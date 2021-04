“Vidjet ćemo koliko ćemo cjepiva dobiti. Imamo AstraZenece koju trebamo potrošiti. Ne znamo još koji dan će Pfizer doći, ali bit će cijepljenje na Velesajmu”

Ravnatelj Nastavnog zavoda Andrija Štampar, Zvonimirom Šostarom, za RTL je komentirao epidemiološku situaciju, povratak u školske klupe, cijepljenju na Velesajmu, ali istaknuo i dodatan problem – depresiju mladih. “Jučer smo imali 619, danas 604, zabrinjava da danas u Zavodu je preko 30 posto pozitvnih u odnosu na broj testiranja”, rekao je Šostar i istaknuo kako ne vjeruje da će odlazak učenika u škole povećati broj zaraženih, ali da je značajno kod rješavanja drugog problema mladih.

“Znam da je zahtjevno, da se vodilo računa o roditeljima, to su mlađi ljudi, problem je da dijete ostane samo doma, mislim da će roditelji biti sretni. Imamo jako puno problema s depresijom. Imamo već listu čekanja 3 do 4 tjedna, mladi traže pomoć. Najčešće ih muči izoliranost, itekako je važno obratiti pažnju na to. Imamo puno slučajeva, a radi 8 psihijatara”. kaže.

Komentirao je i masovno cijepljenje Pfizerom. “Vidjet ćemo koliko ćemo cjepiva dobiti. Imamo AstraZenece koju trebamo potrošiti. Ne znamo još koji dan će Pfizer doći, ali bit će cijepljenje na Velesajmu”. “Ne mogu ljudi doći na kraju radnog dana i pitati mogu li se cijepiti. zarazniji je britanski soj, ne bih preporučio da se stvaraju gužve”.

Na pitanje kako je Beroš je rekao da ga boli glava od platforme i smatra li da je funkcionalna odgovara: “Mi smo taj problem replasirali, ne boli nas glava.Platforma treba dorade”., zaključuje.