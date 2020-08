SNIMKE PARTIJANJA OBIŠLE SVIJET, GRADONAČELNIK LJUTIT: ‘Vidimo po snimkama da se nisu poštivali mjere, ovo je štetno’

Lošu sezonu dio klubova upravo je ovim vikendom priveo kraju i zatvorio vrata

Na Zrću ni traga nekadašnjim gužvama, ali najveći ljubitelji ove plaže nisu propustili dolazak i ne boje se da bi odavde kući mogli otići s koronavirusom, javlja RTL.

”Primijetio sam da se mjeri temperatura, od svih se uzimaju mailovi i brojevi mobitela. To je olakšanje za nas, to je bolje, čini se da sve funkcionira”, kaže Sylvio iz Norveške.

”Sve je prenapuhano. Što je bolje kod nas u Klagenfurtu, na jezeru gdje su svi ko sardine poslagani, od ovoga tu na Zrću? Pa ovdje je fantastično. Voda je kristalno čista, sve je super”, smatra Stipe Knežević iz Austrije.

Awake vikend organizirao se u dva kluba, ali pod različitim kontrolama. O ovoj party destinaciji brinu dva stožera jer se nalazi nalazi na području Novalje i Općine Kolan. Naime, zid koji dijeli plažu Zrće na kojoj se nalazi većina klubova i plažu Katarelac na kojoj se nalazi samo jedan klub.

A u tom klubu kažu da na 3000 metara četvornih otvorenog prostora kluba imaju dozvolu za ulazak 900 ljudi, ali da ih je bilo i za trećinu manje od dozvoljenog.

Ograničeni broj ljudi

”Nije bilo nikakvih problema, imali smo organizirani događaj za ograničen broj ljudi. Sve zajedno je bio 600 ljudi na samoj lokaciji. Pridržavali smo se svih mjera, bili stalno u kontaktu sa Stožerom”, kaže Goran Sertić, voditelja prodaje kluba Noa.

”Nije zabilježeno ni jedno kršenje. Bio sam s jednom postrojbom od tri člana sve tri večeri”, dodaje Josip Paladina, načelnik Stožera Civilne zaštite Općine Kolan.

Kolanjski Stožer Civilne zaštite, poručuju, od početka lipnja klub na svom području kontroliraju i tri puta dnevno. Nije bilo oboljelih povezanih s klubom na njihovom teritoriju i smeta im što ih se stalno proziva.

”Ja ne znam u svezi čega dolazi do takve pompe jer da je bilo koji oboljeli, onda su to prvi kontakti koji su svakodnevni, koji su 24 sata ovdje, a to su zaposlenici. Niti jedan nije zatražio liječničku pomoć niti znakove Covida 19”, kaže Paladina.

”Gasimo glazbu u 11.58, svakodnevno se čekira sve, znamo da smo na piku i apsolutno oko svega se držimo. Od Stožera imamo zapisnike, inspektori dolaze svakodnevno. Jednostavno bih rekao nepravedno smo obilježeni”, ističe Sertić.

Lošu sezonu dio klubova upravo je ovim vikendom priveo kraju i zatvorio vrata.

Dabo: Ovo će imati negativne posljedice na imidž cijele destinacije

Gradonačelnik Novalje Ante Dabo kazao je da na početku ljeta nisu dali dozvolu za održavanje događaja te smatra da će imati negativne posljedice za imidž destinacije.

“Govoriti da nije bilo zaraženih je teško, u okolnostima kad smo nažalost u vrhu tog negativnog trenda u Europi, kad su nas mnoge susjedne zemlje stavile na crvenu listu. Ne radi se o nikakvom velikom poslu, bilo je možda 500-injak ljudi, ali je jedan negativni imdiž ostavio. Odgovorno tvrdim da se nisu poštivale mjere, to je nemoguće, vidimo po snimkama. Ovo je štetan događaj i za jednu i drugu stranu, cijelu Hrvatsku”, kazao je.

Upitan kako doživljavanja današnju kritiku ministra Beroša, Dabo ističe da su otpočetka bili za restriktivne mjere prema svim klubovima.

“Sve je u startu trebalo zatvoriti. Nisu doprinijeli većem broju gostiju, ali jesu lošem imidžu. Točno su znali što se događa, bile su neke inspekcije, ne znam što su utvrdili. Mislim da smo događaj, koji nema nikakav financijski efekt, trebali spriječiti jer se Zrće sada povlači po svim stranicama svjetskih medija”, zaključuje.