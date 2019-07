SPAŠAVANJE MINISTRA KUŠČEVIĆA: Otkriveno kako su ‘štala’ i ‘pašnjak’ postali kuća i zemljište za gradnju vila

Ministar uprave Lovro Kuščević pokušava na sve načine izgladiti aferu s vlastitim kućama i zemljištima na Braču, no novootkriveni podaci ga opet kompromitiraju

Novinari Večernjeg lista su u arhivi Nerežišća pronašli kompromitirajuće zapise, koji prikazuju suprotno od onoga što je ministar uprave Lovro Kuščević iznio kao obranu u svojoj aferi s kućama i zemljištima na Braču. Na snimkama objavljenim na Katastar.hr-u, Google Earthu i Google Streetu vidi se da su prenamjene dviju Kuščevićevih čestica invazivni ekscesi na šumovitu području iznad Nerežišća.

Tri luksuzne vile grade se na “pašnjaku” koji je Kuščevićeva supruga kupila u tri navrata za 60.000 kuna, kako stoji u ranije objavljenim ugovorima, a pola je te površine nakon općinske prenamjene preprodala za 1,4 milijuna kuna. Izvođač radova je Bau-gradnja iz Gunje, tvrtka supruga investitorice, koja je u studenome 2015. i kolovozu 2016. s ukupno 150.000 kuna bila među najvećim donatorima HDZ-a, a te 2016. prihodi su joj utrostručeni! Oko 150 metara dalje, Kuščević je betonirao put prema dubini šume do “štale”, odnosno svoje kuće.

Izuzeo se pa odlučivao

Ministar se pravdao kako s time nema ništa, jer je odluku o “ispravku pogreške” donijelo Općinsko vijeće Nerežišća. To bi imalo smisla da nije riječ o maloj općini u kojoj je Kuščević tada odrađivao zadnji mjesec svog trećeg mandata, prije nego što je 2016. postao ministar graditeljstva i često putovao u Gunju. Kuščević se probao opravdati objavom zaključka od 30. svibnja 2011. kojim je kao načelnik općine prenio ovlasti na upravnog pročelnika Svemira Obilinovića kako bi on odradio poslove vezane za izmjene Prostornog plana uređenja općine Nerežišća “u svrhu sprječavanja mogućeg postojanja sukoba interesa općinskog načelnika Lovre Kuščevića”. Također je tvrdio i da je Prostorni plan prošao ocjenu Ustavnog suda iako to nema veze s izmjenama Prostornog plana iz 2011. i 2015. koje su Kuščevića obogatile za nekoliko milijuna kuna.

Na internetskoj stranici općine Nerežišća stoje zapisnici sa sjednica Općinskog vijeća iz kojih je vidljivo da je Kuščević dvije godine nakon što se u kolovozu 2013. izuzeo, redovito obrazlagao prijedlog II. izmjena Prostornog plana, govoreći o značajnim razvojnim mogućnostima koje im donose izmjene plana. I tada, kao i danas, Kuščević je šutio o tomu što njemu osobno donosi taj plan. Bio je i na 13. sjednici Općinskog vijeća održanoj 10. prosinca 2015., gdje je obrazlagao prijedlog Rješenja o ispravku pogreške u II. izmjenama Prostornog plana uređenja Nerežišća i od vijećnika tražio da se omogući prenamjena štala u stambene objekte na udaljenosti 200 metara od građevinske zone.

Kokošinjci, štale i pašnjaci

Osmero vijećnika jednoglasno je usvojilo i taj “ispravak” koji je ministru omogućio da “kokošinjac” prenamijeni u kuću, u koju se seli ljeti kako bi na susjednom zemljištu iznajmljivao turistima svoju vilu s bazenom za 16.000 kuna tjedno. Kuščević je javnosti, a vjerojatno i premijeru, prešutio svoj manevar. Naime, ako je “kokošinjac” postojao, mogao je smrdjeti samo Kuščeviću i njegovim turistima, tako da je očigledno riječ o kompenzaciji koja je bila u njegovu interesu. Izmjenama je bila predviđena granica od 50 metara, no Kuščevićeva štala ne bi zadovoljila te kriterije, jer je udaljena oko 75 metara od građevinske zone. U obrazloženju odluke koju je predložio Kuščević navodi se, pak, kako su vijećnici HDZ-a inzistirali na obuhvatu do 200 metara.

Tri digitalne ortofoto karte objavljene na Katastar.hr-u od 2011. do 2018. pokazuju da je u tom šumovitom području jedino Kuščevićeva parcela profitirala. Između te šume i građevinskog dijela Nerežišća prolazi cesta, koja dijeli zemljište sa štalom od zemljišta gdje se nalazi Kuščevićeva kuća s bazenom. Na snimci iz 2011. nema štale, već samo nadstrešnica koja ima betonirane zidove i služi kao natkriveno parkiralište za kuću s vilom. Uvećanjem snimke na Google Streetu vidi se da je iza nadstrešnice iskrčena šuma koja je bila upisana u zemljišne knjige sve do ožujka 2011. kad je postala “pašnjak”, iako je ono što se vidi na Google Streetu zapravo kamenito građevinsko zemljište. Na novijim katastarskim snimkama vidi se betonirani put koji vodi do “štale”, a danas kuće od 60 kvadrata. Katastarske snimke i Google Earth pokazuju da je Kuščevićeva “štala” postala kuća u “šumi” pa na kamenitom “pašnjaku”, dok je drugi “pašnjak” prenamijenjen u zemljište za tri vile.

