SNIJEG STIŽE I U DALMACIJU; Vakula objavio novu prognozu – stižu minusi i nezgodno vrijeme, evo dokad će trajati

Novo jače naoblačenje krajem će nedjelje donijeti na kopnu nove oborine. Uz sve nižu temperaturu padat će uglavnom snijeg, osobito u ponedjeljak, kada bi ga moglo biti i u unutrašnjosti Dalmacije

“Od nedjelje do utorka na kopnu će opet snijeg i novi snježni pokrivač, prema aktualnim prognozama najizgledniji u ponedjeljak. Prema sredini tjedna, unatoč smirivanju i vjetra i oborine, hladnoća će se nastaviti, a ujutro čak i pojačati. Na Jadranu će biti promjenjivo, povremenu uz kišu osobito u Dalmaciji. Ponegdje jaka bura ponajprije će na sjevernom dijelu Jadrana tijekom vikenda i početkom tjedna stvarati probleme u prometu, a u ponedjeljak bi mogla i nositi snijeg do obale. Od utorka smirivanje vremena, uz sve više mnogima priželjkivanih sunčanih razdoblja”, najavio je u novoj vremenskoj prognozi meteorolog HRT-a Zoran Vakula.

Subota: promjenjivo, većinom suho, bura

“I u subotu prijepodne će još u istočnoj Hrvatskoj biti oblačno, mjestimice u Posavini s maglom, a popodne su moguća sunčana razdoblja. Najniža temperatura od -3 do 0 °C, danju do 4 °C, a navečer najhladnije.

Podjednako i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će najmanje oblaka biti na najhladnijem sjeveru, a najviše na području Banovine, moguće i uz povremenu maglu. Umjeren sjeveroistočnjak pojačavat će dojam hladnoće uz ionako relativno niska oko 3 °C.

Snijeg će povremeno i dalje padati u gorju, uz temperaturu ispod 0 °C. Promet će ponegdje na sjevernom Jadranu otežavati jaka bura s olujnim udarima, osobito podno Velebita, a prema otocima umjereno valovito more. Jutarnja temperatura od 3 do 5 °C, danju oko 8 °C.

U Dalmaciji promjenjivo, u većem dijelu ipak suho, s kišom na jugu tek krajem dana. Puhat će uglavnom umjerena bura, a temperatura će od jutarnjih 5 °C danju porasti do oko 11 °C. U unutrašnjosti hladnije pa će ujutro biti i slabog mraza.

Najpromjenjivije s najčešćom kišom i najtoplije bit će na jugu Hrvatske, gdje će bura većinom biti slaba do umjerena, more malo do umjereno valovito, a temperatura između 7 i 12 °C.”

Sljedećih dana promjenjivo, uz nove oborine, na kopnu i ‘minuse’

“Novo jače naoblačenje krajem će nedjelje donijeti na kopnu nove oborine. Uz sve nižu temperaturu padat će uglavnom snijeg, osobito u ponedjeljak, kada bi ga moglo biti i u unutrašnjosti Dalmacije. U utorak smirivanje, a posebice izražena jutarnja hladnoća mogla bi se zadržati i do sredine tjedna, kada će sjeverac posve oslabiti.

Na Jadranu promjenjivo i relativno vjetrovito, mjestimice uz jaku, ponegdje moguće i olujnu buru – osobito na sjevernom dijelu, gdje bi u ponedjeljak mogla donositi snijeg i do obale. U Dalmaciji će kiša generalno biti učestalija, ikako barem za sada – ne i obilnija”, prognozirao je za HRT Izidor Pelajić, mag. phys. – geophys. iz DHMZ-a.