SOTONISTI NAPALI SVEĆENIKA U ZADRU? ‘Jedan od njih je sin poznatog nogometaša’

Šokantna situacija dogodila se jučer u Zadru. Mještani vjeruju da ima veze sa sotonizmom.

U incidentu koji se dogodio jučer prije jutarnje mise u crkvi sv. Josipa na zadarskoj Plovaniji, dva su mladića ozlijedila tamošnjeg župnika, don Martina Jadreška. Mladići su neposredno prije toga prolijevali pivo po crkvi i ismijavali sakralne sadržaje, a don Martin ih je htio fotografirati. Oni su fizički nasrnuli na njega, a kad su mu župljani priskočili u pomoć, mladići su pobjegli.

‘Ovaj čin obešćašćivanja crkvenog prostora koji je rezultirao i napadom nije učinjen iz koristoljublja, već iz mržnje prema Crkvi, a motiv svega je nesnošljivost prema vjeri’, kazao je don Martin i dodao kako je već dva puta policiji prijavljivao nepoznatog počinitelja za pisanje neprimjerenih grafita koji su se pojavili na zidovima župne crkve, piše Slobodna Dalmacija.

Župljani smatraju kako se radi o mladićima koji su pripadnici nekih sumnjivih skupina.

‘Jedan od mladića na svom Facebooku otvoreno nosi križ naopako. Tu su i tetovaže koje upućuju na sotonizam, piercinzi, te općenito takav imidž. On ima tisuće sljedbenika, prijatelja, i sin je poznatog zadarskog nogometaša. Nakon incidenta i istraživanja mi mještani smo se okupili i krenuli u potragu za izgrednicima. Odmah smo nazvali i gradskog pročelnika za školstvo Josu Nekića, koji ovdje živi, i on nam je pomogao. Kad smo ih pronašli, jer žive blizu crkve, odvela ih je policija. Ne želimo da nam se to događa u kvartu’, kažu župljani.

‘Ne želimo da naš kvart postane sjedište sotonista i bilo kakvih izgrednika. Imali smo sastanak, skupili smo se i dogovorili – pazit ćemo na crkvu koliko god bude trebalo’, dodaju.

Zadarska policija potvrdila je da su dvije osobe na obradi, ali više informacija još nisu bili u mogućnosti dati.