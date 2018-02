SPAŠAVANJE AGROKORA NIJE JEFTIN POSAO: Evo koliko plaće će primati Fabris Peruško i Irena Weber

Točan iznos plaće treba odrediti ministrica gospodarstva Martina Dalić

Ante Ramljak danas je napustio Agrokor, a zamijenili su ga novi izvanredni povjerenik Fabris Peruško te njegova zamjenica Irena Weber. Za svoj rad u Agrokoru primat će mjesečnu plaću višu od 71.000 kuna.

Peruško je preuzeo posao Ramljaka koji je dao ostavku prošlog tjedna. Po izlasku iz sjedišta Agrokora Ramljak je rekao kako osjeća olakšanje te svojim nasljednicima poželio sreću. Ipak, požalio se rekavši kako je ispao žrtva.

S njegovim odlaskom kreće posao novog povjerenika koji će se u sljedećih nekoliko dana sastati s vjerovnicima, a zatim bi se trebao obratiti javnosti, kratko je poručio novinarima. Naglasio je kako je nagodba u Agrokoru prioritet njegova posla.

Uspješne karijere u biznisu

Peruško i njegova zamjenica primat će plaću višu od 71.000 kuna mjesečno, javlja 24sata. Točan iznos treba odrediti ministrica gospodarstva Martina Dalić. Peruško je već godinama uspješan u biznisu, piše 24sata, pa tako u vlasništvu ima luksuznu nekretninu u Babonićevoj ulici u Zagrebu, na lokaciji gdje su se stanovi sagrađeni prije deset godina prodavali za 3500 eura po kvadratu.

Stigao iz uprave Tiska

Diplomirao je na Fakultetu za elektrotehniku Sveučilišta u Ljubljani, magistrirao na ljubljanskom Ekonomskom fakultetu, a u nastavku svog školovanja 2007. godine stekao je naziv MBA na Babson College u Bostonu. Proveo je pet godina kao konzultant u konzultantskoj tvrtki McKinsey &Co., gdje je fokus njegova rada bio na projektima restrukturiranja u različitim industrijama, od bankarstva do FMCG i tehnologije, na području Europe i Rusije. Od 2016. godine do dolaska u Tisak radio je kao samostalni savjetnik uprava nekoliko regionalnih tvrtki.

Njegova zamjenica Weber godinama je obnašala visoke funkcije u bankama. Od lipnja prošle godine bila je savjetnica izvanrednog povjerenika Ramljaka, zadužena za imovinski portfelj i non-core poslovanje u Agrokoru.