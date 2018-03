ŠOKANTNI PRIZORI S NAJLJEPŠIH HRVATSKIH PLAŽA, ALBANSKI OTPAD GUŠI JADRAN: ‘Imam vreću punu injekcija i medicinskog otpada’

‘Velik dio tog otpada zemlje EU odlažu u Albaniji! Dakle, europski otpad u konačnici oni opet bace u rijeke i sve to završi u Hrvatskoj. To je začarani krug, a mi smo mala zemlja EU pa nas nitko ne obadaje. Da se ovo događa u Francuskoj, svi bi skakali!’

Uoči nove turističke sezone otpad iz Grčke, Crne Gore, ali mahom iz Albanije ponovno je zapljusnuo hrvatsku obalu pa su nas opet šokirali prizori s jedne od najljepših plaža u Hrvatskoj, Saharuna na Dugom Otoku, zatrpanom smećem.

JEDNA OD NAJLJEPŠIH HRVATSKIH PLAŽI U KATASTROFALNOM STANJU: ‘Ljeti raj, a zimi puna smeća i otpada’

Antun Poljanić, zaljubljenik prirode iz Trstenika na Pelješcu kaže kako je situacija po pitanju smeća na našoj obali sada već postala alarmantna. Veli da je iz godine u godinu sve gore. Posebice ove godine kada su vododstaji porasli pa je smeća i u moru više. On smeće čisti sam jer ga ne može gledati na otoku, ali upozorava da bi to trebao biti posao države. Posljednje dramatične prizore na plaži snimio je između Trstenika i uvale Žuljana.



Tužiti Albaniju

Iako je i sam vidio otpada iz Hrvatske, Grčke ili Crne Gore, svjedoči da je najviše iz Albanije te predlaže rješenje. “Naši se nešto sramežljivo sastaju s predstavnicima zemalja koje su najviše odgovorne za onečišćenje Jadrana, ali to je slabo i nedovoljno. Sastanu se i onda naši kažu ‘nemojte to više raditi’, pa sve bude po starom. Nema od toga ništa! Jednostavno treba tužiti Albaniju. Albanija treba nadoknaditi troškove svih akcija čišćenja koje se poduzimaju. Albanija zagađuje vlastitu zemlju, teško da će u takvoj situaciji razmišljati o Hrvatskoj”, kazao je dodajući da je najviše otpada na dnu mora.

“Već sada u podmorju imamo toliko smeća da sve ronioce u Hrvatskoj angažiramo, mi to ne možemo očistiti sljedećih 50 godina. Među ostalim, mikrovlakna plastike sve više ulaze u ribe, a mi tu ribu konzumiramo. Onda se čudimo da je sve više oboljelih od karcinoma. Boce prekrivaju ogromne površine morskog tla. Sam ronim i ne možete vjerovati kako to izgleda. Ovo s plaže se većinom na kraju pokupi, ali ovo s dna neće nitko nikada”, upozorava.

Poljanić ukazuje i na licemjerstvo Europske Unije. “Problem je što europske zemlje jako puno smeća izvoze u Albaniju. Dio toga otpada je i medicinski otpad. To je najjeftiniji način za riješiti ga se, u matičnim zemljama to bi ih puno više koštalo. Poznato mi je da su naši eurozastupnici poput Dubravke Šuice i Tonina Picule ukazivali na ovaj problem u Europskom parlamentu. Nije bilo ikakve reakcije! Očito Europi nije u interesu bilo što raditi po tom pitanju. To isto smeće na kraju završava u Jadranu. Imam vreću punu injekcija i medicinskog otpada kojeg pokupim s naših plaža, velik dio toga zemlje EU odlažu u Albaniji! Dakle, europski otpad u konačnici oni opet bace u rijeke i sve to završi u Hrvatskoj. To je začarani krug, a mi smo mala zemlja EU pa nas nitko ne obadaje. Da se ovo događa u Francuskoj, svi bi skakali!”, zaključuje.

Smećem zagađen i Nacionalni park Mljet!

Alabanija donijela zakon, no ne poštuje ga

Novinari portala Dalmacijadanas u subotu su razgovarali s ekološkim aktivistom iz Albanije Adriatikom Lepajem, koji je otkriva kako njegova zemlja ne provodi doneseni Zakon o zbrinjavanju otpada te da je to razlog što se “smeće prvo baca u rijeke, a onda odlazi u more i dolazi do Hrvatske”.

Albanijin najnoviji projekt jest gradnja spalionica, no Lepaj tvrdi kako je tehnologija koja bi se u njima koristila zastarjela i opasna te da joj se aktivisti protive. Oni izlaz vide u planu za recikliranje i odvajanje otpada, kojim bi se riješilo pitanje otpada i u Albaniji, pa time i u susjednim zemljama.