Američki speleolog Mark Dickey zaglavio je u 1400 metara dubokoj spilji u Turskoj. O spašavanju speleologa i spašavanju u Maroku u Direktu govori pročelnik Gorske službe spašavanja, Josip Granić.

Kazao je da speleolog Dickey još nije ugledao svjetlo dana te da je, po zadnjim informacijama, na 90 metara od izlaza.

Izvlačenje traje već osam dana.

"Sam transport i izvlačenje danas traje treći dan. Krenulo se u subotu poslijepodne. Vrijeme prije odnosilo se na pružanje medicinske pomoći i stabilizaciju njegova stanja. Ali treba imati u vidu da se radi o jako udaljenom području, dubokom speleološkom objektu i da je trebalo dosta vremena da uopće informacija probije da se njemu nešto desilo, potom da mu prvi mađarski tim s liječnicom dođe i pruži pomoć. Zato je to devet dana otkad mu se to desilo", kazao je Granić dodajući da će sam transport prema van biti za tri do tri i pol dana.

Teška morfologija

"Problem ne bio da je to duboka rupa od 1000 metara, ali nije. Tamo je više od 190 spašavatelja. U speleološkom objektu je puno manji broj. Problem je morfologija samog speleološkog objekta, ne toliko dubina", kaže Granić.

"Ovdje je to koljenasti objekt s vertikalama pa horizontalama. On je odozdo s 1040 metara gdje je bio, krenuo prema gore pa išao malo dolje, pa opet krenuo prema gore pa po ravnome pa kroz vodu. To je jako, jako teško. I to sve kroz uske dijelove i meandre. Tu je puno elemenata. Sama dubina nama ne predstavlja problem. Morfologija je potencijalan problem, a ovdje je ona teška", pojasnio je.

Ljudi koriste sami sebe kao buffer

Potvrdio je da je Dickey na nosilima cijelo vrijeme te pojasnio rad spasioca.

"Kada je u vertikalnom dijelu speleološkog objekta on visi ili horizontalno ili vertikalno u nosilima, ovisi u kakvom je stanju. To je procjena liječnika. I onda se on pomoću užeta diže gore. Kada je u horizontalnom dijelu to je fizički najteže jer njega treba doslovce na rukama prenijeti. A vi u tim meandrima nema mjesta da ćete normalno stati, čovjeka primiti i nositi.

Ljudi se doslovce poslažu i koriste sami sebe kao buffer da ne tuče po kamenju ili se poslože praktički u gusjenicu Složi se 20 ljudi, nosila idu kroz 20 ljudi, i kad prođe kroz vaše ruke vi trčite naprijed prihvatiti nosila i to je sistem lanac", kazao je Granić.

Pojasnio je da je dolje "svaki milimetar težak".

Pozlilo mu je

Granić je kazao da je Dickey bio u speleološkom istraživanju te da je u pitanju iskusan speleolog koji je više puta boravio u Hrvatskoj, surađuje s HGSS-om i spašavatelj je također.

"On je naš kolega po više ključeva.Kolege i članovi HGSS-a koji su dolje U Turskoj znaju ga i zajedno su radili na tečajevima. On je bio u speleološkom istraživanju i pozlilo mu je. To je pokrenulo cijelu priču", otkrio je Granić.

Kazao je da u sljedećih nekoliko sati očekuju njegov izlazak te izlazak svih spašavatelja i spašavateljica iz speleološkog objekta, raspremanje jame.

"Ljudi su na 500-600 metara dubine i ide se van. Bitno je da se nadamo da se i nikome od spašavatelj ništa ne desi jer tu je veliki broj ljudi u vrlo zahtjevnom i krševitom objektu i u kojem stalno nešto pada. Tamo pada i kiša sada. Situacija je zahtjevna ali ide svom kraju i na sreću jako dobro", kazao je Granić.

Maroko: Planinski nedostupno područje

Kazao je i da Maroko još nije službeno uputio zahtjev za pomoć te da bilo koji tim RH, HGSS, Vatrogasci, ide kad ga netko zatraži. Podsjetio je da je Hrvatska u ponedjeljak odlukom Vlade poslala značajnu humanitarnu pomoć Maroku te da je zemlja prvenstveno tražila šatore, krevete, deke.

"To je planinsko nedostupno područje, Mi ne znamo jesu li oni do svakog grada i sela došli, vidjeli kakvo je stanje i kakva je gradnja na tom području. Tu je puno pješčenjaka. Ljudi mogu preživjeti, vidjeli smo u Turskoj. Nažalost, vidjeli smo jako dugi period preživljavanja", kazao je te podsjetio da je bilo i po sedam do dvanaest dana preživjelih.

"Budimo iskreno to je jako rijetko, ali nada i šansa uvijek postoje. Siguran sam da spašavateljske ekipe, što od Maroka što od zemlja koje su im bilateralno poslale pomoć da odrađuju najbolji mogući posao i da spašavaju ljude", zaključio je Granić.