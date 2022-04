Nakon razmirica i trzavica koje su mjesecima potresale stranku, saborski klub SDP-a u listopadu prošle godine prepolovio se na dva dijela, a 18 saborskih zastupnika izašlo je iz stranke te su odlučili osnovati novu stranku na lijevom političkom spektru u Hrvatskoj. Socijaldemokrati kako su se nazvali, su prije same stranke osnovali udrugu, a nakon Bjelovara i Osijeka, udrugu će nadolazećeg vikenda predstaviti i u Zagrebu.

Simpatizerima i budućim članovima u Zagrebu rad i djelovanje udruge predstavit će predsjednik udruge Davorko Vidović, ali i jedno dobro poznato lice na političkoj sceni u Hrvatskoj. Riječ je o Davoru Bernardiću koji je prije Peđe Grbina obnašao funkciju predsjednika SDP-a, a koji sada u novoj stranci preuzima funkciju koordinatora za Grad Zagreb.

Pozive na zagrebačko predstavljanje simpatizerima i članovima buduće stranke uputio je sam Bernardić, a mailovi su, doznajemo, stigli i na adrese ljudi koji su članovi SDP-a. "Vrijeme je za Pokret! ZA Zagreb! ZA Hrvatsku! Krećemo u subotu, 9. travnja 2022. iz Novinarskog doma u 10:30 sati. Zbog organizacijskih i tehničkih razloga, molim te da svoj dolazak potvrdiš na ovaj mail najkasnije do petka, 8. travnja do 20:00 sati. Tvoj Davor", stoji u pozivu kojeg je bivši šef SDP-a, a danas jedna od ključnih karika Socijaldemokrata, poslao na mail adrese potencijalnih članova i simpatizera.

Imaju i povjerenike

Za komentar smo htjeli zamoliti i samog Davora Bernardića, no unatoč našim nastojanjima, nismo uspjeli doći do njega. No, na poziv nam je odgovorio sam predsjednik Udruge socijaldemokrati, Davorko Vidović, s kojim smo porazgovarali o planovima i ciljevima udruge koja već neko vrijeme jako intenzivno radi na terenu. "Već smo imali dva predstavljanja naše udruge, pa na neki način i osnivanje u Bjelovaru i Osijeku", kaže nam u razgovoru Davorko Vidović, dodajući da je predstavljanje njihove udruge otvoreno za javnost, odnosno za sve one koji iskazuju interes i za udrugu, i za novu stranku.

"To je bila prilika da se nađemo i da pojasnimo razloge zašto ta nova udruga, zašto nova stranka, što su nam temeljna načela, što su ciljevi, vrijednosti, razlozi i tako dalje. To ćemo sve ponoviti i u Zagrebu", veli Vidović.

"Imamo pet regionalnih potpredsjednika. Kolega Bernardić je zadužen za Grad Zagreb", pojašnjava nam nadalje Vidović dodajući da Bernardić po Zagrebu za gradske četvrti već više manje-više ima povjerenike te da ide taj proces učlanjivanja.

Vidović kaže da je za početak smisao predstaviti misiju, ciljeve, vrijednosti te načela na kojima djeluju. Iako imaju u planu osnovati stranku, postati kompetitivni te na kraju krajeva i izaći na izbore, za početak su osnovali udrugu jer kroz nju imaju puno veći prostor za društveno i za političko djelovanje. "Kroz udrugu postoji veliki broj ljudi koji nam se sada javlja. Ja sam naprosto zatečen, nisam očekivao", priznaje Vidović, dodajući da ti brojni ljudi koji im se javljaju imaju svoje profesionalne karijere te se zapravo ne žele baviti politikom u užem smislu te riječi. "Njih ne zanima da budu saborski zastupnici, skupštinari, ministri, pomoćnici ministara, ali žele biti društveno angažirani", pojašnjava.

U okviru udruge osim ovog teritorijalnog udruživanja djeluju i aktivi na različitim temama. "Pristupila nam je jedna profesorica koja je ekspert za palijativnu skrb. Ta žena želi samo u tom segmentu dati svoj doprinos. Takvi ljudi žele pomoći da se formuliraju politike", kaže Vidović, dodajući da su kao klub i udruga do sada već inicirali nekoliko važnih rasprava u Saboru.

"U ponedjeljak je bio okrugli stol kojeg smo organizirali na temu sporta, kao djelatnosti od posebnog interesa za društvo. Nama aktiv za sport vodi Vlado Šola, zlatni olimpijac i bivši proslavljeni rukometni vratar. Tu se uključio i Mladen Vedriš koji nije član udruge, ali koji a pojedinim pitanjima želi davati svoj doprinos", govori Vidović, dodajući da žele biti inkluzivni i okupljati ljude koji žele dati doprinos.

Tvrde da im članovi im svakodnevno pristupaju

"Kao udruga možemo biti pokretači čitavog niza akcija, inicijatori promjena u različitim aspektima. Želimo biti pravi glasnogovornici te progresivne javnosti, što je SDP nažalost odavno izgubio bilo kakav kontakt s time…svi su zaokupljeni sobom, svojim osobnim pozicijama. To je bilo krajnje opterećujuće, zato smo napustili SDP kao stranku, to se više nije moglo popravljati. Nemaju više ideologiju niti vrijednosti, a to Hrvatskoj treba po našoj ocijeni, upravo takva jedna lijeva platforma, jedan pokret za jednu modernu Hrvatsku na vrijednostima socijalne demokracije, slobode, jednakosti, solidarnosti, pravde", kaže predsjednik udruge Socijaldemokrati.

Na udrugu i buduću stranku proteklog se tjedna osvrnuo i saborski zastupnik Domagoj Hajduković, koji je o svemu govorio u studiju Net.hr-a, kazavši tada kako ne zna koliki je točan broj članova jer im ljudi svaki dan pristupaju. "Članovi udruge će biti i brojni ljudi koji neće biti članovi stranke na kraju dana, jer ne žele ili ne žele politički biti aktivni, ali će biti mnogi intelektualci i znanstvenici, koji žele pridonijeti ne samo našoj stranci i političkoj opciji, nego i Hrvatskoj općenito", rekao je tada Hajduković, kazavši da im je plan da do ljeta imaju pokrivenu cijelu Hrvatsku te da su za sada reakcije jako dobre, da javnost i građani reagiraju jako dobro i govore da Hrvatskoj treba jedna jasna i artikulirana lijeva alternativa, a neki to vide upravo u njima.