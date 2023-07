Nakon strašnog nevremena koje je poharalo Zagreb, u Facebook grupi Moji Srednjaci jedna je gospođa objavila video i opisala situaciju u kojoj se našla.

Naime, ostala je prikovana uz prometni znak dok je oko nje letjelo granje, a iz tog su je kaosa spasili nepoznati prolaznici kojima se javno zahvalila.

Ostala zakovana uz znak

"Jutro poslije...kada već postoji snimka koju je napravio susjed Tomislav imam potrebu zahvaliti slučajnom prolazniku koji se tu zatekao jer nije mogao dalje zbog srušenog stabla i lampe koje su mu prepriječile put. Hvala i suprugu naše divne cvjećarke Stelle Lučić...da nije bilo njih vjerojatno bi moj život danas bio bitno drugačiji od jučer, a možda ga ne bi ni bilo. Samo korak do ulaza u zgradu ostala sam zakovana uz znak na cesti dok su okolo letjele grane i šibao jak vjetar s kišom. Nesebično su mi priskočili u pomoć i izvukli me iz horora. Hvala im još jednom od Hvala nepoznati čovječe, trebalo je otvoriti vrata auta i izaći na onu vjetrometinu...zahvaljujući to dvoje ljudi mogu slaviti novi rođendan jer bez njihove pomoći ne bi izdržala. Hvalaaa dobri ljudi 10000 puta", napisala je Snježana uz video.