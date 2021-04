SOCIOLOG SECIRAO NAJVEĆU SVAĐU U DRŽAVI: ‘Bit će kompromisa. Pravosuđe Milanoviću daje oružje, a Plenkoviću se teško braniti’

Iako su najpopularniji političari u državi, predsjednik i premijer se stalno svađaju, a sociolog Sven Marcelić objašnjava zašto je to tako i kad će prestati

Predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković prema najnovijem su istraživanju javnog mnijenja dva najpopularnija političara u zemlji, a stalno se svađaju. Film je to čudnog žanra kojeg građani, očito, rado gledaju. Kakava radnja tog filma nam predstoji i kada će on završiti pojasnio je sociolog Sven Marcelić.

“Mi koji nismo u svijetu politike, teško da možemo naći personalne motive. Moramo se baviti društvom. U pitanju je vrsta pritiska viših sila, sudstva, imamo preklapanje političkih priča oko osobnih. To je problem”, pojašnjava Marcelić za RTL.

Kazuje kako je problem u tome što je sve otišlo predaleko, jer premijer i predsjednik ne razgovaraju, a trebali bi zajednički odlučivati o nekim bitnim stvarima u zemlji. Zbog toga smo, smatra on, taoci cijele situacije.

“Da, to je ta vrsta problema. Oni imaju određene funkcije i koje podrazumijevaju da oni surađuju, ali to ne čine. Bitno je da ne surađuju, a trebali bi. Diplomacija je sastavni dio politike, a tog nema. To su pokazatelji disfunkcionalnosti i to u državi gdje institucije ne funkcioniraju dobro”, smatra sociolog.

‘Bit će kompromisa’

Ipak, tračak nade se pojavio. “Bit će kompromisa, idemo prema tome. S jedne strane Milanović je sudstvo odabrao kao napad, a sudstvo je u katastrofalnom stanju. Da ne spominjemo Mamića koji se pokazuje kao ravnopravan sudstvu.. Ta tema Milanoviću daje oružje, a Plenkoviću se teško braniti jer ta tema ne funkcionira. Jasno oslikava Milanovićevu sposobnost, inteligentne izjave koje daje, ali je uspio pokazati jedan dio problema koji ne funkcionira i teško se braniti Plenkoviću. Doći će do neke vrste kompromisa. Percepcija javnog mijenja će biti samo jedan od faktora”, uvjeren je Marcelić.

Manje motiva za sukob

Sociolog smatra da će u sljedećem razdoblju, ponajprije zbog lokalnih izbora i drugih važnih aktivnosti u državi biti manje motiva za sukob između dvojice lidera države. “Oni će obojica biti tu neko vrijeme, ako će tako komunicirati s obzirom kad se pojavi cijep između mišljenja. Kad gledamo retoriku ona sakriva druge dimenzije, obojica imaju određeni način nastupanja. Naravno, ovo je političko razdoblje kada gledamo veću političku aktivnost. Idu lokalni izbori, idu još neke aktivnosti koje traže angažman jednog i drugog. Bit će manje motiva za sukob”, zaključuje sociolog Marcelić.

