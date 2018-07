SOCIOLOG SECIRAO POLITIKU HNS-a PA ZAKLJUČIO: ‘Kod Dalića se iz helikoptera vidi da mu nije stalo do novca, on je drugačiji…’

“Kod Dalića se iz helikoptera vidi da mu nije stalo do novca, da je jedan domodoljub koji voli nogomet i želi dobro tom sportu i ovoj zemlji. To se vidi na njegovom licu. To je ono što je Dalić novo dao. Nema lukavštine, manipulacije, on je jednostavno ponizan, i to ljudi osjećaju”, kaže sociolog Dražen Lalić

Uoči večerašnje polufinalne utakmice Hrvatske i Engleske na Svjetskom prvenstvu u nogometu , sociolog Dražen Lalić, koji se uvelike bavio fenomenom nogometa i navijača, govorio je gostujući na N1 televiziji o utakmici i hrvatskom izborniku Zlatku Daliću. Čak i ako Dalićevi izabranici izgube, ustvrdio je, danas je povijesni dan jer je Hrvatska među četiri najbolje reprezentacije na svijetu.

“Povijesni je dan. Nogomet je najpopularniji sport. SP je najveći događaj ove godine, ne postoji ništa što se dogodilo na svijetu što se može usporediti sa SP-om. Tu je Hrvatska ušla među četiri najbolje zemlje na svijetu, pošteno, hrabrom igrom… Naravno da se ne treba upitati, nego odgovoriti na pitanje postoji li ijedno drugo zbivanje koje bi moglo dati Hrvatskoj takvu poznatost”, kazao je sociolog Lalić.

KAD SMO OVAKO UJEDINJENI, ENGLEZI NEMAJU ŠANSE! Pogledajte moćnu poruku Daliću na jumbo plakatu

“Tko se ne može radovati ovome?”

Nadalje, ustvrdio je da Hrvatska ima dva izdanja nogometa.

“Jedno je domaće koje je jadno. To je septička jama. S druge strane imamo umiveno, sjajno lice međunarodnog izdanja. To je reprezentacija koja je sastavljena od igrača koji igraju za strane klubove. I izbornik se dokazao u inozemstvu. Mi imamo potencijal, kao nacija, da sami sebe upropastimo, a imamo potencijal i za velike stvari. Malo tko se može otrgnuti ovom lijepom osjećaju. Velika većina nas jako voli ovu zemlju, a čak i onaj tko je najkritičniji prema Savezu, poput mene… tko se može ne radovati otvoreno?! I ovi protivnici HNS-a, Torcida, BBB, novinari… velika se većina njih raduje”, kazao je Lalić.

“Mamićeva klika više ne kontrolira situaciju”

Upitan je li izbornik Dalić “čovjek koji je rekao ‘ne’ politici” Lalić je odgovorio protupitanjem: “Kojoj politici?”

“Ako je internoj politici u HNS-u, djelomično je rekao ne. Sigurno ga se ne može kontrolirati da neki igrač igra da bi se bolje prodao. Doveo je svoje pomoćnike, Dražena Ladića, koji nisu bili po volji onima koji su upravljali hrvatskim nogometom. Mamić više ne upravlja, ali njegovi ljudi su ostali. Djelomično je to adekvatno, a djelomično nije. Stare nomenklature imaju veliki utjecaj. Vrbanović nije podnio ostavku iako je osuđen na tri godine. Šuker se slika s predsjednicom, dolazi na slavlja, a napravio je velike greške i bilo bi nepravedno da on ovaj uspjeh reprezentacije proglasi svojim uspjehom. Što se tiče politike u cijelosti, mislim da naslov nije osnovan. Moguće da je čak rekao ‘da’ politici s obzirom da je znatan dio odluka u HNS-u preuzeo HDZ preko Marijana Kustića. On je vjerojatno najmoćnjii čovjek hrvatskog nogometa sada. S druge strane, dogodile su se velike promjene i Mamićeva klika više ne kontrolira situaciju u nogometu.

