, onda se najprije provjerava mogu li baka, djed, bliska rodbina preuzeti adekvatnu brigu o djetetu. Prema tome, u ovom slučaju o kojem govorite ako baka ima adekvatne uvjete, ako se adekvatno brine o djetetu, nema razloga za strah da bi dijete moglo biti oduzeto i dano na posvojenje, bez obzira što su roditelji dali suglasnost za posvojenje. Baka može kroz druge institute, kroz skrbništvo ili udomljenje nastaviti brigu o djetetu”, kaže Grgec-Petroci.

A baka Marija dotad uživa s unučicom.

“Beba je dobila jedan kilogram otkako je sa mnom. Hranimo se svaka četiri sata, imamo adaptirano mlijeko, tu su još i voćne kašice. Šećemo se po suncu, obavili smo preglede kod pedijatra i neuropedijatra. Beba je zdrava. Večeramo oko devet i spavamo do devet tako da se baka sada naspava s bebom i jako nam je dobro”, kaže kroz smijeh.