ŠOKIRANI VLASNIK STANA U OSIJEKU: ‘Mjesecima smo u Njemačkoj, a dobili smo račun za vodu od 600 kuna’

“Pa u stanu nema nikoga! Ne mislim plaćati vodu koju je netko drugi potrošio”, kazao je ogorčeni Osječanin koji od ljeta s obitelji živi u Njemačkoj, ali mu na kućnu adresu u Osijeku stižu računi za isporuku vode

Osječanin koji s obitelji već mjesecima živi u Njemačkoj neugodno se iznenadio kada mu je rođak, koji povremeno ode u njihov stan provjeriti je li sve u redu, javio da su dobili obavijest o dugovanju za isporuku vode u iznosu od šestotinjak kuna.

“Najprije sam u travnju na tri mjeseca otišao sâm u Njemačku, poznata priča, trbuhom za kruhom. Snašao sam se i u srpnju su za mnom došli žena i dvoje djece. Od tada je naš stan prazan. Ne želimo ga iznajmljivati. Poslali smo dopis u Vodovod da u stanu neće minimalno godinu dana biti nikoga i smatrali kako smo time riješili problem s računima te da ćemo ubuduće plaćati samo paušal”, ispričao je za Glas Slavonije Osječanin s berlinskom adresom.

“Ne mislim plaćati vodu koju je netko drugi potrošio”

Šokirao se, kaže, kada mu je rođak nedavno javio o skoro 600 kuna duga za vodu.

“Pa u stanu nema nikoga! Ne mislim plaćati vodu koju je netko drugi potrošio”, ogorčeno je kazao.

U osječkom Udruženju stanara sve češće se susreću sa sličnim problemima sugrađana koji su otišli na privremeni rad u inozemstvo ili ljeti odlaze raditi na Jadran. Iako u njihovim stanovima nema nikoga, računi za isporuku vode uredno im stižu na kućne adrese. Stvar je u tome da suvlasnici stambenih zgrada uglavnom nemaju ugrađene vlastite vodomjere, a među suvlasnicima u stambenim zgradama obično nema dovoljno sloge ili razumijevanja za dogovor da se potrošnja vode ne naplaćuje za stanove u kojima nikoga nema.

“S jedne strane, problem je neznanje stanara da, ako dulje vrijeme neće boraviti u stanu, isporuku vode ne mogu ‘odjaviti’ u Vodovodu, nego da o plaćanju moraju postići dogovor s ostalim suvlasnicima. Trebali bi svoj odlazak najaviti predstavniku suvlasnika, a on bi onda trebao organizirirati sastanak i prikupiti suglasnost većine suvlasnika da onaj čiji će stan biti prazan za vodu plaća samo paušal”, pojašnjava za Glas Slavonije Vlasta Auguštin iz osječkog Udruženja stanara.

Svaki stan bi trebao imati zaseban vodomjer

Nadalje, kaže ona, predstavnici suvlasnika ili ne znaju za tu mogućnost ili im se ne da baviti tim problemom, a ako pak znaju i pokažu dobru volju, tada je u većim zgradama problem okupiti sve stanare na sastanku.

“Problem je, opet u većim zgradama, i što su suvlasnici puni nepovjerenja prema susjedima jer se, zbog loših iskustava, boje da će se u prazani stan za neko vrijeme useliti podstanari a da to nitko i ne primijeti. Jer i to se događa. Nažalost, u ovoj problematici još jednom dolazi do izražaja činjenica da suvlasnici stanova ne drže previše do zajedničkih problema u zgradama”, kaže Auguštin te dodaje da bi bilo manje problema kada bi svaki stan imao svoj zasebni vodomjer.

U poduzeću Vodovod-Osijek objašnjavaju kako su aktualna tri načina obračuna potrošnje vode u stambenim zgradama s više vlasnika i glavnim vodomjerom. Prvi je prema broju članova kućanstava, drugi kao potrošnja prema internim vodomjerima iskazana u cijelim kubičnim metrima, u zajednicama gdje su svi suvlasnici ugradili takve vodomjere. Treći je mješoviti oblik, u kojem pojedini suvlasnici imaju ugrađene interne vodomjere, a ostalima se potrošnja dijeli prema broju članova kućanstva.