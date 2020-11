ŠOŠTAR KOMENTIRAO TESTIRANJE U ZAGREBAČKIM ŠKOLAMA: Otkrio i kada očekuje da ćemo se moći relativno normalno družiti

Šoštar je komentirao i antigenske testove koje je već primijenio i Madrid te time smanjio broj zaraženih u nekoliko tjedana

Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, Zvonimir Šoštar, za N1 je komentirao epidemiološku sliku u Zagrebu.

“One koji su pozitivni trebalo bi u potpunosti izolirati, ako je moguće da imaju svoj sanitarni čvor, hranu im ostavljati pred vratima. Naravno da će to nekima biti nemoguće izvesti, ali treba pokušati izbjegavati kontakt koliko god je to moguće i koristiti zaštitnu opremu. Ono što nam je sad najvažnije jest da vidimo u odnosu na broj testiranih koji je postotak pozitivnih i barem kod nas je taj postotak zadnja tri dana ispod 30 posto, a brojke su išle i do gotovo 50 posto. Za učinak ovih novih mjera morat ćemo pričekati sedam do deset dana, prije toga nećemo ništa znati”, istaknuo je Šostar.

‘Vjerujem da ćemo se za 20-ak dana moći normalno družiti’

Komentirao je i antigenske testove koje je već primijenio i Madrid te time smanjio broj zaraženih u nekoliko tjedana.

“Brojke koje smo imali su bile i više nego zabrinjavajuće i vjerujemo da će antigensko testiranje biti jedan od načina kako ćemo smanjiti broj covid pozitivnih osoba da se možemo za 20-ak dana ponovno početi kretati i relativno normalno družiti.”

Šoštar smatra da neće biti puno pozitivnih među učenicima

Krenulo je i testiranje u zagrebačkim školama.

“Ono što je grad time htio napraviti jest da vidimo koliki je broj zaraženih u tzv. zdravoj populaciji, odnosno djece koja idu u školu. Krenuli smo jutros u 8 sati, obavili smo Četvrtu gimnaziju, sad idu dalje, svaki dan po tri škole, u svakoj školi po 200 učenika – 15 škola do petka pa ćemo vidjeti hoćemo li dalje širiti ili stati na ovih 15”, rekao je i dodao:

“Obavijestit ćemo roditelje pozitivne djece, a oni onda trebaju doći na PCR testiranje kojim će se utvrditi jesu li zaista pozitivni ili ne.”

Šostar smatra da neće biti puno pozitivnih među učenicima.

