Ove srijede, kada je silovito, dosad neviđeno olujno nevrijeme zahvatilo Zagreb, diljem grada odigravalo se mnoštvo osobnih drama, a jedna takva i u naselju Srednjaci. Tamo se Snježana Fajfer, nadomak zgrade u kojoj živi, grčevito držala za stup prometnog znaka da je vjetar je odnese. Tada joj je, iako se i sam izlažući pogibelji, u pomoć priskočio njoj nepoznati mladić i spasio joj život. Sve to s balkona je snimio jedan susjed pa su snimku ove dramatične epizode vidjeli mnogi. Snježana sada traži svoga heroja da mu zahvali.

"Kad sam pogledala snimku, postala sam svjesna gdje sam bila i da sam zaista bila korak do smrti. Zaista sam bila na izmaku snage i nisam se više mogla držati", kazala je Snježana Fajfer za RTL Danas.

'Desetak muškaraca je tamo stajalo, ali nijedan nije pomogao'

Svoga spasitelja u međuvremenu nije upoznala, ali je saznala kako se zove pa ga poziva da joj se javi, da mu zahvali. Zove se Ivan Metikoš.

"Kada mi je prišao, kao da mi je sunce zasjalo nakon one oluje. Da mi netko sada da da idem prepoznavati pet muškaraca i da je on među njima, ja ga ne bih prepoznala. Sve što sam zapamtila jest da je imao crvene natikače. Voljela bih ga upoznati i zagrliti ga. Voljela bih mu reći hvala do neba, jer ja sad imam novi rođendan", ispričala je 'ponovno rođena' Zagrepčanka.

Odlučila ga je potražiti putem društvenih mreža. Ivan je izašao iz svoga automobila da joj pomogne, a tada je u pomoć priskočio još jedan čovjek.

"U tom mladom stvorenju se pokazalo da ljudskosti još ima. Uz moju zgradu tada je, nekoliko metara od mene, stajalo još desetak muškaraca i nijedan nije priskočio u pomoć". kazala je.

