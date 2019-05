SNIJEG U SVIBNJU IZAZVAO KAOS, UKLJUČEN I METEOALARM: Temperatura pala ispod -5, a promjena nabolje neće stići tako brzo

Zbog vjetra, snijega i poledice uključen je i meteoalarm

Niže temperature od uobičajenih za ovo doba godine iznenadile su mnoge stanovnike Hrvatske.

U nekim dijelovima zemlje temperature su tako pale ispod -5 stupnjeva Celzijevih, a čini se kako se vrijeme neće znatno promijeniti u prvoj polovici tjedna.

Moguća susnježica i snijeg

Danas nas tako očekuje pretežno oblačno vrijeme uz mjestimičnu kišu, a u gorskim predjelima susnježicu i snijeg i to uglavnom u prvom dijelu dana, javlja Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

U Dalmaciji će biti lokalnih pljuskova s grmljavinom, a poslijepodne se očekuje postupno smirivanje i razvedravanje sa zapada.

Najviša dnevna temperatura zraka u većem dijelu unutrašnjosti bit će između 6 i 11, na Jadranu od 12 do 16 stupnjeva.

Zbog vjetra, snijega i poledice, uključen je i meteoalarm.

U utorak niske temperature i mraz

U utorak će biti djelomice ili pretežno sunčano.

Ujutro je moguć slab mraz, uglavnom u gorju. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 3 do 6, u gorskim predjelima od -2 do 1, a na Jadranu od 7 do 11 °C.

Najviša dnevna uglavnom između 15 i 20 °C.

HAK upozorava vozače!

Zbog olujnog vjetra samo za osobna vozila otvoreni su:

autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje,

autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice (obilazak za ostale skupine vozila je starom cestom kroz Gorski kotar – DC3),

Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene,

državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački,

Paški most.

Zbog olujnog vjetra zabrana je prometa za:

I. skupinu (autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama, motocikle) na Krčkom mostu i na DC1 Borje-Klapavica;

I. i II. skupinu vozila (autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama, motocikle, dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom) na Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Senja, autocesti A7 čvor Draga-čvor Šmrika, LC58107 Križišće-Kraljevica.

Zabrana za kamione s prikolicom i tegljače s poluprikolicom zbog zimskih uvjeta na:

DC25 Korenica-Gospić;

DC27 Gračac-Zaton Obrovački;

DC42 Poljanak;

DC52 Špilnik-Korenica;

DC218 GP Užljebić-Dobroselo-Mazin-Bruvno;

DC429 Selište Drežničko-Prijeboj.