Županijski sud u Velikoj Gorici 11. svibnja 2021. pravomoćno je potvrdio presudu Općinskog suda u Splitu kojom je poništena promjenjiva kamatna stopa te Zagrebačkoj banci naložena isplata preplaćenih i pripadajućih zateznih kamata u kunskom kreditu Solinjanke Darije Toplak.

Nju je zastupao uspješni splitski odvjetnik Srđan Kalebota, koji je dobio čitav niz pravomoćnih presuda protiv banaka, kako za fizičke, tako i za pravne osobe, objavljeno je na službenim stranicama Udruge franak. Tako će Toplak za kredit od 115.000 kuna sa zateznim kamatama dobiti oko 13.000 kuna, a ZABA mora platiti još i 13.000 kuna sudskih troškova.

"Kamatnu stopu je s ugovorenih ogromnih 8,9 posto ZABA nezakonito povećavala sve do ogromnih 10,62 posto. Neshvatljiva nam je ta pohlepa banaka, kojima nikad nije dosta, pa nastoje lihvarski zaraditi što više, unatoč tome što je čak i početno ugovorena cijena također bila potpuno nerazumna i neshvatljivo visoka, i nije imala baš nikakve veze s tržištem kapitala, budući da su kamatne stope na depozite iz kojih se plasiraju krediti bile niže za 70 posto od plasiranog kredita. To znači da se marža banke na izvor sredstava za konkretni kredit kretala u rasponu od 200 posto pa sve do 250 posto", komentiraju iz Udruge Franak.

Zastara od dana pravomoćnosti presude

U presudi je, ističu, potvrđeno pravno shvaćanje Vrhovnog suda o zastarama potraživanja na temelju ništetnosti s kraja siječnja ove godine, kojom je utvrđeno da one počinju teći s danom pravomoćnosti presude, bez obzira radi li se o kunskim ili eurskim kreditima.

"Moramo ponoviti još jednom da su baš sve banke u gotovo svim kreditima, ali i leasing društva i auto-kuće u svojim ugovorima s klijentima ugovarali prije 10. siječnja 2013. nepoštene i zbog toga ništetne kamatne stope, jer su ništetne odredbe o promjeni kamatne stope odlukom vjerovnika, što je ništetno na temelju članaka 269. do 272. Zakona o obveznim odnosima, kako za fizičke, tako i za pravne osobe.

' Nemojte ostavljati svoj novac bankama'

Pozivamo sve fizičke i pravne osobe, bez obzira na valutu i vrstu kredita odnosno leasinga ugovorenih prije 10. siječnja 2013., da nam se jave radi savjetovanja o mogućim tužbama protiv vjerovnika zbog nepoštenih kamatnih stopa i nezakonito naplaćenih kamata", piše u priopćenju Udruge u kojem na kraju poručuju: "Nemojte ostavljati svoj novac bankama! Javite se za savjet Udruzi Franak na mail adresu: franak.tuzbe@gmail.com."