JOŠ JEDAN SLUČAJ ‘DA SE NE BACI’: Slavko Linić pridružio se popisu ‘cijepljenih preko reda’; ‘Bio sam tada u Zagrebu…’

Slavko Linić cijepio se preko reda protiv koronavirusa. ‘Bio sam tada u Zagrebu i primio cjepivo’

Bivši potpredsjednik vlade i bivši utjecajni SDP-ovac, Slavko Linić, 5. veljače je na Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Andrija Štampar preko reda primio cjepivo, javlja Teleskop. Linić je potvrdio da je “bio tada u Zagrebu i primio cjepivo”, a u izjavi za Teleskop Linić je rekao da se radilo o Moderninu cjepivu.

5. veljače je navodno bilo organizirano cijepljenje za uglednike među kojima su bili brojni političari kao i druge javne osobe, a koje ni po kojim kriterijima ne spadaju u prioritetnu skupinu za cijepljenje. Ravnatelj NZJZ-a Andrija Štampar je Zvonimir Šostar, bliski suradnik Milana Bandića i dobar prijatelj Slavka Linića, te je izgledno kako je “počastio” svog prijatelja cjepivom.

No, Linić nije jedini koji se cijepio preko reda, a takvih je primjera iz dana u dan sve više.

ZA POTREBITE MANJAK, ZA PODOBNE VIŠAK: Ovo su ljudi koji su prevarili cijelu zemlju i primili čuveno hrvatsko ‘dasenebaci’ cjepivo

‘Da se ne baci’ cjepivo

Prvo otkriveno cijepljenje preko reda bilo je ono rektora zagrebačkog sveučilišta, Damira Borasa, koji se cijepio sa suprugom premda je koronavirus prebolio krajem studenog. Premda se sam Boras nikad nije službeno očitovao o cijepljenju, iz KBC-a Zagreb priznali su da je Boras cijepljen “slučajno” kada je došao na stomatološke konzultacije s obzirom da je u tom trenutku postojao višak doza od ranijih cijepljenja. Išlo se, dakle, prema službenom objašnjenju KBC-a, prema principu “da se ne baci”.

BORAS I NJEGOVA SUPRUGA CIJEPILI SE IAKO SU NEDAVNO PREBOLJELI KORONU: Iz KBC-a objasnili kako se to dogodilo

Nakon otkrića da se zagrebački rektor zajedno sa suprugom cijepio preko veze, došlo je do novih otkrića, a jedno od njih odnosi se i na Hrvatsku gospodarsku komoru i njegovog predsjednika Luke Burilovića.

HGK je prvo demantirala da se Burilović cijepio protiv koronavirusa, a sljedeći dan sam Burilović priznao je da se cijepio, pravdajući se kako spada u rizičnu skupinu. “Iz konteksta 13.1. kada se pozivalo javno i kada nije bilo zainteresiranih nikako nisam smatrao da je preko reda, da je preko reda to ne bi nikada učinio. Sad da me pitate da li bi se cijepio, zbog ove okolnosti ako nekome fali, ne. Ali uzmite kontekst 13.1. kada se pozivalo, kada se puno javnih osoba pozivalo da svojim primjerom daju, ja koji spadam u rizičnu skupinu sam to učinio jer sam htio zaštiti između ostalog i svoje zdravlje. Ali kažem to je bio kontekst 13.1., danas je nešto drugo. Svakako da nikad ne bi učinio ništa preko reda niti to činim pa to ne bi učinio ni danas”, rekao je Burilović za RTL Direkt.

BURILOVIĆ POTVRDIO: ‘Cijepio sam se, nije to preko reda, ali ne bih to ponovio; Neću otkriti gdje’

A preko reda cijepio se i dopredsjednik Hrvatskog rukometnog saveza Zoran Gobac. Gobac, koji je također prije nekoliko mjeseci prebolio covid-19, poručio je preko Jutarnjeg lista kako ne vidi ništa sporno u svom slučaju, naglašavajući da je visoko rizična osoba. “Ja sam visoko rizična osoba, tako da smo se mi cijepili kada se nitko nije htio cijepiti prije mjesec dana i to isključivo od viška cjepiva”, rekao je Gobac. Čelnik HRS-a nije, međutim, htio reći u kojoj se ustanovi cijepio i na koga je mislio kada je rekao “mi”.

Alemka Markotić i cijepljenje novinara

Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, na konferenciji za medije prije tri dana priznala je da je cijepila svoju majku na Klinici.

“Moja majka ima 84 i pol godine, ima više kroničnih dijagnoza, od toga barem dvije usko vezane za komplikacije od covida, imala je nedavno tešku operaciju i ne vidim zašto se ne bi smjela cijepiti iako je moja majka. U kliniku su stigla Pfizerova cjepiva za sada i svi tamo su cijepljeni tim cjepivom. Prema upitima je cjepivo dobio dio ljudi koji su nekad bili naši djelatnici i tražili su to. Bilo je planirano da se ponudi članovima obitelji naših djelatnika prema prioritetima. Plan je i da se cijepe naši imunokompromitirani bolesnici. Kontaktira nas puno ljudi koje znamo i koje ne znamo. Ti ljudi se javljaju i ako bude mogućnosti da im izađemo u susret, to ćemo i napraviti”, rekla je Markotić.

Također, Markotić je tvrdila da se barem jedan od novinara cijepio preko reda, ali nije htjela otkriti imena. “Barem jedan od vas koji sad tu sjedite se cijepio prije reda, ali moje pravo je da ne iznosim imena. Odgovarat ću svojoj Klinici”, dodala je.

BURNO NA PRESICI: Markotić: ‘Istina je, moja majka se cijepila u Klinici, a cijepio se i jedan novinar koji je na presici’; Ne želi reći tko