IZBORNIČE, KAPA DOLJE: Pogledajte kako Hrvatska igra pod Dalićem i bit će vam jasno kako je moćan

“Daliću je domoljub koji voli nogomet”

Duh reprezentacije zantno je odredio Zlatko Dalić, smatra Lalić pa se pozvao na jednu misao nekadašnjeg američkog predsjednika Ronalda Reagana.

“Reagan je rekao da ne možeš varati ljude u krupnom planu. U licima ljudi se vidi jesu li pošteni i dobri, skromni i vrijedni ljudi, ili su “fake”. To se vidi. Kad vidite Dalića da govori i kad vidite Šukera… Ta Dalićeva usmjerenost na ove koji ga slušaju… Šuker vrti glavom, okolo, nije fokusiran ni racionalno ni emotivno. Kod Dalića se iz helikoptera vidi da mu nije stalo do novca, da je jedan domodoljub koji voli nogomet i želi dobro tom sportu i ovoj zemlji. To se vidi na njegovom licu. To je ono što je Dalić novo dao. Nema lukavštine, manipulacije, on je jednostavno ponizan, i to ljudi osjećaju. On je vrhunski izdanak jedne drugačije Hrvatske od one koja dominira”, kazao je Lalić.

Smatra da bi preporod nogometa mogao utjecati i na hrvatsko društvo u cjelini.

“Čišćenje i reformiranje situacije u nogometu može biti snažan signal za druge reforme, u ekonomiji, politici ili drugim područjima. I nisam ja prvi koji je to ustanovio. Aktvisti iz Našeg Hajduka vjeruju da će ako se promijeni situacija najprije u Hajduku pa u nogometu, da će se promijeniti situacija i u društvu. Mnogi naši igrači su primjer brige za opće dobro i domoljublja, koje bi trebalo promicati. Ljudi iz Hrvatske odlaze zbog licemjerja i nemorala, a ljudi poput Dalića, Subašića, Perišića, Mandžukića, oni to svjedoče, to što misle i osjećaju prema domovini i sportu i životu. Ovo je velika nada da će ovaj uspjeh biti iskorišten”, istaknuo je Lalić gostujući na N1 televiziji.

“Premijer je ozbiljan političar, predsjednica je populist”

Na koncu, Lalić je upitan da prokomentira kako se usred nogometne eufroije ponašaju predsjednica Republike i premijer.

“Naš premijer ima nedostataka, neodlučan je i nema rezultata. Ali, on je ozbiljan i misli da radi na duge staze. Svašta mu se može prigovoriti, ali ne i to da nije ozbiljan čovjek i političar. On nastoji proizvoditi politiku, ima veliko strpljenje. Jako je koncentriran na ono što radi i misli da ima dovoljno vremena, ali promjene koje on uvodi su nedovoljne. Ovoj zemlji trebaju ozbiljne reforme. Predsjednica nema takve ovlasti, ali i da ih ima ona ne bi bila usmjerena na proizvodnju politike. Ona je usmjerena na predstavljanje politike, ona je populist, poziva se na narod i ona je protiv političke elite. Ona je drugačija. Ali, ona je hiperaktivna, ona stalno komunicira, stvara pritisak i sad se događa čudna stvar. U vrijeme društvenih mreža, ona je bliža ovom vremenu od ozbiljnog Plenkovića i ovo što je ona radila na SP-u je slično onome što je radila u SAD-u kad je došlo do pobjede Trumpa. Ali, u mnogim drugim situacijama se pokazala kao političarka kojoj je stalo do njenog PR-a. Plenković to nije. Ona nema sadržaj, možda ga i ne može imati s obzirom na takav pristup. Ja bih zaista želio što manje govoriti o političarima poput Kolinde Grabar-Kitarović. Ona je vrhunski predstavnik lažne politke, politike slikanja i PR-a umjesto ozbiljne politike. Jako je važno da Plenković predstavlja zemlju i pokaže da je Vladi stalo da reprezentacija uspije”, zaključio je Lalić.

I PLENKOVIĆ DOLAZI NAVIJATI ZA VATRENE: ‘S velikim veseljem idemo na polufinale u Moskvu’