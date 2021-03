SPAŠEN JE ŠOPING U BiH: Žitelji pogranične zone moći će unijeti robe do 2200 kn, ali još uvijek ima dosta nelogičnosti

Hrvatska je izmijenila dio spornih odredbi Pravilnika o unosu robe iz trećih zemalja, pa će žitelji pograničnih područja i dalje moći unijeti robe u vrijednosti do 2200 kuna

Nakon što je Hrvatska početkom godine uvela novi Pravilnik o oslobođenju od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za robu uvezenu u osobnoj prtljazi osoba koje putuju iz trećih država te za robu uvezenu kao mala pošiljka nekomercijalnog značaja, kojom su žitelji pograničnog dijela zemlje mogli iz BiH uvesti roba u vrijednosti od sve ga 300 kuna, reagirala je Udruga gospodarstvenika Posušje te hercegovački lideri Ante Begić, Ljubo Grizelj i Vedran Markotić.

Nakon sastanka s državnim tajnikom za Hrvate izvan RH, Zvonkom Milasom, Vlada je odlučila promijeniti pravilnik i sve vratiti na staro, što znači da će žitelji pograničnih područja Hrvatske i dalje moći iz BiH unositi robe u vrijednosti do 2200 kuna.

“Kupac iz Splita, primjerice, mogao je i do sada kupiti robe, osim alkohola, duhana, prehrambenih i ostalih proizvoda koji su posebno navedeni u pravilniku, u vrijednosti do 2200 kuna i uvesti u Hrvatsku bez plaćanja PDV-a i to nije bilo sporno. Problem je nastao kada je na snagu stupio novi pravilnik o oslobađanju PDV-a pri uvozu robe u RH u osobnoj prtljazi i primjeni toga pravilnika na carini na osobe koje imaju uobičajeno mjesto stanovanja u pograničnim zonama u BiH i RH. Zbog toga Imoćani nisu mogli robu kupljenu u Posušju i Grudama u vrijednosti iznad 300 kuna uvesti u Hrvatsku bez plaćanja PDV-a, a nisu mogli ni Posušani niti Goričani. Ravnatelj Carinske uprave Republike Hrvatske, Hrvoje Čović rekao je kako svi oni koji ulaze u RH preko graničnih prijelaza, koji nisu pogranični, mogu uvoziti robu u osobnoj prtljazi u vrijednosti do 2200 kuna”, pojasnili su problem za Večernji iz Udruge gospodarstvenika Posušje.

Propast pograničnog gospodarstva

Da je sporna odluka ostala na snazi, pričaju hercegovački poduzetnici, to bi dovelo do dodatnih otpuštanja i zatvaranja brojnih trgovina. Pandemija im je ionako odnijela dio prometa, pa bi strože carine za mnoge iz tog kraja značile ključ u bravi.

“I ovako smo prisiljeni zatvarati te smanjiti obujam posla i proizvoda dok se nešto konkretno ne dogodi s granicama, a da je ovo ostalo na snazi, to bi bio zadnji čavao u lijes. Ovako čekamo bolje dane. Nadamo se boljoj zdravstvenoj situaciji, idemo i prema ljepšim danima, a onda možda i ova pošast bude iza nas. Gledajući prema ranijim pandemijama, dvije godine su neki okvir trajanja pa se nadamo kako će tako i ova priča završiti”, govori jedan trgovac iz BiH.

Sporan unos mesa i mlijeka

Žitelji pograničnih područja zadovoljni su što će moći kupovati u susjedstvu kao i dosad. No, upozoravaju, ima i mnogih drugih nelogičnosti koje treba riješiti.

“Meso i mlijeko te proizvode od mesa i mlijeka ne mogu kupiti u BiH i prevesti u RH, a s Farskih Otoka, Grenlanda i Islanda mogu 10 kilograma. I to, zamislite, piše u pravilniku. Mogli su napisati tisuću kilograma mesa besplatno s Farskih Otoka, ja bih ga radije kupovao i plaćao u Hercegovini. Zatim, dopušten je uvoz dva kilograma meda i jaja po osobi. To je smiješno i te se stvari moraju što prije mijenjati”, zaključuje Mate iz Imotskog.

No, Hrvatska je na koračić od ulaska u schengenski prostor, pa se mogu očekivati strože kontrole na granicama, ali i stroži pravilnici.

