ŠOK I NEVJERICA NAKON SASTANKA PLENKOVIĆA I PUPOVCA: ‘SDSS ostaje dio parlamentarne većine’

‘Izdržali smo sve moguće pokušaje i napore da se destabilizira Vlada”, rekao je Plenković

Premijer Andrej Plenković izjavio je u ponedjeljak kako je sastanak s predsjednikom SDSS-a Miloradom Pupovcem bio dobar i kako ta stranka ostaje dio parlamentarne većine, ponovio je da bi bilo dobro da u Jasenovcu bude jedna zajednička komemoracija te izvijestio kako vlada još uvijek razmatra je li restrukturiranje Uljanika održivo, jer ako nije, “naći će se druga rješenja”.

“Razgovarali smo o svim aspektima suradnje i funkcioniranju parlamentarne većine. Jasno je da određene stvari koje se tiču provedbe operativnih programa manjinskih pitanja možemo i dalje dinamizirati, ja sam za to otvoren, sve što na razini pojedinih resora može biti brže i učinkovitije ćemo napraviti, a oni su i dalje dio parlamentarne većine”, komentirao je Plenković u Rijeci sastanak koji je ranije danas imao s Pupovcem, a za kojeg tvrdi da je bio “dobar”.

Spomenuo kreditni rejting

Novinare je zanimalo i je li Pupovac pretjerao s prijetnjama o izlasku iz vladajuće većine no Plenković kaže da to “nije tako doživio”.

“Svi su akteri na sceni čelnici političkih stranka, imaju svoje prioritete i biračko tijelo, moraju voditi računa o tome. Ono što je meni kao predsjedniku vlade bitno je da vodimo računa o cjelini, upravo zato smo izdržali sve moguće pokušaje i napore da se destabilizira vlada i parlamentarna većina i uspjeli doći do kreditnog rejtinga”, rekao je.

Osvrnuo se i na temu dviju kolona u Jasenovcu. “Zbog pijeteta žrtvama Jasenovca i prema vrlo jasnoj, nedvosmislenoj osudi naše vlade i mojoj osobnoj, ustaškog režima bilo bi dobro da svi zajedno odemo u Jasenovac jer je komemoracija cjelovita jedino ako su tamo predstavnici Srba, Židova, Roma, Hrvata i antifašističkih udruga. “To smatram nastojanjem da se pokušamo odrediti prema svim zločinima totalitarnih režima bez imalo dilema, ja ću ponovno doći u Jasenovac”, poručio je.

Premijer je rekao i kako nije imao vremena čitati izjavu srpskog predsjednika Aleksandra Vučića o Oluji, no za njega su Oluja, Bljesak i Domovinski rat za modernu hrvatsku državu temelj, oslobodilačke operacije koje su omogućile reinteagraciju više od 4 godine okupiranih područja. “Hrvatska država cijeni žrtvu i pobjedu branitelja, ničija izjava nikada, ni danas, ni u budućnosti to se neće promijeniti”, istaknuo je.

Gledamo na koji način prići rješavanju problema Uljanika i 3. maja

Novinare je zanimalo što premijer misli o situaciji u brodogradilištima Uljaniku i 3. maju. “Ne brine ta tema samo stanovnike Rijeke i Pule za čiji su identitet oni izuzetno bitni, mi razumijemo sve moguće aspekte, od političkih, ekonomskih financijskih, socijalnih, identitetskih i zato gledamo na koji način prići rješavanju problema koji je sve samo ne jednostavan”, kazao je.

Plenković je podsjetio i da su u posljednjih 27, 28 godina u brodogradnju različite hrvatske vlade i hrvatski porezni obveznici investirali, što subvencijama, što jamstvima, 35 milijardi kuna , a pozamašan dio toga išao je za Uljanik i 3. maj.

Po njegovim riječima, vlada je do početka ožujka platila državnih jamstava u iznosu 3,1 milijardu kuna, što smatra “enormnim novcima”. “Na žalost, tu je došlo do niza poslovnih propusta i pogrešnih odluka koji su nas doveli u ovu situaciju. Temi pokušavamo pristupiti racionalno, da štititimo ključni aspekt naše politike, a to je fiskalna konsolidacija koja je rezultirala podizanjem Hrvatske na investicijski kreditni rejting nakon više od 6,5 godina”, dodao je.

Kaže da sve buduće odluke moraju voditi računa o svim aspektima, pa se još razmatra je li restrukturiranje održivo, a ako nije naći će se druga rješenja.

Za poruku potpredsjednika vlade Predraga Štromara radnicima brodogradilišta da traže novi posao, Plenković je rekao kako misli da je u tom intervjuu Štromar možda bio pod dojmom s radnog sastanka parlamentarne većine, a konačna odluka nije donesena.

Plenković nije htio komentirati Povjerenstva za sukob interesa koje je otvorilo slučaj ministrice Gabrijele Žalac i ministra Zdravka Marića.

Za tri godine Rijeka dobiva moderni KBC

Predsjednik vlade Andrej Plenković tijekom svog posjeta Rijeci najavio je da će za tri godine taj grad dobiti novu i modernu zgradu KBC-a, u okviru projekta vrijednog 750 milijuna kuna.

“Vlada Republike Hrvatske je 2018. donijela dvije važne odluke, višegodišnje financiranje od 400 milijuna kuna i za drugu fazu 350 milijuna. Projekt vrijedan 750 milijuna kuna ovu će bolnicu, koja je tu od tridesetih godina prošlog stoljeća, supstituirati novom i modernom zgradom i omogućiti za više od 1500 pacijenata koji gravitiraju KBC-u Rijeka da imaju najmoderniju i dostupniju zdravstvenu uslugu”, rekao je Plenković prigodom svog posjeta Rijeci.

Izrazio je zadovoljstvo što se projekt odvija “u duhu partnerstava, suradnje, dijaloga vlade, županije i grada”.

O odluci Povjerenstva o Mariću: To nije moj posao

Upitan za komentar na odluku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa da otvori predmete protiv ministrice Gabrijele Žalac i ministra Zdravka Marića, Plenković je rekao da je to na Povjerenstvu Kako prenosi N1, što se tiče komentara o odluci Povjerenstva o otvaranju slučaja protiv ministra Marića, Plenkovć je rekao da to nije njegov posao te da takvih slučajeva ima puno.