ŠOKIRANI NOVINAR KOJI JE SNIMIO LIJEČNIKA I ‘MEDICINSKU SESTRU’ IZ OBROVCA: ‘Bili su vidno zapušteni i prljavi’

Reporter Provjerenog Mato Barišić progovorio je za Dnevnik.hr o posljednjem zadatku kojeg je radio za emisiju, priči o obiteljskom liječniku Goranu Jusupu iz Obrovca, specijalistu obiteljske medicine kojem je HZZO nedavno otkazao ugovor i od kojeg je pobjeglo na stotine pacijenata.

PACIJENTI GLAVOM BEZ OBZIRA BJEŽE OD OBITELJSKOG LIJEČNIKA: Snimka ispada njega i ‘medicinske sestre’ šokirala

Podsjetimo, samo snimka koja najavljuje emisiju zgrozila je javnost. U njoj doktor bez ustezanja psuje i vrijeđa HZZO i Ministarstvo te sve one koji govore protiv njih.

Vulgarni liječnik i njegova zaručnica, koja nije znala reći gdje je završila medicinsku školu, ekipu Provjerenog dočekali su otvoreni za razgovor. Bez ikakvog suzdržavanja osvrnuli su se na pitanja i optužbe.

Sablaznili se kad su ušli u ordinaciju

Liječnik i 25-godišnja navodna medicinska sestra šokirali su reportera. Sam ulazak u ordinaciju dobro pamti.

“Pacijenti, prolaznici i građani upozorili su nas da nas čeka uistinu šokantan prizor, no kako ljudi različito reagiraju u takvim slučajevima, bili smo suzdržani i mislili – ok, vidjet ćemo na vlastite oči. Na prvi kontakt s liječnikom, i to telefonski – kada je rekao da samo dođemo i da će se svima, citiram: ‘naje**ti majke’, bilo je posve jasno da su upozorenja bila opravdana”, ispričao je Barišić.

“Ne bih ulazio u detalje, vjerujem da će večerašnja snimka zornije prikazati, no i liječnik i njegova navodna medicinska sestra vidno su zapušteni i prljavi. Nisu imali nikakav otpor prema nama niti prema kameri. Spremno su o svemu pričali, bili su doduše vulgarni, ali ne i agresivni. Znam da smo i kolega Marino Grgurev i ja u čudu izmijenili nekoliko pogleda tijekom snimanja i da sve dok nismo izišli iz ordinacije nismo bili sigurni što se to zapravo sad dogodilo”, ispričao je reporter Provjerenog.

Sve skupa djeluje nadrealno

Otkrio je kako su ga nakon najave emisije prijatelji i poznanici zvali kako bi ga pitali “je li to neki skeč jer djeluje nadrealno”.

“Ovo je zapravo strašan primjer u kojem sustav nije odreagirao žurno. Problem postoji već dulje vrijeme, upozorenja su bila prema svim relevantnim institucijama. Stotine pacijenata bile su prepuštene da sve to vrijeme ne dobivaju adekvatnu zdravstvenu skrb”, zaključio je Barišić.