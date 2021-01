SNIJEG VAM SE JUČER ČINIO NEKAKO ČUDAN? To je zbog toga što uopće nije bila riječ o snijegu! Stručnjakinja objasnila o čemu je zapravo riječ

‘Pada pri temperaturama oko ili malo ispod nule, bijela je i kompaktna kao riža, najčešće kratkog zrna’, opisuje poznata metereologinja

“Djeca su došla i rekla da pada stiropor. Rekla sam im da je to snijeg”, komentirala je jučerašnje oborine čitateljica Net.hr-a, inače odgojiteljica u zagrebačkom vrtiću. No čini se da nije bila u pravu.

Poznata metereologinja Dunja Mazzoco Drvar na Twitteru je pojasnila kako jučerašnji tip oborine, iako se naziva “zrnati snijeg” zapravo tehnički nije snijeg jer se ne sastoji od pahuljica.

“Draga djeco, danas učimo o još jednoj vrsti zimske oborine koja nije #snijeg. Pada pri temperaturama oko ili malo ispod nule, bijela je i kompaktna kao riža, najčešće kratkog zrna. Pada kratko, ne formira snježni pokrivač, a zove se #zrnatsnijeg”, napisala je uz fotografiju neobične padaline.

Na pitanje je li i zrnati snijeg zapravo snijeg, Mazzocco Drvar je odgovorila: “Inozemni stručnjaci strogo odbijaju i samu pomisao da bi zrnati snijeg bio snijeg. Argumentiraju to činjenicom da se ne sastoji od pahuljica. Tko smo mi da to propitkujemo!”

Pada kratko, nikada u pljusku, ekvivalent rosulji

Osim što je sastavljen od vrlo sitnih, neprozirnih i bijelih ledenih zrnaca iz niskih oblaka stratusa ili magle, glavno obilježje zrnag snijega je da, za razliku od tuče, nikada ne pada u pljuskovima. Kada bi bilo toplije, umjesto zaleđenih zrna padala bi rosulja. Zrnati snijeg čine zrnca leda koja izgledaju poput zrnaca riže, promjera oko jednog mm, dok je snježna pahulja sastavljena od kristala leda i može imati promjer do 2,5 cm. Pada kada je hladno i kada je nebo pokriveno maglom ili niskim oblacima. U isto vrijeme pada samo malena količina zrnatog snijega, nikada se ne formira pljusak.

Prognoza za petak

Petak će od jutra biti djelomice sunčan uz promjenjivu, poslijepodne u kopnenim predjelima prolazno i povećanu naoblaku. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a na Jadranu prijepodne većinom umjerena, ponegdje i jaka bura, poslijepodne će bura biti sve jača pa će potkraj dana biti jaka, na udare i olujna. Jutro će biti vrlo hladno uz temperaturu od -10 u gorju do -4 u ostatku unutrašnjosti te između -2 i 3 uz obalu. Tijekom dana u kopnenim predjelima tek koji stupanj iznad nule, a na Jadranu od 4 do 9 stupnjeva, piše meteorologinja RTL-a Damjana Ćurkov.