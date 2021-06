U utorak je u prijepodnevnim satima gorjela zgrada u novozagrebačkom naselju Trnsko. Dok stanari zgrade čekaju rezultate policijskog očevida kako bi doznali točan uzrok buktinje koja je izbila u stanju 83-godišnje umirovljenice na 9. katu zgrade oko 11 sati i 25 minuta, pokušavaju se vratiti u normalu. Stanari te zgrade u zagrebačkoj Ulici Trnsko u požaru su pretrpjeli veliku materijalnu štetu i šok, no ipak je sreća da je šteta samo materijalna.

Također, u požaru je na balkonu 12. kata zgrade u jednom trenu bio zarobljen 90-godišnji Drago Bošnjak koji je zagrebački umirovljeni avijatičar. Snimke njegova spašavanja obišle su Hrvatsku.

Nagutao se dima

"Dobar vam dan, uđite u moj dom! Sve je prljavo i začađeno i ispričavam vam se na neurednosti, ali sam se tek jutros vratio iz bolnice, gdje sam proveo noć na promatranju jer sam se nagutao dima", rekao je za Jutarnji list umirovljeni Drago, u kvartu poznatiji kao - Dragec.

Ispričao je gdje je bio i što je radio u vrijeme požara. "Evo, s harmonikom sam bio zatvoren u svojoj sobici. Svirao sam si za dušu u dijelu stana gdje ne smetam susjedima. Odjednom sam osjetio dim. Krenuo sam prema hodniku, a kad ono, posvuda magla koja guši. Protutnjao sam kroz kuhinju da se uvjerim je li mi išta ostalo upaljeno, ali nije. Otvorio sam vrata stana i odjednom me odgurnuo pritisak. Dim je krenuo na mene sa stubišta.

Pekle su me oči, nije se vidjelo ništa. A tek vrućina koju sam osjetio... Znao sam da je vani uz vrata aparat za gašenje, ali nisam mogao do njega. Nisam se mogao više ni spustiti niz stepenice, jer se dim odozdo po stubištu širio i ostao doslovno zbijen na mom zadnjem 12. katu", prisjetio se Dragec.

'Dimilo se k'o ludo'

Otkriva dalje i da je pokušao zatvoriti vrata stana da dim ne bi ulazio još više, ali nije uspijevao. Dodao je da je pokušavao zatvoriti vrata stana kako dim ne bi još više ulazio, no nije uspijevao.

"Taj pritisak koji je srljao iz stubišta bio je nepobjediv pa sam projurio kroz boravak na balkon te pokušavao disati. Navirivao sam se preko ograde dok se dimilo odozdo. I vjetar je odnekud počeo puhati pa je disati bilo još teže. Neka djeca koja su bila pred zgradom u međuvremenu su usmjeravala vatrogasce. Vikali su im, koliko sam ih čuo, da pogledaju na 12. kat jer je jedan djed zapeo tamo. Kad sam ugledao vatrogasca u košari na ljestvama, mahao sam mu.

Nije me odmah mogao vidjeti jer se dimilo k'o ludo, ali, uz takve dečke koji nas spašavaju, nije me bilo strah. Bio sam staložen, a kad su me vatrogasci spustili dolje, preuzela me je Hitna. Iskreno, u jednom trenutku mi je čak došlo i da skočim, ali s time ne bih postigao ništa", otkrio je Dragec.

Umirovljenom Dragi uskoro stiže pomoć oko raščišćavanja začađenog stana. "Prvo ćemo odraditi grube radove pa onda one fine. A dotad će valjda biti raščišćeno i stubište da se za početak normalno možemo kretati", rekao je.

Pas ostao zarobljen u stanu

Agoniju su za vrijeme požara proživljavali supružnici Andrašek jer je za vrijeme požara njihov engleski buldog Frenki ostao zarobljen u stanu dok su oni radili. No, zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca, sedmogodišnji pas je spašen, ali njegovo zdravstveno stanje kao i oporavak su neizvjesni.

"Cijelu noć je povraćao i hropće, nije dobro, obavio je rendgen kod veterinara i čekaju se rezultati. Izgleda da su mu okice stradale od vrućine i dima te pluća. Inače je miran pas, navikao je biti sam dok smo mi na poslu, a jadan se od potresa još nije oporavio jer je u stanu sve popadalo dok je treslo.

Ostali smo bez stana, ali Frenkija još imamo i stoga hvala svim vatrogascima, bolničarima i policajcima koji su ga spašavali, kao i veterinaru dr. Pezi koji je preuzeo brigu o liječenju i nije ju naplatio", ispričao je vlasnik psa Damir Andrašek. Otkrio je da je za požar saznao od frizerke preko puta koja fa je nazvala rekavši mu da gori stan ispod i da se vatra širi.

'Ovo je već treći put da gori iz tog stana'

"Sin, žena i ja dotrčali smo svaki sa svoga posla. Nisu nam dali da uđemo u stubište i da odemo po Frenkija, nego su umjesto nas to učinili vatrogasci. Ne mogu vam opisati jad koji smo osjetili čekajući hoće li ga iznijeti živog. Inače, ovo je već treći put da gori iz tog stana ispod nas.

Kad smo se prije 15 godina doselili u zgradu, nije prošlo ni mjesec dana, a gospođi ispod nas se nešto zapalilo. Tako je bilo i prije nekoliko mjeseci. I onda sad ovo. Stat ćemo mi opet na noge, ali samo da naš Frenki ozdravi", zaključio je Andrašek.