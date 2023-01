Sociolog Sven Marcelić komentirao je na televiziji N1 situaciju u oporbi i moguće okupljanje koalicije oporbenih stranaka ususret parlamentarnim izborima sljedeće godine. Pritom je rekao da SDP nakon Zorana Milanovića ima problem sa stvaranjem kadrova zbog čega je stranka prisiljena ići prema onima koje su puno aktivnije od njih, poput Možemo.

Milanović istodobno i koristi i šteti SDP-u

"Oni (SDP) se moraju postavljati kao glavni partner, ali onaj koji ne može bez manjih partnera jer nema dovoljan ulaz među glasače ljevice. Milanović je jedna politička instanca koja je uspješna, on je bio kandidat SDP-a i pobijedio je na izborima. To je neka legitimacija koju oni imaju. Mene on sve više podsjeća na lika iz romana 'Dečko, dama, kralj, špijun' gdje je on dvostruki agent koji je naposljetku razotkriven. Čini mi se da on stranku kao takvu uopće ne doživljava kao ishodište svoga legitimiteta, a opet, sve što radi je na korist samoj stranci. Ne kažem da je tajni agent, ali sve što radi jako dezavuira bilo kakve lijevo-centralne pozicije SDP-a i čini im štetu jer to zapravo nisu vrijednosti za glasače na koje bi SDP htio računati”, kazao je.

Marcelić smatra da je SDP donekle taoc Milanovićeve uspješne politike jer predstavlja jednu od njihovih rijetkih uspješnih točaka na nacionalnoj razini i da je samo on taj koji SDP drži u javnom fokusu.

"Ono što Milanović radi je antiteza politikama koje bi trebale biti lijeve, liberalne, uključive", rekao je Marcelić na N1.