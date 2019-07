SNIMKA SEKSISTIČKOG OBERSNELOVOG ISPADA: ‘Koncentrirajte se, ili ste opet na visokim štiklama pa to utječe na vaše raspravljanje’

Gradonačelnik Grada Rijeke viknuo HDZ-ovoj vijećnici Ivoni Milinović: ‘Dajte se koncentrirajte, ili ste opet na visokim štiklama pa to utječe na vaše raspravljanje?!’

Pojavila se snimka iz Gradske vijećnice Grada Rijeke u četvrtak kada je došlo do verbalnog ispada gradonačelnika Vojka Obersnela. Naime, incident se dogodio za vrijeme rasprave o izboru za intendanta HNK u Rijeci Ivana pl. Zajca. Na javni natječaj javio se kao jedini kandidat dosadašnji intendant Marin Blažević i Vijeće je glasalo za njegov reizbor. Međutim, prije i nakon glasanja bila je burna rasprava o njegovu radu i reizboru, a u jednom je trenutku gradonačelnik Obersnel viknuo vijećnici HDZ-a Ivoni Milinović: “Dajte se koncentrirajte, ili ste opet na visokim štiklama pa to utječe na vaše raspravljanje?!”.

Imao ju je namjeru obezvrijediti?

Gostujući u Dnevniku N1 televizije, gradska vijećnica HDZ-a u Gradu Rijeci, Ivona Milinović, komentirala je taj istup riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela. I dok Obersnel kaže da to nije bio seksistični istup, nego da je Milinović na jednoj sjednici rekli da je malo zbunjena jer je smetaju visoke štikle, Milinović tvrdi da “svaki građanin koji je imao prilike vidjeti snimku i taj incident i verbalno nasilje koje je gospodin Obersnel izvršio nada mnom, vrlo lako može zaključiti da je njegova intencija bila obezvrijediti mene i kao vijećnika i kao ženu”.

Dodaje da to nije bio Obersnelov prvi ispad, već nešto što je “kontinuirano”. “Dakle, on na vrlo vulgaran način vrijeđa sve vijećnike oporbe. Bilo da oni dolaze iz HDZ-a, Živog zida, dakle neovisno o strani političkog spektra. Međutim, do sada je predsjednik Vijeća iz redova HNS-a gospodin Poropat uspješno uspijevao cenzurirati sjednice gradskoga vijeća, kako to ne bi dospjelo u javnost.”

To je uspijevao na način da je, tvrdi Milinović, “rezao i gasio” prijenose sjednica Gradskoga vijeća u trenutku kada bi Obersnel “malo neprimjereno postupao” te je čak i ovaj put na službenim stranicama taj dio bio izrezan, tako da se vidi samo početak incidenta. “Što se tiče isprike gospodina Obersnela, meni ona ne treba. Budući da je on kada je bio primoran zbog uistinu vulgarnih ispada prema određenim vijećnicima bio primoran se ispričati, on se jest ispričao, međutim to očigledno nije bilo iskreno s obzirom na to da je odmah nastavio dalje s verbalnim divljaštvom na vijećnike oporbe. Dakle, meni nije potrebna isprika gospodina Obersnela. Ono što mene osobno jako žalosti je što Klub vijećnika SDP-a nije reagirao na njegov ispad, pogotovo jer mu je na čelu jedna žena, gospođa Sandra Krpan, koja je istovremeno i predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova pri gradu Rijeci.”

Osuda ‘divljačkog napada i seksističke izjave’

Milinović priznaje da joj je drago što je reagirao Forum žena SDP-a koji je u svom priopćenju osudio Obersnelov napad na vijećnicu, verbalnu agresiju i obezvrijeđivanje žena. “Meni je drago, to moram reći, da su se ovaj put ujedinile sve političke opcije tj. sa svih strana političkog spektra da osude jedan divljački napad i seksističku izjavu jer smatram da dignitet žena ne smije biti predmet politiziranja. Tako da da, svakako mi je drago što je Forum žena SDP-a, kao i HDZ, kao i mnogi drugi političari iz drugih stranaka i novinari, neovisno kakva inače stajališta zastupaju su reagirali na ovaj stvarno, po meni, neprimjereni istup. Ne samo prema meni kao ženi, nego kao oporbenom vijećniku”, rekla je Milinović za N1.

Obersnel: Ona je sama rekla da joj štikle smetaju

Riječki gradonačelnik je za Dnevnik Nove TV prokomentirao incident. ”Što se tiče štikli to nije bilo namijenjeno ženama nego gospođi Milinović koja je sama za govornicom rekla da joj štikle smetaju pa da je malo zbunjena”, kaže Obersnel.