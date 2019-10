ŠOKANTAN OBRAT U SUĐENJU GLAVAŠU, SVJEDOK OTKRIO GROZOMORNE DETALJE: ‘Svi smo lagali kako bismo ga spasili, bio je alfa i omega u gradu’

‘Svi smo lagali kako bismo spasili Glavaša’

Obitelji ubijenih civila u Osijeku pravdu čekaju preko 25 godina, a kako stvari stoje, čekanje je jedino što im preostaje. Branimir Glavaš je među ostalima bio pravomoćno osuđen za slučajeve Garaža i Selotejp, a budući da je Ustavni sud srušio presudu, sve je krenulo ispočetka. Međutim, u ovom slučaju dogodio se veliki obrat jer sada je tu novo priznanje jednog od svjedoka i to televizijsko.

“Svi smo lagali kako bismo spasili Glavaša”, tvrdi jedan od svjedoka za emisiju “Provjereno”. U kolovozu 1991. su dva srpska civila u Osijeku ispitivana i mučena pa dok su jednog ubili, drugi je odveden u hladnjaču i od tada ga nitko nije vidio.

Taj slučaj poznat je kao Garaža, a 28 godina poslije na mjesto zločina, ispred zloglasne garaže, bivši krunski svjedok Krunoslav Fehir odveo je novinare “Provjerenog”. Inače, Fehir je čovjek koji se Branimirovoj osječkoj bojnoj pridružio još u tinejdžerskim danima, kada je imao 16 godina. Njegov otac, Josip Fehir, odveo je ondje svog sina pa mu dao oružje kojim je pucao u srpskog civila. U jutro, posljednjeg dana kolovoza, Fehir je otvorio ogradu, a pripadnik čete Zoran Brekalo dovezao je dva srpska civila. Fehir kaže da se Brekalo okrenuo prema njemu i kazao da je riječ o uhićenim teroristima i da je na Fehiru da ih čuva na stražarskom mjestu da slučajno ne bi izišli van.

Slučaj Garaža i kiselina iz akumulatora

Čedomir Vučković i Đorđe Petković bili su srpski civili zatvoreni u garažu koje su ispitivali, mučili, tukli… Fehir tvrdi da je Brekalo tjerao Vučkovića da pije kiselinu iz akumulatora i da se s lijeve strane nalazio manji akumulator iz kojeg je Brekalo sipao tekućinu u metalnu posudu. Fehir je tada Brekalu stajao iza leđa i vidio kako prisiljava Vučkovića da popije kiselinu. Fehir tvrdi da je Vučković to popio, no nije vidio koliko. Nakon toga izašli su iz garaže. Vrata je uskoro uspio teturajući probiti Vučković, prisjeća se Fehir koji je tada ispalio nekoliko hitaca u njegovom smjeru.

“Ne s namjerom da osobu ubijem, nego da spriječim u daljnjem bježanju. Jer su mene ovdje ostavili kao maloljetnika, samoga”, prisjetio se Krunoslav Fehir. Poslije toga su kroz vrata istrčali pripadnici čete skupa s Glavašem.

“Pogledao je tijelo, pogledao je u mene. Bilo nas je tu nekih desetak. Tada sam saznao da je znao da je i drugi unutra, osim što sam vidio osobne karte kod njega u njegovoj ladici toga dana. On je rekao kao: ‘Ok, gdje je drugi?’. Pogledao je u mene, ja sam rekao da se nalazi u prostoriji garaže, što je i bilo tako. On je rekao onako hladno: ‘Sad ga treba likvidirat jer on je sve ovo vidio. Treba likvidirat osobu'”, govori Fehir za “Provjereno”.

U dokumentarnom filmu iz 2006. naziva “Dosije Osijek” Glavaš tvrdi da to laž. “Takozvani zaštićeni laže čim zine. Ja vam odgovorno tvrdim da iza nijedne žrtve ne stoji Branimir Glavaš, ni u ulozi nalogodavca, poticatelja, ne daj bože izvršitelja”, kazao je tada Glavaš.

Slučaj Selotejp

Nakon kobne noći u garaži, u javnost je došla informacija da je opasni terorist pokušao izvršiti atentat na Glavaša pa da je ubijen dok je preskakao ogradu. Isto dana napravljen je i očevid, a Fehir je godinama živio u uvjerenju da je ubio terorista. Međutim, saznao je da je riječ o civilu i da su nalazi obdukcije pokazali da je čovjek umro od kiseline. Nije se osjećao ugodno, tvrdi, kada je saznao da to nisu bili nikakvi teroristi nego obični građani. Đorđe Petković, drugi civil, odvezen je u hladnjači i vodi se kao nestala osoba. Srpske civile mučili su na adresi Dubrovačka 30 te su ih ondje mučili pa potom im tijela bacali u Dravu.

