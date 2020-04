SNIMKE IZ KB DUBRAVA: Kako se u mjesec dana ova bolnica transformirala u centar za liječenje oboljelih od Covida

Klinička bolnica Dubrava u liječenju oboljelih od koronavirusa pokriva Grad Zagreb i još sedam županija, a trenutno se u njoj nalazi 30 bolesnika

U Kliničkoj bolnici Dubrava, odnosno njenom primarnom intenzivističko-respiracijskom centru, liječi se 30 srednje teških i teških bolesnika zaraženih koronavirusom. Bolnica s 270 kreveta u tri bloka te 200 kreveta u šatoru i još 300 u rezervi, pokriva Grad Zagreb i još sedam županija. Svi kapaciteti, od kreveta, preko respiratora, do medicinskog osoblja srećom nisu iskorišteni. Kamere RTL-a zavirile su u operacijske dvorane, sobe za hemodijalizu i jedinicu intenzivnog liječenja pripremljene samo za COVID bolesnike.

Kako bi bili spremni za najgore scenarije, dobar dio bolničkih kapaciteta trebao se prenamijeniti. Tako je nekadašnja sestrinska soba u prostoru bivše hitne internističke službe postala bolesnička soba za zaražene koronavirusom.

“U prenamjeni prostora ona je postala bolesnička soba za bolesnike oboljele od COVID-19. Uložili smo dosta truda i muke da to sve ovako lijepo izgleda. Instalirani su novi plinovi, nove utičnice za kisik i zrak. To je za bolesnike koji bi bili ovisni o mehaničkoj ventilaciji. U četiri do pet dana uspjeli smo sve iseliti, nakon toga pustiti majstore iz firme da nam provedu kisik i nakon toga su medicinske sestre spuštale krevet i pripremile smo taj teren”, rekla je glavna medicinska sestra Sanja Piškor.

NOVINARI UŠLI U KB DUBRAVA I SNIMILI NOVI INTENZIVISTIČKI CENTAR; CAPAK OTKRIO: ‘Plenković je imao simptome i bio na testiranju’

Posebne procedure

Prilagođena je i radiološka dijagnostika, tako da svi pacijenti kojima treba rendgen ili CT ne izlaze iz tog dijela zgrade. Ostali ondje ulaze po posebnoj proceduri, čime su praćene sve smjernice iz inozemstva koje su se pokazale korisnima u suzbijanju širenja koronavirusa.

“Sve svjetske smjernice u današnje vrijeme preporučuju korištenje negativnog tlaka u radu s COVID pozitivnim pacijentima pa tako i u kirurškom radu iz razloga da se zaštiti osoblje. Vrlo suvremeno su opremljene dvije operacijske dvorane. Namijenjene su za operiranje COVID pozitivnih pacijenata. Praktički su opremljene za COVID pozitivne pacijente svih kirurških operacija od neurokirurških, preko uroloških do traumatoloških operacija”, objasnio je abdominalni kirurg Mislav Rakić.

Spremna je i soba za hemodijalizu za COVID pozitivne kronične bubrežne pacijente. Pazi se na jednosmjerni put kretanja, pa se kroz jedna vrata ulazi, a kroz druga izlazi. Uspostavljene su i posebne procedure presvlačenja, nakon kojih je potrebno otići na zrak. I sama organizacija bolnice je drugačija, jer je sada podijeljena u A, B i C blok.

“Tu se nalazi kuhinja, ljekarna, dolje niže je skladište. Onda imamo sterilizaciju i praonu. To su dijelovi koji moraju funkcionirati čak kad bi se cijela zgrada napunila s bolesnicima pozitivnim s virusom, zato smo odijelili taj dio zgrade s pojedinim tamponima, koji omogućava da se virus ne prenese iz tog dijele zgrade na pojedine djelatnosti”, kazao je koordinator zgrade C Rado Žic.

ŠEF RESPIRATORNOG CENTRA U KB DUBRAVA: ‘Sada je više pitanja nego dokazanih činjenica. Morat ćemo mijenjati mnoge navike’

Transformacija u mjesec dana

Infektolog Bruno Barišić je nekad radio u Klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. U KB Dubrava radi tek nekoliko sati dnevno, s obzirom na to da je u mirovini. Opisao je s čime se najčešće susreću oboljeli od koronavirusa.

“Imaju veliki osjećaj nedostatka zraka i oni počinju duboko disati. Kako posljedica toga stvaraju se tenzije u plućima što dodatno pogoršava stanje, jer se pluća od našeg disanja, naprezanja iscrpljuju i stradavaju. To je nešto što smo do sada kod bolesnika s gripom viđali”, rekao je Barišić.

I dok pacijenti hvale osoblje, oni u šali tvrde kako su brzo podignuli bolnicu poput svojih kolega u Wuhanu.

“Mi smo mala zemlja, Kina je velika zemlja, ali ja bih rekla da je ovo jedan rekord. Situacija je bila takva i dobro je da je epidemiološka situacija nama dozvolila da smo uspjeli u manje od mjesec dana transformirati našu bolnicu, odnosno premjestiti respiratore, krevete, monitore i sve potrebne opreme u jedan objekt i staviti u funkciju. To je period vremena od 2-3 tjedna najviše”, rekla je voditeljica intenzivističkog centra Jasmina Peršec.

Iako su spremni za najgore, nadaju se da im svi sadržaji nikad neće trebati.

VOJSKA PODIŽE ŠATORE ISPRED KB DUBRAVE: Pripremaju ekspedicijski kamp i stotine kreveta za prihvat oboljelih

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.