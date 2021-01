SNIJEG PADA U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI: Zimska oprema obvezna i u zaleđu Splita

Kako se doznaje od meteorologa, svi veći gradovi i naseljena mjesta u županiji danas su se zabijelili, a snijeg i dalje pada

Zbog snijega koji ponegdje i od jutra pada u Splitsko-dalmatinskoj županiji, pa i u zaleđu Splita, policija podsjeća sve vozače na obveznu zimsku opremu te ih poziva da budu oprezni i prilagode vožnju uvjetima na cesti.

Policija poziva vozače da prilagode brzinu i vožnju uvjetima na cesti te da ne kreću na put bez zimske opreme. Također ističe kako je upravljanje vozilima u takvim uvjetima otežano.

“Zakon o sigurnosti prometa na cestama propisuje kako je zimska oprema obvezna u trenutku kada na prometnicama nastupe zimski uvjeti, točnije kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica. Podsjećamo sve vozače da poštuju ograničenja brzine te da vožnju prilagode stanju na cesti i uvjetima vidljivosti”, poručuju iz splitske policije.

Kako se doznaje od meteorologa, svi veći gradovi i naseljena mjesta u županiji danas su se zabijelili, a snijeg i dalje pada. Najviše ga je na Morosu, a ima i na Svilaji te na Dinari. U gradovima uz more pada kiša, no po nekim prognozama, ona bi do noći mogla prijeći u susnježicu.