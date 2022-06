SoMo Borac, platforma koja ove godine obilježava svoje 10. izdanje nagrade za najbolje digitalne radove u regiji, pokreće novu nagradu - SoMo Media. Digitalni izdavači svoje radove mogu prijaviti u ukupno četiri kategorije, a ocjenjivat će ih 16 članova žirija s bogatim iskustvom iz cijele regije.

SoMo Media će nagraditi originalne i kreativne digitalne medijske projekte s iznimnim rezultatima u kategorijama: Digital Product of the Year, Best Storytelling, Digital Design of the Year i SoMo NATIVE.

“Tijekom deset godina SoMo Borac se prometnuo u najvažniju digitalnu nagradu u regiji, zbog čega mi je iznimno drago što od ove godine i digitalni izdavači imaju priliku za prijavu svojih projekata. Okupljanje cijele digitalne zajednice u regiji iznimno je važno za napredak sektora jer nam omogućuje da učimo jedni od drugih i dijelimo iskustva”, istaknuo je Jernej Smisl, predsjednik žirija SoMo Media i direktor marketinga VIDAA-e.

Platforma koja obuhvaća cijelu digitalnu industriju

SoMo Borac postaje platforma koja obuhvaća cijeli opseg digitalne industrije u regiji uz spajanje stručnjaka iz sektora i prikaz najboljih primjera iz prakse na jednom mjestu. Glavni cilj platforme je dijeljenje znanja i stvaranje zajednice koja pridonosi razvoju i pozicioniranju struke u regiji te povezuje sve koji se bave digitalnim marketingom na domaćoj i međunarodnoj razini.

Članovi žirija nagrade SoMo Media su: Jernej Smisl, VIDAA (predsjednik žirija), Miran Pavić, Telegram, Maja Blumenšajn, Nova TV, Stipe Grubišić, Hanza Media, Domagoj Vidović, RTL Hrvatska, Ivan Pleše, Index, Ante Franatović, 24 sata, Ivan Krstić, United Media, Daniel Fazlić, Bloomberg Adria, Anže Ančimer, RTV Slovenia, Pavle Savović, Telegraf, Petar Jevremović, Wireless media, Nađa Jokanović, WANNABE MAGAZINE, Igor Popovski, CRNOBELO.com, Mario Šimić, klix.ba i Suada Peštek, Radio Sarajevo.

Novosti oko SoMo Borca mogu se pratiti i na Facebooku, Instagramu, Linkedinu, i YouTubeu, kao i prijavom na SoMo Borac newsletter. Više detalja o svih deset kategorija (SoMo Social, SoMo Content, DA - Digitalna Aktivacija, Digitalni Mix, SoMo Tech, SoMo Web, CM Godine, SoMoRitanac, SoMo Growth i Somo Global) nalazi se na linku.