U slučaju Selotejp umro je Radoslav Ratković, zaposlenik bolnice u Osijeku, tada valjda krive nacionalnosti. Nažalost, Ratković nije prvi civil bačen u Dravu, a prije toga su mu ruke vezali konopom i na usta mu stavili selotejp. Prije 13 godina je ovim riječima Glavaš komentirao slučaj Selotejp: “O mojoj eventualnoj umješanosti u slučaj Selotejp, odgovorno tvrdim da sam u tu aferu umješan isto onoliko koliko i blagopokojni, uzoriti kardinal Franjo Kuharić“. Nikola Jaman, formalni zapovjednik Zaštitne čete, na sudu je, baš kao i novinarima tvrdio da Glavaš nije zapovijedao ubojstva i mučenja civila. Godine 2006. ovaj umirovljeni visoki časnik Hrvatske vojske govorio je da Glavaš u tome nije sudjelovao i da je kasnije saznao što se događalo.

‘Glavaš bio alfa i omega u gradu’

Nikola Jaman je u telefonskom razgovoru s novinarima “Provjerenog” kazao da je u Osijeku alfa i omega bio Branimir Glavaš. Osim toga, Jaman kaže kako je lagao da on bio ključni zapovjednik zaštitne čete kako bi se Glavaša oslobodilo optužbi za ratni zločin nad civilima u Osijeku 1991. godine. “Reći ću da sam bio zapovjednik, da je moj zamjenik bio Josip Fehir, a da je glavni zapovjednik svega bio Branimir Glavaš. I to ne samo u zaštitnoj četi, nego je bio zapovjednik i alfa i omega cijeloga grada. On je drmao cijelim gradom, između ostalog i nad policijom pokušavao i nad Trećom brigadom, nad ostalima, i tako dalje”, kazao je Jaman.

Nikola Jaman kaže kako je lagao da je on bio ključni zapovjednik zaštitne čete kako bi se Branimira Glavaša oslobodilo optužbi za ratni zločin nad srpskim civilima u Osijeku 1991. godine.

Propao plan da se Glavaša izvuče lažnim svjedočenjem

Goran Flauder, osječki novinar, otkriva da mu je Jaman ispričao kako su mu “ranih 2000-ih godina došli Glavaš, njegova desna ruka s početka 90-ih Srećko Lovrinčević, koji je tada bio predsjednik izvršnog vijeća općine Osijek, i još jedna osoba koje se nije sjetio tada, s isprintanom zapovijedi kojom se njega imenuje zapovjednikom te čete. I on je, kako bi zaštitio svog ratnog druga, potpisao tu odluku”. Nije uspio plan da se Glavaša izvuče lažnim svjedočenjem jer iako je Jaman bio formalni zapovjednik čete, sud je utvrdio da je zapovjednu moć ustvari imao Branimir Glavaš. Zagrebački županijski sud okrivio je Glavaša u slučajevima Garaža i Selotejp te je dobio 10 godina zatvora, dok su drugi dobili od pet do osam godina. Svoju presudu je dočekao u BiH. Glavaš je bio u bosanskohercegovačkom zatvoru dok Ustavni sud nije 2015. vratio slučaj na početak tako što je srušio presudu. Sud svoju odluku velikim dijelom temelji na krivo utvrđenom karakteru sukoba od ljeta do kraja 1991. uz tvrdnju da Fehir nije mogao biti krunski svjedok.

“Onog momenta kada je on upotrijebio oružje i pucao u još živog čovjeka, da je ostvario kazneno djelo ako ne dovršenog ubojstva, nego pokušaja ubojstva i onda, po zakonu o USKOK-u, ne može biti u krugu osoba koje bi ikako mogle steći svojstvo krunskog svjedoka”, govori Veljko Miljević, odvjetnik Branimira Glavaša.

