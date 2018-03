ŠOK ZA OBOLJELE OD RAKA: Lijek koji sprječava širenje karcinoma odsad moraju plaćati; ‘A što s onima koji imaju penziju 1500 kn?’

Da lijek koji su dosad dobivali besplatno sada moraju plaćati 370 kuna, oboljeli doznaju tek na blagajni ljekarne kad im se ispostavi račun.

Lijek Xeloda je citostatik koji se propisuje pacijentima u svrhu liječenja raka dojke, želuca, rektuma i debelog crijeva. Xeloda sprječava rast stanica karcinoma te je ujedno i jedan od lijekova za kojeg pacijenti nisu morali vršiti nikakvu nadoplatu. Tako je bar bilo donedavno.

Od ožujka se ovaj lijek naplaćuje, a pacijenti za to uglavnom doznaju u trenutku kad dođu na pult ljekarne te kad im ljekarnici ispostave račun na 370 kuna, javlja Večernji list.

Mogu dobiti drugi lijek, ali…

Iz HZZO-a, koji je i donio odluku o plaćanju Xelode, poručuju da je oboljelima dostupan istovjetan lijek od osam različitih proizvođača, a koji se i dalje nalaze na osnovnoj listi lijekova, odnosno na listi lijekova za koje se ne treba ništa nadoplatiti. Oboljelima poručuju da se savjetuju sa svojim liječnikom ne bi on utvrdio može li im se prepisati neki od tih lijekova.



Problem leži u činjenici da mnogim pacijentima upravo Xeloda pomaže bez da im izaziva teške nuspojave.

‘Ako godinama piješ neki lijek i čini ti dobro, tko bi se usudio uzeti neki drugi? I to bez konzultacije sa svojim onkologom. Ja se sigurno ne bih usudila, a lijek mi treba odmah. Zar da si pacijenti oboljeli od raka sami mijenjaju terapiju?! Razmislite što će učiniti umirovljenik na ovom lijeku, kako će on s mirovinom od 1500 kuna dati 370 za lijek, a mora ga piti. I tko će mu jamčiti da će mu od zamjenskog lijeka biti jednako dobro kao od ovog na koji se naučio? Ne može nikoga zdravstveni sustav ovako dovesti pred gotov čin, razumijem da je to ušteda za proračun, ali je način nedopustiv’, kaže za Večernji Ivana Kalogjera, osnivačica udruge za žene oboljele od raka dojke Nismo same.

HZZO je trebao reći da je došlo do promjene

I bivši ministar zdravstva, prof.dr. Mirando Mrsić, smatra da je o ovoj promjeni trebalo obavijestiti, kako pacijente, tako i onkologe.

‘Što se tiče samog djelovanja i mehanizma djelovanja, oni bi trebali biti jednaki, to je citostatik koji se uzima na usta i metabolizira kroz jetru. Uzima se dok god ima učinak i obično se daje u fazi bolesti koja je uznapredovala i metastatska te služi da kontrolira širenje bolesti tako da se on dugo uzima, pogotovo ako drži bolest pod kontrolom’, pojašnjava Mrsić.