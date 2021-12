Iako ga nije bilo na sam Božić, dio Hrvatske dočekao je Štefanje okupan snijegom. Snijega ima u Međimurju, Krapini, Varaždinu, Lipiku, a u dijelovima Zagreba pojavila se slaba susnježica.

Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), snijeg je moguć i u večernjim satima kada nas očekuje zahlađenje.

U ostatku dana očekuje nas oblačno vrijeme i povremena kiša, a na Jadranu i uz njega lokalni pljuskovi.

U sjeverozapadnim i gorskim područjima uz kišu ponegdje i susnježica, a navečer sa zahladnjenjem moguć je i snijeg.

U ponedjeljak susnježica i snijeg

Na kopnu vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će puhati umjereno, u Dalmaciji mjestimice i jako jugo. Temperatura zraka u unutrašnjosti većinom od 0 do 5, na Jadranu najviša dnevna od 12 do 16 °C.

Dodajmo kako je i za gotovo cijeli dio zemlje, izuzev Slavonije, danas upaljen žuti meteoalarm.

U ponedjeljak će prevladavati oblačno vrijeme, na Jadranu sa sunčanim razdobljima. Uglavnom prijepodne kiša, na kopnu susnježica i snijeg.

Na krajnjem jugu moguća je obilna kiša, a u unutrašnjosti ponegdje novi snježni pokrivač. Vjetar slab, na moru umjeren sjeverozapadni, ujutro na sjevernom Jadranu ponegdje bura a na krajnjem jugu jugo. Najniža temperatura zraka od -2 do 1, na Jadranu od 5 do 10, a najviša dnevna većinom od 1 do 6 na kopnu te od 9 do 14 °C duž obale i na otocima.

Slijedi zatopljenje

U Zagrebu se sutra očekuje pretežno oblačno, u prvom dijelu dana sa snijegom. Poslijepodne postupno smanjenje naoblake, uz najnižu temperatura zraka od -3 do -1, a najvišu dnevnu od 1 do 4°C.

Toplije vrijeme očekuje nas od srijede.

"U još hladniji ponedjeljak susnježica je moguća još ponegdje u kopnenom području, a na Jadranu će kiša biti rjeđa nego u nedjelju. Od utorka sunčanije, a novo zatopljenje slijedi već od srijede.", rekla je za HRT-ovu emisiju "Vrijeme" uoči "Dnevnika" u 19 sati Kristina Klemenčić Novinc iz DHMZ-a.