SOCIJALNI RADNICI U CRNINI IDU NA POSAO, SVI PIŠU ISTI STATUS; RAVNATELJICA CENTRA: ‘Bio je teška stranka…’

Osumnjičeni za ubojstvo socijalne radnice u đakovačkom Centru za socijalnu skrb i teško ranjavanje pravnika Centra, trebao bi biti u 14 sati prevezen u Osijek pritvorskom nadzorniku

Nakon jučerašnje pucnjave u đakovačkom Centru za socijalnu skrb, pri čemu je ubijena socijalna radnica Blaženka Poplašen, a pravnik Centra i dalje se bori za život u osječkoj bolnici, osumnjičeni za ubojstvo nalazi se pod policijskim nadzorom u sobi za zadržavanje u Đakovu. Kako doznaje N1, ovaj bivši korisnik Centra koji je uhićen nakon 8 sati bijega, iza 14 sati trebao bi biti prevezen u Osijek pritvorskom nadzorniku gdje će o daljnjim koracima odlučiti nadležno državno odvjetništvo.

Ubojica je navodno lociran i uhićen u napuštenoj štali u blizini autoceste A5. Kako piše HRT, sama akcija privođenja je izgledala kao u filmovima.

Socijalni radnici u crnini

Socijalni radnici su se preko društvenih mreža dogovorili da jutros na posao dođu u crnini te da se svi koji mogu okupe pred resornim Ministarstvom u 12 sati i 10 minuta, kada se jučer i dogodila pucnjava u Centru u Đakovu. Cilj im je upozorili na težak položaj u kojem se nalaze. Kako bi upozorile na jučerašnju tragediju, socijalne radnice na društvenim mrežama postavljaju natpis “Jedna od nas”.

Kako neslužbeno doznaje HRT, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić je uputila svim centrima u državi naputak po kojem sljedeća dva dana ne moraju raditi sa strankama i ne moraju svi doći na posao, nego da će biti dovoljno organizirati dežurstvo.

Status sličan vojsci i policiji?

Gradonačelnik Đakova Marin Mandarić rekao je da je policija odradila posao kako treba, iako se možda moglo činiti da je predugo trajalo, te da je najvažnije da nakon svega nije bilo drugog zločina. Prema njegovu mišljenju, teško je reći je li bilo moguće spriječiti napad.

“Vjerojatno nema apsolutne sigurnosti za sve. Javni i državni službenici su pod većim pritiskom. Socijalni radnici su povišeno izloženi tome. Predstavnik zaštitarske tvrtke rekao je da nemaju ovlaštenje nositi oružje osim u financijskim institucijama.

Nešto treba poduzeti da i ostali javni službenici dobiju status, kao što imaju vojska i policija, službene osobe, možda bi to doprinijelo. Nikad se neće sve potencijalne prijetnje moći prevenirati. Bitno je da se digne svijest da javni i državni službenici, velika većina njih, odgovorno i savjesno rade svoj posao u korist građana. Za sutra će se proglasiti Dan žalosti”, rekao je gradonačelnik Đakova.

Ne znaju kako dalje…

“Šokirani smo, ne znamo kako dalje. To su situacije koje se nikako mogu predvidjeti. Ne znamo što je u glavi nekom čovjeku koji dolazi kod nas. Mi smo struka koja pomaže ljudima i uvijek se nadamo da će to naši korisnici razumjeti. Što se dogodilo jako je teško razumjeti i svi se pitamo kako ćemo raditi. Danas i sutra ne radimo, a kako ćemo raditi idući tjedan mi to sada zaista ne znamo”, rekla je ravnateljica Centra za socijalnu skrb u Đakovu Dubravka Petrović za HRT.

Dodala je da će sahrana ubijene socijalne radnice biti sutra u 16 sati na mjesnom groblju u Đakovačkim Selcima te da će na nju doći i kolege iz sustava koji će tako dati podršku i upozoriti na status socijalnih radnika u društvu.

Bezuman, iracionalan čin?

U razgovoru za N1, Petrović je rekla kako je teško reći što bi mogao biti okidač napada. “To je toliko teško reći. To je bezuman čin. To je njegova iracionalna… To je nešto zaista iracionalno. Naše kolege su se uvijek trudile. Čovjek je dolazio kod nas jako puno puta. Desilo se to što se desilo. Nitko to nije mogao predvidjeti… Ne mogu reći da se nasilno ponašao. Usudila bih se reći da je teška stranka. Slali smo u nekoliko navrata dopise policiji i liječnicima”.