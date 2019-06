SNIMKA IZ DRUGOG KUTA: Tip sa grbom s prvim bijelim poljem krenuo u obračun, naživcirala ga je poruka na transparentu?

Tijekom prosvjeda ‘Za normalan život’ u Čakovcu, došlo je do manjeg incidenta nakon što su se pojavili kontraprosvjednici s provokativnim transparentom

“Revoltirani” građani koji više ne žele trpjeti “teror” romske zajednice, danas su u Čakovcu organizirali prosvjed “Za normalan život”. Okupilo se između nekoliko stotina do tisuću, a tijekom prosvjeda došlo je do manjeg incidenta, nakon što su na skup došli i kontraprosvjednici koji su brzo verbalno napadnuti te je došlo do naguravanja.

“Ne je*u vas Romi, je*e vas kapitalizam”, stajalo je na transparentu dvojice mladih prosvjednika na koje je nasrnuo jedan od prosvjednika u crnoj polo majici na kojoj je bila šahovnica s prvim bijelim poljem te pokušao uzeti transparent. Policija je ubrzo smirila situaciju, tako da nije došlo do daljnje eskalacije.

[VIDEO] INCIDENT NA PROSVJEDU PROTIV ROMA: Organiziran i protuprosvjed, došlo do agresivnog naguravanja

Uznemirena romska zajednica

Podsjetimo, danas je u 11 sati u Čakovcu počeo prosvjed “Želim normalan život” na su građani digli glas protiv Roma, pri čemu se okupilo nekoliko stotina ljudi. Saborski zastupnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi ranije je poručio kako je taj skup uznemirio cijelu romsku zajednicu, napomenuvši da se u pozivu na prosvjed ističe kako “čak i među Romima ima časnih i poštenih ljudi”.

Centar za mirovne studije, Inicijativa mladih za ljudska prava, Gong, Kuća ljudskih prava, Mreža antifašistkinja Zagreba i Pravo na grad organizirali su protuprosvjed, smatraju kako se romska manjina napada ciljano te kako ovakav skup dovodi do diskriminacije i marginalizacije Roma.

Organizator prosvjeda Alen Pancera poručio je kako je stanje u Međimurju “produkt nerada”. “Međimurski čovjek nije zaslužio da ga se gazi i maltretira. Prepošten čovjek živi u Međimurju i zato smo tu gdje jesmo. Međimursko strpljenje traje 20 godina”, rekao je Pancera, javlja N1.

Udruge smatraju da je skup nedopustiv

Centar za mirovne studije, Gong, Inicijativa mladih za ljudska prava, Kuća ljudskih prava, Mreža antifašistkinja Zagreba i Pravo na grad smatraju kako je nedopustivo da Grad Čakovec nije odobrio korištenje javne površine za javno okupljanje i mirni prosvjed u organizaciji Saveza Roma u Republici Hrvatskoj “KALI SARA”. Postupci Grada Čakovca upućuju nas na sumnju u diskriminaciju temeljem etničke pripadnosti, ocijenile su nevladine udruge u priopćenju upućenom u subotu. Postavile su i pitanje – kako je moguće da se dopusti prosvjed koji ima veliki potencijal poticanja na etničku nesnošljivost, a da se istovremeno ne dopusti miran prosvjed nacionalnoj manjini.

U priopćenju se navodi da je “KALI SARA” odlučila organizirati prosvjed kao reakciju na prosvjed pod nazivom “Želim normalan život” čiji organizatori, ocijenile su nevladine udruge, “umivenim jezikom dovode romsku nacionalnu manjinu u kontekst narušavanja sigurnosti građana i nacionalne sigurnosti”, odnosno kako bi “KALI SARA” upozorila na neprimjerenost i neistinitost takvih generalizacija. Podsjeća se kako je “KALI SARA” prvo ponudila da se prosvjed održi na drugome mjestu, a onda i u drugome terminu, odnosno dan nakon održavanje prosvjeda “Želim normalan život” što im, istaknuto je, nije legalno omogućeno.

Na prosvjedu u Čakovcu okupljaju se prosvjednici, ali očito i kontraprosvjednici. Došlo je i do prvog sukoba… #n1info pic.twitter.com/TiVA5swIcd — Ivana Kopčić (@IvanaKopcic) June 1, 2019

Sumnja na diskriminaciju na temelju etničke pripadnosti

“Smatramo da za takvo postupanje ne postoje nikakve pretpostavke predviđene Zakonom o javnom okupljanju te da je protivno Ustavu Republike Hrvatske i nizu normi koje uređuju pravo na javno okupljanje u međunarodnom i europskom pravu”, ocijenile su nevladine udruge. Smatraju kako ih “postupci grada Čakovca upućuju na sumnju u diskriminaciju temeljem etničke pripadnosti” i postavljaju pitanje – kako je moguće da se dopusti prosvjed koji ima veliki potencijal poticanja na etničku nesnošljivost, a da se istovremeno ne dopusti miran prosvjed nacionalnoj manjini.

