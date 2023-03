U Novom danu za N1, Ana Soldo iz Hrvatske lječničke komore komentirala je nestašicu lijekova u cijeloj Europi o čemu se posljednjih tjedana posebno nakon što je objavljeno da je došlo do nestašice lijeka za dijabetičare jer ga masovno koriste za mršavljenje.

Nakon što ga je jedan tiktoker promovirao na mreži za mršavljenje, lijek Ozempic koji je primarno namijenjen osobama sa šećernom bolesti, u posljednje je vrijeme postao nevjerojatno popularan. To je dovelo do nestašice tog lijeka u Hrvatskoj.

“I Hrvatska osjeća posljedice tog TikTok trenda. Počelo je i ranije u Americi kad su infulenceri to promovirali u svrhu mršavljenja”, rekla je Ana Soldo i dodala: “Istina je da uz primarno djelovanje ima pozitivna učinak na smanjenje tjelesne težine, i to efikasno i brzo što je ljudima važno. U Hrvatskoj ga je veliki broj pacijenata koristio u svrhu snižavanja tjelesne težine. Problem je sad da zbog prevelike potrošnje na privatne recepte za mršavljenje, oni kojima je to osnovna terapija, sad nemaju lijek. Nestašica je od 9. siječnja i najava je da će doći sredinom ožujka, ali ne možemo znati hoće li biti dovoljno.”

Ljudi dobivaju privatne recepte

Na pitanje zašto toliko liječnika obiteljske medicine propisuje taj lijek u svrhu mršavljenja, Soldo otkriva da se ne radi toliko o obiteljskim liječnicima koliko o privatnim praksama gdje ljudi dobivaju privatne recepte.

Prema našem iskustvu, radi se o privatnim liječnicima koji imaju privatne klinike i to je trend kod nas zbog postojanja velikog broja privatnih poliklinika, a ne postoji sustav praćenja propisivanja lijekova u privatnim klinikama”, kaže Soldo i naglašava:

“Ovo nije zlouparaba, nego se radi o tome da on nije za široku primjenu kod velikog broja ljudi jer ima ozbiljne nuspojave, uključujući upale gušterače i probleme sa žuči koje se kirurški rješavaju. Imali smo kolegicu koja je završila na hitnoj operaciji žuči nakon primjene Ozempica iako je ispunjavala sve uvjete za primjenu lijeka. Nuspojave osjećaju i pacijenti s dijabetesom i oni bez pa treba biti oprezan i raditi redovite preglede da si pacijent ne napravi veću štetu nego korist.”

'Morat ćemo napraviti poseban protokol'

Soldo je rekla da Hrvatska ljekarnička komora ima protokole za specifične situacije kad neki lijekovi postanu popularni. Govori i da u Sloveniji nije zabilježen povećani interes za Ozempic, osim u pograničnim područjima kamo stižu Hrvati s privatnim receptima.

“Ako ostane ovakva situacija, morat ćemo napraviti poseban protokol da se interventno zbog posebne situacije nađu mehanizmi za zadržavanje lijeka za pacijente koji ga stvarno trebaju. U Sloveniji se nije tako proširila ideja i kod njih ima lijeka, ali u pograničnim područjima su nam rekli da Hrvati na privatne recepte dolaze kupovati lijek u Sloveniju. Treba naći mehanizme da se za pacijente kojima je to osnovni lijek, zaštite količine. Široka primjena bez kontrola može donijeti više štete nego koristi.”

Problem nestašica nije nov

Ana Soldo naglasila je da problem nestašica nije nov i da kod nas nije i ne može biti nestašica kao u Njemačkoj.

“Mi nemamo tako velike probleme kao Njemačka. Imamo sreću da smo zemlja koja ima jednu od boljih situacija u Europi – mali smo pa serije lijekova traju duže. Imamo tradiciju proizvodnje lijekova koja čuva naše tržište od nestašice elementarnih lijekova, ali dok se Europa ne osnaži i ne vrati proizvodnju na svoje tlo, bit će toga i dalje. Nestašica ima otkad radim, ali sad je postala medijska tema”, rekla je Soldo i dodala da ne treba biti skeptičan prema zamjenskim lijekovima:

“Ideja o zamjenskim lijekovima je zanimljiva. Kad nekom inovativnom, novom lijeku istekne patent, dolaze generički lijekovi. Pacijentima je važno da je njihov prvi lijek uvijek njima prvi, i kad se mijenja terapija, psihološki je učinak da ljudi imaju manje povjerenja, to su pokazala istraživanja. Treba naglasiti da zamjenska terapija nije zamjenska, to je sve isti sastav, ista doza, samo drugi proizvođač. Većina pacijenata nema problema s promjenom terapije.”