Cijela Hrvatska već zna za priču o Snježani Fajfer iz Zagreba, koja se nadomak svoje zgrade na Srednjacima grčevito držala za prometni znak da je orkanski vjetar ne otpuše i Ivanu Metokošu, mladiću koji je istrčao iz svoga automobila i pomogao joj da se pod udarima snažnog vjetra skloni na sigurno. Ona kaže da joj je to bio drugi rođendan. Nekoliko dana javno je, preko medija, tražila svoga heroja da ga zagrli i da mu zahvali što ju je spasio.

Susret se napokon i dogodio, a potekle su i suze radosnice.

'Samo sam joj pomogao da se makne s kiše'

Ona ga naziva herojem, ali Ivan skromno kaže da to nije.

"Mislim da je to stvarno malo previše, samo sam joj pomogao da se makne s kiše", rekao je za RTL Danas.

On se, inače, toga dana slučajno zatekao na Srednjacima. Vidjevši ženu koja se grčevito drži za prometni znak, nije se dvoumio ni sekunde.

"Rekao bih da je bilo normalno da svi reagiramo i pomažemo jedni drugima", kaže.

"To imaš u sebi i mislim da u tim ekstremnim uvjetima nije stvar odgoja, to je impulzivno - ili ćeš pomoći ili ne. Hvala mu još jednom, milijun milijun puta na mom životu", govori očito još uvijke potresena Snježana. "Mene će još dugo emocije držati. A on će biti dijelom naše obitelji zauvijek. Ja sam ponosna na ovu našu mladost. Svaka mu čast", dodala je.

"Meni je bilo bitno samo da ona bude dobro. Nisam htio nikakvu zahvalu niti priznanje poslije toga. Važno mi je bilo samo da sam mogao pomoći", rekao je na kraju Ivan pa otišao sa Snježanom na kavu.