“Ovaj slučaj predstavlja opasan presedan za Hrvatsku jer se, s jedne strane, radi zaštite slobode govora i prava na javno okupljanje dozvoljava dovođenje manjine koja je u Hrvatskoj i diljem Europe diskriminirana te marginalizirana u gotovo svim područjima društvenog te političkog života u vezu s kriminalom i narušavanjem sigurnosti, dok istovremeno nadležne institucije ne dozvoljavaju uživanje tih istih prava upravo toj manjini”, stoji u priopćenju.

Navedene nevladine udruge vjeruju da ovakvi postupci nadležnih institucija samo produbljuju postojeće podjele i probleme te ozbiljno dovode u pitanje povjerenje u zakonitost rada i predanost institucija demokraciji te jednakosti svih građana, bez obzira na njihovu etničku pripadnost, jer su institucije tu da budu kohezivni element društva, a ne da potpiruju sukobe. I dok, istaknuto je, organizatori današnjega prosvjeda zastupaju stav kako su Romi u Hrvatskoj privilegirana manjina, realnost je, tvrde udruge, bolno drukčija. Romi su višestruko marginalizirani: u obrazovanju i zapošljavanju, u pristupu dobrima i uslugama, a u prosjeku imaju mnogo lošije stambene uvjete i kvalitetu života od prosjeka hrvatske populacije.

INCIDENT U SABORU, ZEKANOVIĆ UPAO KAJTAZIJU NA PRESICU: ‘Pokazao je da je on Cigan, a mi smo Romi’

Diskriminacija Roma

Doadaju kako istraživanja pokazuju da gotovo svaki treći Rom ili Romkinja dožive diskriminaciju barem jednom u godini, a da je gotovo petina Roma i Romkinja nekad tijekom života fizički bila napadnuta zbog svoje etničke pripadnosti. Nažalost, takvi slučajevi uglavnom nisu odgovarajuće sankcionirani, iako predstavljaju kršenja zakona i ljudskih prava te imaju teške posljedice na romsku populaciju.

Zato, navedene udruge, traže da mjerodavne institucije osiguraju slobodu izražavanja i neometanu organizaciju mirnoga prosvjeda organizacijama i pojedincima koji se žele usprotiviti diskriminaciji i generalizaciji romske nacionalne manjine te pozivaju policiju da u okviru zakonskih nadležnosti reagira na svako moguće poticanje na etničku nesnošljivost na današnjem prosvjedu.

Također, pozivaju mjerodavne na nacionalnoj, županijskoj i lokalnoj razini da preuzmu punu odgovornost za rješavanje postojećih problema s kojima se nosi većinsko stanovništvo, ali i Romi diljem Hrvatske, jer, zaključili su, svi imamo pravo na normalan život.

Organizatori krive politiku

Alen Pancer u ime Građanske inicijative „Pravo na normalan život“ poručio je kako u 21. stoljeću Međimurci žele živjeti normalno kao i građani iz drugih dijelova Hrvatske.

Istaknuo je i kako prosvjed nije usmjeren protiv romske manjine te da među Romima ima onih koji su radišni, marljivi i dobri, ali da teroru kojeg Međimurci doživljavaju svakodnevno treba reći dosta. „Sedam posto populacije čini 70 posto kriminalnih djela u Međimurju“ naglasio je. Rekao je i kako nakon 20 godina trpljenja bilo dosta.

„Želimo u svojem dvorištu mirno popiti kavu, imati ljubimce, obrađivati vrt, a mi koji živimo u blizini romskih naselja to ne možemo“ kazao je. Kao krivca za takvo stanje naveo je politiku. „Politika nas dijeli na crvene i plave, a oni su to zakuhali i oni to trebaju riješiti. Oni koji su plaćeni da riješe taj problem prave se da on ne postoji“ istaknuo je dodavši kako se ljudi u Saboru moraju upoznati s onime što običan čovjek trpi u Međimurju.

