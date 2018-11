SNIJEG ZABIJELIO HRVATSKU, UPALJEN CRVENI METEOALARM: Zima pokazala zube, nijedan dio zemlje danas neće biti pošteđen padalina

Nakon što je vladao period ugodnijeg vremena, zima je odlučila pokazati zube. Stoga toplo se obuciti jer temperature neće biti nimalo ugodne, a zbog vremenskih uvjeta pripazite u vožnji.

Prevladavat će oblačno s oborinama. U većem dijelu unutrašnjosti padat će snijeg i susnježica, no već prijepodne prelaziti u kišu te slabjeti. U Gorskom kotaru i osobito u Lici kiša će se mjestimice smrzavati u dodiru s predmetima. U istočnim predjelima i na Jadranu će biti kiše, a u Dalmaciji i pljuskova s grmljavinom te kiša lokalno može biti obilna,javlja Državni hidrometerološki zavod (DHMZ).

Najviša dnevna temperatura

Vjetar na kopnu umjeren sjeveroistočni, u Slavoniji i istočni, mjestimice s jakim udarima. Jaka i olujna bura na sjevernom Jadranu te jugo i južni vjetar u Dalmaciji tijekom dana u slabljenju.

Najviša dnevna temperatura na kopnu od 1 do 6, na sjevernom Jadranu do 10, a u Dalmaciji većinom od 10 do 15 °C, samo na jugu i na otocima ponegdje viša.

Stanje na cestama

Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama nema slobodnog cestovnog pravca iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji, Rijeci ili Istri, i obrnuto (zbog zimskih uvjeta i vjetra), javlja HAK.

Samo za osobna vozila otvorene su (zbog vjetra):

dionica autoceste A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice,

Jadranska magistrala (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja (DC8).

Snijeg diljem zemlje

Na Krčkom mostu zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikloicama i motocikle (I. skupina vozila), a na dionicama Jadranske magistrale (DC8) Bakar-Novi Vinodolski i Senj-Sveta Marija Magdalena, autocesti A7 Draga-Šmrika, lokalnoj cesti LC58107 Križišće-Kraljevica dodatno je zabrana prometa dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupinu vozila).

Snijeg pada u Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru, Lici, Slavoniji, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, dok su u ostalom dijelu zemlje kolnici mokri ili samo vlažni i skliski od kiše. Zimski su uvjeti na većini cesta u Gorskom kotaru i Lici, uključujući autoceste: A1 na dionici Karlovac-Maslenica, A6 Rijeka-Zagreb, staru cestu kroz Gorski kotar – DC3 i državnu cestu DC1 na dionici Zagorje-Gračac. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te na put ne kreću bez propisne zimske opreme, piše HAK.

Zimska oprema

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, dok ostala vozila moraju imati zimsku opremu na cestama:

Opreznije treba voziti autocestom A3 Bregana-Lipovac između čvorova Kutina i Popovača (na 95.km) u smjeru Bregane, zbog prometne nesreće.

Na autocesti A3 Bregana-Lipovac pred graničnim prijelazom Bregana u smjeru Slovenije kolona je teretnih vozila oko 1 km.

Od 15. studenog 2018. godine do 15. travnja 2019. godine obvezna je upotreba zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj.

Zimsko je računanje vremena pa vozače motornih vozila podsjećamo da na motornim vozilima za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla, piše HAK.

Savjeti za zimsko vrijeme

Vrijeme je magle, mokrih i skliskih kolnika, HAK podsjeća na nekoliko osnovnih pravila koja će olakšati kretanje po jesenskim kolnicima:

• Valja provjeriti stanje guma i metlica brisača,

• Obvezno uključiti kratka svjetla i danju, bez obzira na vidljivost;

• Držati propisani sigurnosni razmak između vozila, osobito kod vožnje u koloni;

• Izbjegavati nagla kočenja;

• Voziti opreznije.

Povećana vjerojatnost za ledenu kišu

U posebnom priopćenju DHMZ navodi kako je s prostranom anticiklonom proteklih dana sa sjevera i sjeveroistoka stizao hladan zrak, no kako će hladnu zračnu masu polako će početi zamjenjivati topla.

Buru će stoga u Dalmaciji zamijeniti jugo, u noći na utorak već često jako i olujno pa će more biti i jače valovito. Nakon kratkog predaha od oborina danas sredinom dana, navečer stižu nove, zamjetno izraženije. Na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije padat će kiša. U gorju u početku snijeg i susnježica, a kako će se sve više po visini uvlačiti topliji zrak u drugom dijelu noći rast će vjerojatnost i za ledenu kišu, posebice u dijelovima Like već u drugom dijelu noći, a u Gorskom kotaru uglavnom od sredine dana, piše DHMZ.

U gorju će se stvoriti i snježni pokrivač oko 10 cm, mjestimice i do 20 cm, te se mogu očekivati problemi u prometu.

Obilnije oborine

Kiša će padati uglavnom u središnjim i istočnim kopnenim krajevima, a osobito u predjelima iznad 500 mnv u početku snijeg i susnježica. U središnjim predjelima također je lokalno moguća i kiša koja se smrzava u doticaju s tlom i predmetima.

Na Jadranu i u predjelima uz njega uz lokalno izraženije pljuskove praćene grmljavinom past će i obilnija oborina, ponegdje i više od 70, na krajnjem jugu i više od 90 litara po četvornom metru. U srijedu će utjecaj ciklone slabjeti, oborina će biti sve manje, a u nastavku tjedna izgledan je porast temperature, piše DHMZ.