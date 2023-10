Je li osječka tvrtka Drava International u čijem je pogonu izbio ogroman požar, protuzakonito gomilala plastiku, pitanje je oko kojeg se podiglo mnogo prašine posljednjih dana. Osječno-baranjski župan Ivan Anušić kazao je "da se radilo po zakonu i pravilu, ovdje ne bi bilo pola milijuna tona bačene plastike iz koje raste korov i trava".

"Ne bi ovdje bilo ovakvog požara jer je 20 tisuća kubika samo po zakonu koliko se moglo skladištiti, a ovdje je bilo pola milijuna", otkrio je župan.

Pred pogonom tvrtke organiziran je prosvjed ne kojemu su radnici Drava Internationala podržali svog poslodavca Zvonku Bede koji je javno odgovorio Anušiću.

"Ne može netko pričati o 500.000 tona plastike. U Dravu nije ušla kila plastike koja nije izvagana i za koju se ne zna", kazao je Bede. Anušić o njemu iznosi neistine, dodao je vlasnik, zbog kojih on, kako kaže, ima pravo podići kaznenu prijavu.

Zapovjednik vatrogasnih postrojbi u Osijeku Goran Ivković kazao je da je plastike oko zgrade bilo "nepregledno".

"Radi se o površini od oko devet hektara, a visina tih paleta s balama plastike je između šest i sedam metara. Velika je šteta, ekološka katastrofa”, kazao je Ivković.

'U godinu dana se puno toga može promijeniti'

"Devet hektara je 90.000 kvadratnih metara. Pomnožimo li ih sa 6,5 metara visine, doći ćemo do cifre od oko 585.000 kubnih metara", piše Faktograf. A pretpostavi li se da plastika nije prekrila cijeli taj prostor, već samo pola - to je svejedno znatno više od onoga što piše u dozvoli.

U elaboratu o gospodarenju otpadom piše da Drava International ima kapacitet skladištenja koji je višestruko manji od stanja koje je dočekalo vatrogasce.

"Ne sjećam se što piše u elaboratu, nemam kompjuter pred sobom. Ali vi govorite o stanju sada, a ja sam pisao o onome što je bilo prije godinu dana. To je sirovina koja dolazi i odlazi, vrlo vjerojatno se promijenilo. U godinu dana se puno toga može promijeniti", kazao je autor elaborata, inženjer Damir Đurđević.

"Jesam bio na terenu, bilo je tako, da. Kako bih vam to objasnio – njima je to sirovina, ona dolazi, oni će nekad imati više, nekad manje – to nema veze s elaboratom", dodao je.

Osječko-baranjski župan Anušić kazao je da se količine plastike “talože 20 godina”. Inžinjer Đurđević mu je odgovorio.

"Ako je nekakav ured u županiji nešto izdao, imao je dokumentaciju za to. Inspektori u županiji nekoliko puta idu na teren, izrađuju i fotodokumentaciju… Lako je sad reći da se to skuplja godinama, šta nisi stao pa pitao za enormne količine kada si ih ugledao?”, upitao se.

'Da je postojala preventiva...'

Ipsk, satelitske snimke pokazuju kako se Drava International širila prema zapadu, van danas ucrtanih gabarita, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kazalo je da je Drava International smjela je skladištiti najviše 20.000 tona plastike, a po onome što je dočekalo vatrogasce, radilo se o puno većima količinama.

"Tvrtka provodi sve potrebne mjere održavanja i servisiranja uređaja i opreme te vodi računa o njihovoj ispravnosti, a sve u skladu s posebnim propisima zaštite na radu i zaštite od požara", kazao je Đurđević pa dodao da njegove ocjene nemaju veze s tim.

Tvornica Drava ima obveze prema Ministarstvu okoliša, što nadziru inspektori za zaštitu okoliša, pa onda i prema inspekciji za protupožarnu zaštitu, koja je pod Ministarstvom unutrašnjih poslova te za zaštitu na radu.

“Te stvari se rješavaju procjenom ugroženosti od požara. Morali bi imati kategorizaciju ugroženosti, koju izrađuje MUP i onda bi prema tome trebali znati koje uvjete zaštite moraju ispunjavati”, kaže Đurđević.

“Da je preventiva postojala”, dodao je Ivković, “vatrogasci ne bi danima gasili požar”.

Državni inspektorat utvrdio je brojne nepravilnosti, izrečene su kazne, no bez učinka. Prema Dozvoli za gospodarenje otpadom koja je dostupna u Registru dozvola i potvrda za gospodarenje otpadom “obrađivač je dužan kvartalno, najkasnije do 10. u tekućem mjesecu za prethodni kvartal, dostaviti u Registar podatke o količini preuzete, oporabljene i reciklirane otpadne ambalaže te izvezenim količinama neobrađene otpadne ambalaže i obrađene otpadne ambalaže po vrsti ambalažnog materijala te stanju skladišta na Izvješću o oporabljenim količinama otpadne ambalaže (u daljnjem tekstu: Obrazac AO7) iz Priloga XI. ovog Pravilnika te na istom obrascu godišnje podatke do 20. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu (Čl. 20., stavak 4.)” Agencija za zaštitu okoliša i prirode zasad se nije očitovala o ovim izvješćima, izvijestio je Faktograf.

'Jesam ih ja mogao nagovoriti na prosvjed?'

RTL-ova reporterka Katarina Brečić razgovarala je s vlasnikom tvrtke Drava International Zvonkom Bede. On će, kako je kazao, tužiti Anušića jer je podnio kaznenu prijavu protiv Bedea zbog požara u tvrtki, javlja Danas.hr.

Za prosvjed nije znao, rekao je Bede, a bio je i protiv toga jer situacija nije dobra.

"Ovakve pojave u ovoj situaciji nisu dobre, prije svega zato što još ni istraga nije napravljena. Ako ja budem kriv, kriv sam. Ali mislim da je požar podmetnut i to ljudi znaju", otkrio je. A tko je požar podmetnuo, kazao je Bede, mora otkriti netko drugi.

"Nemam ja neprijatelje, pogledajte samo radnike koji su prosvjedovali i dali podršku. Jesam ih ja mogao nagovoriti na prosvjed?", upitao je Bede.

Vatra gori već tri dana i još uijek nije ugašena.

"Požar je požar, ali zašto ga nisu ugasili ne znam. Nisam stručnjak za vatrogastvo. Koji to rade valjda rade kako treba - požar je bio i u Zagrebu i Rijeci, pa se nisu radili takvi cirkusi", kazao je Zvonko Bede koji je prokomentirao i potez Anušića koji je protiv vlasnika podnio kaznenu prijavu.

'500.000 tona plastike. To su gluposti'

"Pa neka podnese, što da ja radim, mogu i ja protiv njega isto i ja ću podnijet kaznenu prijavu protiv njega. I za njega i za mene isti zakoni vrijede. Samo što je on sada u malo boljoj poziciji, ali vidjet ćemo na kraju kako će to biti. Ja nisam nikog napadao, nisam ništa napravio, radimo po zakonu i propisu. Imamo dozvole. Ova lupetanja oko količina, to nije normalno. Pa u Dravu nije ušla kila materijala koji nije odvagan i koja nije u papirima. Demantiram sve totalno", kazao je.

Priča se o cifri od 500.000 tona plastike, a Bede je kazao kako su to "gluposti".

"Mi smo lani imali ukupan ulaz od 26 tisuća tona otpada koji ide na reciklažu. Izvezli smo robe i prodali 28 tisuća tona. O čemu pričamo. Drava radi 16 godina uzela 26 tisuća tona, to bi bilo 400 tisuća tona", zaključio je.