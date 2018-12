SOA SE PONOVO OGLASILA O SLUČAJU KOJI POTRESA HRVATSKU: ‘Jedna od zadaća je protuobavještajna djelatnost’

Iako ne smiju decidirano odgovarati o svojoj djelatnosti, ponovo ističu da je njihov posao “i protuobavještajna zaštita najviših državnih institucija”

Nakon što ga je Kolinda Grabar Kitarović smjenila s mjesta savjetnika, Mate Radeljić je u bez pretjerivanja šokantnom priopćenju tvrdio kako ga je o smjeni obavijestio visoki dužnosnik SOA-e te pritom čak i prijetio.

SOA je reagirala šturim priopćenjem u kojem su istaknuli kako “Pored zaštite ustavnog poretka, jedna od zadaća SOA-e je i zaštita sigurnosti državnih tijela te protuobavještajna zaštita najviših institucija Republike Hrvatske”.

Je li Radeljić predstavljao opasnost?

Predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić istaknuo je kako se iz toga može iščitati da je Radeljić predstavljao određenu razinu opasnosti.

No i dalje ostaje pitanje koliko su Radeljićeve tvrdnje uopće istinite, konkretno je li šef kabineta ravnatelja SOA-e, Davor Franić, obavijestio Matu Radeljića da više neće biti dio ureda predsjednice, je li mu prijetio, je li to od njega tražila predsjednica i je li Radeljić postao prijetnja predsjednici pa je to razlog da se SOA uključi u priču.

‘Jedna od zadaća je protuobavještajna djelatnost’

U odgovoru za N1 SOA ponovo ističe da “iz zakonskih i sigurnosnih razloga, ne komentira aktivnosti iz svoje nadležnosti niti medijske napise o svom radu”.

“Možemo vas izvijestiti da SOA svoje zadaće obavlja zakonito, profesionalno i odgovorno. Jedna od zadaća za koju je SOA zakonom ovlaštena i koju kontinuirano obavlja jest i zaštita sigurnosti državnih tijela i protuobavještajna zaštita najviših državnih institucija Republike Hrvatske, a koje će SOA i nadalje obavljati”, stoji u odgovoru. “Zakonitost rada SOA-e, uz unutarnji nadzor, stalno je podložna nekom od tri vrste vanjskog nadzora: stručnom, parlamentarnom i građanskom”, dodaju.