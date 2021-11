U Zagrebu je jučer oboren rekord dnevnog broja zaraženih, čak 1371 osoba u protekla 24 sata dobila je pozitivan PCR test na koronavirus. "Situacija nije dobra. Gledao sam jutros, slali su mi rezultate noćas. Dakle od 1793 uzorka, čak 1007 je bilo pozitivno", rekao je Zvonimir Šostar, savjetnik ravnateljice Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. "Andrija Štampar", gostujući u emisiji "Dobro jutro, Hrvatska" HRT-a.

"To je 56%, gotovo sam sto posto uvjeren, da ćemo srušiti neslavni rekord za Zagreb od jučer, a radilo se o brojci zaraženih od 1373. Kada se sve zbroji, bit će bitno više. Hrvatska će isto biti s velikim brojevima. Jesmo blizu plafona, ali plafon još nismo dostigli", dodao je Šostar.

'Nećemo se ove godine izvući'

Šostar je istaknuo da je gotovo nemoguće u istom danu poloviti sve kontakte. "Vjerojatno više od 1,5 tisuća danas pozitivnih trebate nazvati, vi u Hrvatskoj imate ukupno oko 120 epidemiologa. Javno zdravstvo nosi ogroman dio ove krize", dodaje.

Kaže da je "povijest učiteljica života" te je podsjetio da je španjolska gripa 1918. godine trajala oko dvije i pol godine te je odnijela između 50 i 100 milijuna života na svijetu.

"Tada je populacija bila duplo manja nego danas, a jedan ogroman postotak ljudi je umro. Nećemo se ove godine izvući. Imunost koju razvijate preboljenjem ili cijepljenjem kod korone je relativno kratka, od šest do osam mjeseci. Ozbiljnih studija o staničnom imunitetu još nemamo, imamo i ljude koji su dva puta preboljeli, znamo da će cjepivo zaštititi od teškog oblika bolesti, ali imamo određen postotak ljudi koji mogu prenositi virus", rekao je i naglasio da moramo poštivati mjere. "Previše smo se opustili", dodaje Šostar.

'Svi smo bili prestrašeni'

"Prošle godine kada je proglašena epidemija, svi smo bili prestrašeni, kada je bilo od 30 do 50 oboljelih. Danas imate 41 preminulu osobe, Mladi su počeli umirati. Mjere nisu loše, ali ih ne poštujemo dovoljno", smatra Šostar.

Zbog velikog pritiska prekjučer je otvoren još jedan punkt za testiranje na Velesajmu, a na Mirogojskoj se ruše svi rekordi. testira se dnevno više od tisuću ljudi. "Radimo sve dane osim blagdana. Maksimalno radimo koliko možemo. Što se tiče opreme, mi možemo raditi 2,5 do tri tisuće slučajeva dnevno. Jučer smo napravili oko 1800 testova. Ljudi dobivaju nalaze u roku 24 sata", kaže.

Šostar je upozorio da se oni kojima je kućni test pozitivan moraju što prije uputiti na PCR testiranje. U ovome trenutku slogan "Cijepi se, misli na druge" trebalo bi preimenovati u "Cijepi se, misli na sebe", kaže Šostar.

Svi mogu po booster dozu

Smatra da je nedovoljno to što se trenutno na Velesajmu cijepi od 1200 do 1800 ljudi. "To je apsolutno nedovoljno, ističe, dodajući da tko želi može doći i dobiti treću, tzv. booster dozu. Svi stariji od 18 godina, a kojima je prošlo šest mjeseci od cijepljenja drugom dozom, mogu se doći cijepiti. Cjepiva sada doista ima dovoljno.

Ističe da je prekjučer na Velesajmu na cijepljenju bilo 312 stranih državljana, mahom Rusa. "Oni su došli da bi se cijepili, kako bi mogli u Europsku uniju. Spomenuo je Dansku govoreći o državama koje su uspješno procijepile stanovništvo.

"Ne smijemo zaboraviti da imunitet ima rok trajanja. Treba se docjepljivati. Pogledajte Portugal i Španjolsku, oni su bili u tamnocrvenom, a danas su u narančastom. U svakom slučaju, i mi ćemo doći u tu fazu, ali moramo se uozbiljiti, mislim da Vlada tu radi koliko može, a i mi se u javnom zdravstvu trudimo napraviti najbolji mogući posao", zaključio je Šostar za HRT.