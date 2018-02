Zbog velikih količina snijega u Gorskom kotaru sutra će biti zatvorene neke škole. No, to nije jedini problem koji je snijeg stvorio. Građani se bune i zbog neočišćenih prometnica.

Zbog zimskih vremenskih uvjeta, snijega i olujnog vjetra nema nastave u školama u Delnicama i Brodu na Kupi, izvijestila je u četvrtak pročelnica Primorsko-goranske županije za odgoj i obrazovanje Edita Stilin, najavivši da sutra vjerojatno neće biti nastave ni u školama u Skradu i Moravicama.

ZIMA OKOVALA HRVATSKU: Visine snijega dosežu i metar, a izdano je i crveno upozorenje Meteoalarma

Stilin je kazala kako je slična situacija u Hreljinu kraj Rijeke, gdje je bura iščupala ogradu ispred škole.



Uputila je apel svim ravnateljima škola, profesorima, učiteljima i roditeljima da djeca, ako je potrebno, ostanu kod kuće, jer je sigurnost učenika najvažnija te će nastavu lako nadoknaditi.

Pogledaj fotogaleriju

HAC-ovo pojašnjenje

Problemi zbog snijega nastaju i pri vožnji pa su se građani žalili jer HAC nedovoljno čisti prometnice. U toj državnoj tvrtki ih opovrgavaju ističući kako se bore s činjenicom da deset minuta nakon što očiste snijeg na prometnicama već ima novog.

“Vezano za negodovanja korisnika da se autoceste ne čiste, u dvije slike od jutros s Gornje Ploče te Svetog Roka možete vidjeti kako izgleda autocesta za vrijeme obilnih padalina, odmah nakon prolaska ralice te nakon 10 do 15 minuta. Na slikama je jasno vidljivo da autocesta nakon desetak minuta izgleda kao da ralica nikad nije prošla što kod vozača može stvoriti dojam da se autocesta ne čisti”, poručili su iz HAC-a dostavivši nam “dokazne fotografije”.

Pritom mole vozače za oprez i razumijevanje jer Hrvatske autoceste ne mogu utjecati na vremenske uvjete. “Ponavljamo kako vozači često negoduju da nisu vidjeli ralice na cesti, međutim kada bi ralica bila vidljiva svakom vozaču tada bi prometovanje autocestom bilo nemoguće – nastao bi kolaps jer bi ralice po cijeloj dužini autocete bile jedna iza druge. Također smo u nekoliko komentara primijetili da korisnici predlažu da se ralica svakih otprilike pet kilometara zaustavi kako bi mogla propustiti vozila koja se nalaze iza nje. Takve komentare smatramo apsurdnim i nerazumnim, jasno je da korisnik ne razumije situaciju te da su ralice na cesti upravo iz razloga da omoguće prometovanje korisnicima”, stoji u priopćenju HAC-a.

Vojska stiže u pomoć

Kako bi se građani što lakše nosili s problemima koje uzrokuje snijeg, danas je reagirao i ministar obrane Damir Krstičević. Ministar je donio odluku da Hrvatska vojska pruži pomoć lokalnoj zajednici u otklanjanju posljedica snježnog nevremena. Vojska će to, kako je navedeno, učiniti u skladu sa svojim mogućnostima i to tamo gdje je to prema procjenama nadležnih civilnih institucija najpotrebnije.

“Oružane snage Republike Hrvatske angažiraju se u pomoć civilnim institucijama i građanima kad kapaciteti institucija i organizacija nadležnih za zaštitu i spašavanje nisu dovoljni”, stoji u priopćenju.

“Ključna zadaća Hrvatske vojske je pomoći našem narodu u nevoljama. Vidimo da je Hrvatsku pogodilo snježno nevrijeme, a Hrvatska vojska je spremna”, rekao je Krstičević novinarima nakon sjednice Vlade.

Naveo je i kako je dao zaduženje načelniku Glavnog stožera Oružanih snaga generalu zbora Mirku Šundovu da bude u kontaktu s lokalnom zajednicom, kako bi se vidjelo gdje je najpotrebnije da vojska izađe na teren.

Istaknuo je kako je vojska u pomoć građanima već izašla u Vukovaru i Karlovcu te će i dalje pratiti situaciju, a vojska će sva svoja sredstva staviti na raspolaganje civilnim institucijama. Podsjetimo, neki su se gradovi, poput Gospića, već u ranim jutarnjim satima probudili uz gotovo metar snijega. Kako snijeg ne jenjava veći se problemi i u prometu očekuju i tijekom dana.

Spremno 1000 vojnika

U ovom je trenutku 1000 pripadnika Oružanih snaga RH, zajedno s odgovarajućim inženjerijskim strojevima, spremno za izlazak na teren i pružanje pomoći lokalnom stanovništvu u otklanjanju posljedica snježnog nevremena, objavio je MORH.

Riječ je o pripadnicima Hrvatske vojske različitih specijalnosti, tj. izvidničkih, spasilačkih, medicinskih, logističkih i inženjerijskih timova.

U skladu s razvojem situacije, broj pripadnika Hrvatske vojske na terenu može se i povećati, napominje MORH.

I sutra snijeg

Prema prognozi DHMZ-a, oblačno vrijeme uz oborine, te vjetrovito, osobito na sjevernom Jadranu u Hrvatskoj će se nastaviti i sutra. U unutrašnjosti će povremeno padati snijeg, izraženiji u noći i ujutro, na Jadranu uglavnom kiša, češća prijepodne. U unutrašnjosti će puhati umjeren i ponegdje na udare jak sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim i orkanskim udarima, u južnoj Dalmaciji i jugo. Temperatura zraka na kopnu uglavnom od -3 do 2, u Slavoniji i unutrašnjosti Dalmacije malo viša. Na sjevernom dijelu Jadrana od 4 do 9, a na južnom od 9 do 14 °C.