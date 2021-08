"Iznajmljujem luksuzno uređenu sobu sa zahodom, pet minuta pješke od kampusa i oko sto metara od McDonald'sa i autobusne stanice. Cijena iznosi 270 eura, režije su uključene (struja, voda, internet). Na slikama još fali perilica rublja. Soba je dostupna od 1. listopada. do 1. srpnja. za sve ostale informacije se javite u inbox" - oglas, koji je osvanuo u jednoj od Facebook grupa za iznajmljivanje stanova u Splitu, izazvao je podsmijeh među onima, koji su ga komentirali, aludirajući na lakomost iznajmljivača, piše Slobodna Dalmacija.

Sezona je na vrhuncu, Splitu se kao i ostatku hrvatske obale u nesigurnim koronavremenima, dogodio turistički boom, pa smještaja nema ni za lijek što ponovno, nakon lanjskog predaha zbog viška apartmana i stanova u Splitu, vraća na muke podstanare. Kolovoz je već uobičajeno vrijeme za potražnju studentskih stanova i sobica, a stanodavci, s obzirom na velik broj turista u gradu, kalkuliraju, moglo bi se reći, na dnevnoj bazi.

'Bolesno'

"Iznajmit sobu za ove pare. Bože, udri me macom", "Jesam dobro pročitala? Soba 270 eura? Halo čovjek, spusti se sa oblaka", "Bolesno", samo su neki od komentara na ponudu splitskog iznajmljivača, koji u istoj Facebook grupi iznajmljuje "potpuno novi, luksuzno uređeni dvosobni stan, koji se nalazi blizu McDonald'sa i autobusne stanice, te je udaljen od kampusa pet minuta pješice. Parking mjesto ide uz stan koji je dostupan od 1. listopada do 1. srpnja. Cijena iznosi 600 eura plus režije za dvije osobe i 700 eura plus režije za tri osobe, te je potreban polog u visini jedne najamnine koji vam se vraća na dan odlaska ukoliko je sve u redu sa stanom".

Ispod navedenog oglasa također se nižu, u najmanju ruku, zanimljivi komentari tipa: "Ne treba sitničariti. Dignite to na 1000 i šlus… A ako je za četiri osobe onda na 1500…", "Dabogda ti za lik tribalo", "Onaj ko pošteno zarađuje svoju plaću ovo će teško platit. Ali mogu dileri i ostali kriminalci, pa ako vas nije strah, samo naprijed", "A Bože, bogati, manja rata za otplatit dvosobni stan"…

Agilni splitski iznajmljivač, da se zaključiti iščitavanjem malobrojnih online oglasa s ponudom stanova za najam u Splitu, jedan je od osebujnijih iako i cijene ostalih ponuđenih stambenih prostora nisu pretjerano povoljne za prosječnog hrvatskog podstanara i njegove egzistencijalne prilike.

'Strani studenti dat će i 1000 eura za komforan stan'

Ivica Roščić, vlasnik splitske agencije "Anastazia nekretnine", kaže da se stanove za najam sada ponajprije raspituju strani studenti.

"Već se ova priča s cijenama najmova za turiste i na njih reflektira, ali još uvijek se ne zna do kada će trajati sezona. Stanodavci još uvijek kalkuliraju… Realno, trenutno imamo nešto stranih studenata u potrazi za podstanarskim stanovima, domaći ionako izbjegavaju agencije. Što će naša jadna djeca?! Muče se, nije im lako, uz stanarinu, platiti i agencijsku proviziju", kaže Roščić, napominjući kako strani studenti, koji u njegovoj agenciji zatraže pomoć u potrazi za stanom, mogu platiti skuplje podstanarske stanove, ali "oni žele luksuz, da oprema stana prati cijenu i da je blizu kampusa".

"Primjerice, tri strana studenta spremna su izdvojiti i do tisuću eura za komforan stan. To im dođe 330 eura po osobi što je njima prihvatljivo. Obično je riječ o podstanarima koji ne stvaraju nikakve probleme stanodavcima, jer je riječ o mladim ljudima, koji su u Split došli ponajprije zbog učenja. Imamo i situacije da jedan do dvojica njih znaju tražiti i stanove, koji koštaju do 400 ili 500 eura - navodi vlasnik agencije "Anastazia" dodajući kako će se "brzo sezona ispuhati, a s njome i cijene najmova".