U lipnju ove godine opet saslušan Fehir

Ove godine je suđenje krenulo ispočetka pa je u lipnju ponovno saslušan Krunoslav Fehir, ali ovaj put kao svjedok. Prije svjedočenja je Glavaš protiv njega podnio kaznenu prijavu za ubojstvo Čedomira Vučkovića. Eugen Jakovčić iz Documente – Centra za suočavanje s prošlošću pojašnjava da se zanemarila jedna važna činjenica. Pritom misli na to da su sudski vještaci, patolozi i svi ostali utvrdili da je gospodin Vučković stradao od sumporne kiseline koju je morao popiti u kontekstu mučenja, a ne od metka iz pištolja Krunoslava Fehira. Ranije su već iz Glavaševa HDSSB-a napadali Fehira da je za svoje svjedočenje dobio stan od države te su tvrdili da je sve izmišljotina. Fehirova iskaznica iz čete predana je policiji, kaže Fehir.

Pritisak na svjedoke spominju u Documenti koja prati slučaj od samog početka. Jakovčić kaže da se svjedocima prijeti i da se pokušava napraviti sve, i izvan i unutar suda, da se iskazi važnih svjedoka na neki način kontanimiraju i učine nevažnima. Tijekom suđenja se Jaman više puta nalazio s Glavašem, tvrdi. Tada je Jaman bio svjedok, a Glavaš optuženi. Jaman kaže da je kod Glavaša dolazio noću u 23 sata kroz jedan podrumski prolaz i bio kod njega do 2, 3, 4 sata. Tako je izlazio i van te napominje da se to nije dogodilo jednom, nego 20 puta. “Razgovarali smo kako i što jer je suđenje bilo u tijeku”, govori Jaman.

Priča s Glavaševim slučajevima počela je kada je istupio iz HDZ-a

Ovaj slučaj je visoko politiziran od samih početaka, a priča se otvorila onda kada je Glavaš istupio iz HDZ-a i sa svojom strankom osvojio lokalne izbore. Govorio je da je proces politička montaža. Godine 2007. govorio je da je ponosan na to razdoblje i da ga “neće poniziti i postidjeti”. Osim sukoba s Ivom Sanaderom, Glavaš je ušao u sukob i s Vladimirom Šeksom koju mu je za vrijeme rata bio nadređeni.

“Oni koji su pokrenuli bili su moji nadređeni za vrijeme Domovinskog rata. Prema tome, stolovali su samo jedan kat iznad mene, jako dobro su znali što se događalo i što se događa na ovim prostorima u tim burnim mjesecima stvaranja hrvatske države”, kazao je Glavaš. Unatoč svađama, Šeks je svjedočio u Glavaševu korist i stao u njegovu obranu. Kazao je da Glavašu u ovom kaznenom postupku vjeruje i da vjeruje da je radio po ratnim i drugim zakonima.

Jaman: ‘Nisu lagali da je Glavaš nešto napravio, nego su lagali da sam ja bio zapovjednik’

Nikola Jaman kaže da je i Šeks lagao na sudu te navodi da su se posvađali nekoliko puta dok su jedno drugome govorili “pijanac” i “lupež”. Novinari “Provjerenog” zvali su i Glavaša i Šeksa kako bi prokomentirali Jamanove tvrdnje, no poručili su da će sve reći u sudnici. Šeks je poručio da nije nigdje lagao pa tako ni na sudu i da je Vrhovni sud utvrdio da je govorio istinu. Smatra da zbog svega navedenog Jamanove tvrdnje ne drže vodu. Jaman govori da “nisu ljudi lagali o njemu da je nešto napravio, nego su lagali da sam ja bio zapovjednik”. “Kaže da je takav njegov iskaz potvrdilo jedno 15 ili 20 ljudi. Mislim da će imati gadnih problema jer tih 15 ili 20 ljudi i dalje tvrdi da su govorili istinu”, govori Glavašev odvjetnik Miljević.

Novinar Goran Flauder kaže da je sutkinja koja vodi Glavašev postupak osobno bliska s predsjednikom županijskog suda Ivanom Turudićem, koji je pak osobno blizak sa Šeksom. Jakovčić iz Documente tvrdi da “dio moćnih sudaca u Republici Hrvatskoj i moćnika politički opstruirrajući ponovljeno suđenje pokušavaju spasiti Glavaša od konačne odluke ili ga čak u konačnici osloboditi”. Jaman je priznao da je lagao. Mjesecima se čekalo saslušanje pa se pojavila teza da se namjerno odugovlači jer je teško bolestan. Na adresu “Provjerenog” u srijedu je došao odgovor Županijskog suda u Zagrebu da će se Jamana saslušati 5. studenog u 9:30. Svojim svjedočenjem Jaman bi mogao naštetiti Glavašu, ali i Šeksu. Glavašev odvjetnik kaže da bi ga on volio što prije vidjeti na sudu.