Rekao je kako se ne mogu osloniti na policiju jer je njih premalo i ne mogu zaštiti sebe, a kamoli druge građane. Podršku hrvatskom branitelju Panceru dali su i pripadnici 113. šibenske brigade. Maturant čakovečke gimnazije Josip Slavenski Tin Hrgović čije su objave na društvenim mrežama pokrenule inicijativu za prosvjedom istaknuo je kako su se na skupu okupili ljudi različitih svjetonazora, različitih političkih opcija, ali svima njima je zajedničko jedno: Pravo na normalan život.

„Imamo katastrofalno stanje i kriminalno ponašanje dijela romske manjine“ naglasio je. Osvrćući se na optužbe kako je riječ o rasističkom i nacionalističkom skupu koji ugrožava ljudska prava upitao je: “Gdje piše da je ljudsko pravo pucati iz ilegalnog oružja i glasnom glazbom uznemiravati građane, je li ljudsko pravo krasti i vrijeđati, je li pravo otrgnuti ogrlicu oko vrata ili uzeti torbicu iz ruke, zar je ljudsko pravo prebiti stariju ženu na smrt i je li ljudsko pravo ubiti nekoga tko ti vozi hranu?”

‘Moramo reći ne’

Prekršeno je,kaže, njihovo pravo na normalan i ljudski život. “Moramo reći ‘ne’ tome jer želimo siguran i normalan život u Međimurju“ poručio je. Svjestan je, kaže, kako se promjena ne može dogoditi preko noći, ali bitno je pokrenuti proces promjena. Odgovornost, ističe, ne leži samo na pojedincima iz romske manjine već i krivo postavljen sustav u kojem je rješenje davanje novca bez ikakve odgovornosti. „Novac namijenjen djeci troši se na alkohol, drogu i kocku. Što možemo očekivati od te djece kada odrastu, ako su im takvi roditelji uzor. Mi u Međimurju znamo koliko Roma živi u takvoj okolini, ali u ostatku Hrvatske toga mnogi nisu svjesni“ kazao je Hrgović.

Pozvao je zaposlene u institucijama da “iziđu iz ureda i dođu na terene, a ne da čuvaju svoje fotelje”. Posebnu pozornost kaže, treba usmjeriti prema nezbrinuto djeci jer,će oni jednog dana postati zlostavljači. “Taj začarani krug se treba prekinuti. Slanjem novca problem niste riješili već ste ga samo produbili“ istaknuo je. Zamjenik općinske načelnice Pribislavec iz redova romske manjine Željko Balog pozvao je sugrađane Hrvate da ne krive cijelu romsku populaciju već neodgovorne pojedince.

„U naseljima su se stvorile ciganske bande, ali to nije sramota Roma već institucija“, ustvrdio je. Govoreći o saborskom zastupniku romske manjine Veljku Kajtaziju istaknuo je kako on “ne predstavlja Rome” te da se “okružio kriminalcima”. Okupljenima su se obratili i poduzetnici koji imaju tvrtke u blizini romskih naselja kazavši kako im osiguravajuća društva više ne žele isplaćivati naknade za štete na imovinu, odnosni da ih više ne žele osigurati.

Policija: Nije bilo govora mržnje

Nakon prosvjeda, PU međimurska održala je izvanrednu konferenciju za medije na kojoj je načelnik Ivan Sokač ocijenio kako se odluka o dozvoli održavanja prosvjeda pokazala dobrom.

„Međimurje se pokazalo kao i uvijek, kao tolerantna sredina. Nije bilo govora mržnje niti poticanja na bilo kakvu nacionalnu ili vjersku mržnju“ istaknuo je. Ističući kako nisu dobili pismeni zahtjev za održavanjem protuprosvjeda rekao je kako su usmeno kazali da neće dozvoliti nikakav protuprosvjed.

Odgovarajući na novinarsko pitanje o sukobu na prosvjedu, o kojem su izvještavali neki mediji, izjavio je kako je iz snimke vidljivo da je na jedan transparent reagirao građanin te da je u blizini bio policajac koji je vratio mladićima transparent i uredno ih legitimirao. „Nije bilo narušavanja javnog reda i mira, mladići su upozoreni, ali ako bude nekih detalja do kojih ćemo naknadno doći postupit ćemo po zakonu“ poručio je Sokač.

Zadovoljan je, kaže, rečenim na skupu, a “većinom je to istina”. „Šest-sedam posto stanovništva odgovorno je za 70 kriminaliteta i sve je više maloljetnih delikvenata što govori naša statistika te se nadam kako neće jedino rješenje za pitanje problema romske nacionalne manjine biti povećanje broja policajaca. Govornici su dobro uprli prst u sve institucije, uključujući i policiju“ zaključio je.