Proljeće je umjesto sunca i kratkih rukava donijelo - snijeg. Barem je tako u visinama, točnije na Sljemenu koji se probudio kao da je sred zime. S druge strane, na dijelu sjevernog Jadrana se razvedrilo, no u većini zemlje je jutros oblačno, lokalno ima i uz slabu kišu.

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), prijepodne nas očekuje umjereno do pretežno oblačno, uglavnom u Slavoniji i Dalmaciji mjestimice s kišom, u višem gorju i snijegom. Potom sunčanije, osobito na Jadranu i uz njega, a u sjevernim predjelima uz lokalno pojačan razvoj oblaka postoji mogućnost za poneki izolirani pljusak. Najviša dnevna temperatura od 9 do 15, na Jadranu od 14 do 18 °C.

Za vikend nešto toplije

U četvrtak pak, u sjevernim predjelima unutrašnjosti bit će djelomice sunčano uz postupni porast naoblake s jugozapada. Na Jadranu i područjima uz njega umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, glavninom u drugom dijelu dana. Tijekom noći na petak kiša će se proširiti i na sjever.

Na Jadranu će zapuhati jugo i jačati, pa će u Dalmaciji popodne mjestimice bit jako, ponegdje i olujno. Najniža temperatura zraka od -2 do 2, na moru od 7 do 11, a najviša dnevna uglavnom od 15 do 19 °C.

Tijekom oblačnijeg petka kiše će biti više te posvuda, a lokalno su izgledni i pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u Dalmaciji i Slavoniji. U subotu promjenljivo, još ponegdje uz vrlo malo kiše, a tijekom popodneva razvedravanje. Temperatura zraka u blagom porastu.