Donedavno čelni čovjek Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Zvonimir Šostar gostujući na N1 televiziji govorio je o aktualnim pandemijskim temama. Na početku je kazao da brojni stručnjaci tvrde da bez obveznog cjepiva nećemo stići do kraja pandemije.

"Mislim da je to put kojim ćemo vjerojatno u konačnici morati ići. Zagreb je predvodnik u Hrvatskoj, s prvom dozom smo cijepili 76,1 posto odraslog stanovništva, završili smo cijepljenje kod 68,6 posto odraslih, no kad gledamo sveukupno, prvu dozu dobilo je samo 63,6 posto, a obje doze 57 posto. Pokazuje se točnim što su tvrdili pojedini infektolozi i molekularni biolozi, da s obzirom na mutacije koje se događaju, da će biti potrebno cijepiti najmanje 90 posto sveukupnog stanovništva. To nećemo, mislim, ni slučajno uspjeti uz ovakvu antivaksersku kampanju ukoliko cijepljenje u konačnici ne bude obvezno”, kazao je Šostar za N1.

'Prilagođavat ćemo se situaciji'

Temu obveznog cijepljenja nedavno je otvorila i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Iako Njemačka uvodi obvezno cijepljenje za određene resore, premijer Andrej Plenković jasno je kazao da obaveznog cijepljenja u Hrvatskoj neće biti.

“Vidjet ćemo. Ono čemu su se svi nadali, da novi omikron soj neće biti zarazniji, nažalost, on je bitno zarazniji do delte. Vidjet ćemo što će se događati, kakve će biti posljedice. Stanovništvo oboljelo od omikrona u JAR-u navodno ima blaže simptome, no to je puno mlađe pučanstvo od našeg. Kao i uvijek do sada, prilagođavat ćemo se situacija kakva bude”, konstatirao je Šostar.

O prvoj smrti povezanoj s cjepivom

Šostar se osvrnuo i na jučerašnju potvrdu prvog smrtnog slučaja poveznog s cijepljenjem u Hrvatskoj. Podsjetimo, jučer je Hrvatska agencija za lijekove (HALMED) potvrdila da je 33-godišnjak umro nakon cijepljenja cjepivom AstraZenece. Uzročno-posljedična povezanost između primjene cjepiva i nastalih reakcija te smrtnog ishoda ocijenjena je kao – vjerojatna, a riječ je bila o sindromu tromboze s trombocitopenijom.

“Utrošili smo strašno puno cjepiva i nismo imali ozbiljnijih komplikacija, nijedan smrtni slučaj", komentirao je Šostar situaciju u Zagrebu. "Mislim da smo uspjeli u svojoj nakani, a to je da se brinemo o zdravlju svih naših sugrađana", dodao je.

Govorio je potom i o mogućoj tužbi obitelji preminulog. "Moja iskrena sućut obitelji, ali kad gledamo kolika je dobrobit cijepljenja… Teško će biti bilo koga tužiti, ali ako će tužiti, onda će sigurno proizvođača. Treba naglasiti da je cijepljenje dobrovoljno, da je bilo obvezno, pravna situacija bi vjerojatno bila drugačija. Ne vidim koga bi se moglo tužiti. Mi zaista nemamo nikakvih komplikacija i, Bogu hvala, koliko ja imam informacija, u Zagrebu nitko nije preminuo od posljedica cijepljenja”, rekao je Šostar.

'Broj preminulih do Božića će prijeći 12 tisuća...'

Šostar je potom komentirao stanje u bolnicama. “Činjenica je da smo prešli peak četvrtog vala, to je definitivno, ali još možemo računati da ćemo do kraja godine imati veliki pritisak i broj preminulih će do Božića prijeći 12 tisuća preminulih. Usudim se reći da 90 posto tih ljudi, možda i 95 posto, nije trebalo umrijeti. Cijepljenje je jedini izlaz, ne postoji nikakav drugi. Sve spekulacije, što će biti s lijekovima koji su na registriranje dale neke farmaceutske tvrtke, što će s tim biti, kada će se odobriti... Nažalost, u međuvremenu će previše ljudi umrijeti”, rekao je.

Govorio je potom može li se PCR testom otkriti omikron varijanta. "Kad imamo osobu koja je pozitivna, bila na putu u zemljama gdje ima omikrona ili u kontaktu s osobom kod koje je dokazan omikron, imamo testove koje ponavljamo. PCR test koji je jako osjetljiv i koji će ukazati na ozbiljnu mutaciju virusa. Onda šaljemo uzorak HZJZ-u, onda oni dalje u laboratorij. Mi možemo postaviti vrlo temeljitu sumnju. Temeljem PCR-a koji je iznimno osjetljiv možemo postaviti sumnju na vrlo mutirani soj”, poručio je Zvonimir Šostar.