Subota nam je donijela olujnu buru dok su nedjeljno jutro i večer donijeli mraz na području Dalmatinske zagore. Na dionici autoceste A1 kod Dugopolja i Biskova od jutra pada snijeg koji usporava promet.

Na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići između čvora Prgomet i čvora Vučevica vozi se uz ograničenje brzine 40km/h zbog ledene kiše i snijega. HAC moli vozače da poštuju prometne znakove.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kolnici su vlažni te se vozi uz ograničenje brzine zbog radova na dionicama A1:

Gornja Ploča - Sveti Rok,

Zadar - Benkovac - Pirovac - Skradin,

Skrdin - Šibenik - Vrpolje - Prgomet,

Prgomet - Split - Bisko

Radi vozila u kvaru na dionici između čvora Prgomet i odmorišta Radošić (356+300 km) u smjeru Dubrovnika vozači se mole za dodatni oprez i ograničenje brzine 80 km/h. Ista je situacija i između čvora Zagvozd i čvora Šestanovac u smjeru Zagreba, gdje je ograničenje brzine 100 kilometara na sat.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Snijeg pada i na području Muća, Vučevice, cijelog područja iza Kozjaka i dijela Cetinske krajine, a an području od Trogira do Splita pada kiša, javlja Dalmacija Danas.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon hladne noći u kojoj je u dijelovima Dalmatinske zagore temperatura padala i do - 7 Celzijevaca, u dijelu srednje Dalmacije osvanulo je oblačno jutro koje je ponegdje u Dalmatinskoj zagori donijelo i prvi snijeg ove jeseni.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Teška prometna nesreća kod Dugog Sela

U ponedjeljak rano ujutro dogodila se i teška prometna nesreća kod Dugog Sela, gdje je u sudaru kamiona i osobnog vozila ozlijeđeno šest osoba.

"Imali smo dojavu oko 6.15 ujutro, Črnec Dugoselski, dogodila se prometna nesreća u kojoj je sudjelovalo teretno vozilo i jedno osobno vozilo. Šest osoba je ozlijeđeno, očevi je u tijeku. Informacije o ozlijeđenima još nemamo, čekamo povratnu informaciju od zdravstvene ustanove u koju su prevezeni", kazali su nam iz PU zagrebačke.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na zagrebačkom Jankomiru došlo je pak do sudara osobnog automobila i autobusa, zbog čega se stvorila kolona vozila.

HAK upozorava na prilagođavanje brzine

Zbog prosvjeda svinjogojaca na državnoj cesti DC520, kod kružnog toka promet prema GP Slavonski Šamac je preusmjeren preko Kruševice, izvijestili su u ponedjeljak ujutro iz Hrvatskog auto-kluba (HAK).

Prema graničnom prijelazu Županja osobna vozila prometuju obilazno, uz regulaciju i nadzor policijskih službenika, dok je promet autobusa i teretnih vozila je otežan, dodali su.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pješak na autocesti A3 Bregana-Lipovac na čvoru Lužani pa vozače mole za dodatan oprez.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za sve skupine vozila otvoreni su: autocesta A1 Zagreb-Ploče-Karamatići; autocesta A6 Rijeka-Zagreb; državna cesta DC1 Karlovac-Slunj-Knin-Split; Jadranska magistrala-DC8; Stara cesta kroz Gorski kotar-DC3; Paški most; Krčki most; Most dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku; državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački.

Zbog niskih temperatura moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima u unutrašnjosti. Mokri su i skliski kolnici mjestimice u Dalmaciji. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama pa vozače iz HAK-a. upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zbog zimskih uvjeta, zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, a za ostala vozila obvezna je zimska oprema na pojedinim cestama.

Na prijelazu Stara/Bosanska Gradiška teretna vozila na ulaz čekaju jedan sat, a na izlaz čekaju pola sata.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U pomorskom prometu nema poteškoća.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

DHMZ: Susnježica u Gorskom kotaru

Bit će djelomice sunčano uz postupan porast naoblake sa zapada, osobito u drugom dijelu dana. Na Jadranu i predjelima uz njega mjestimice kiša, osobito poslijepodne i navečer. U Gorskoj Hrvatskoj ponegdje susnježica i slab snijeg, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za ponedjeljak.

Zapuhat će umjeren do jak jugozapadnjak, u višim predjelima s olujnim udarima. Na Jadranu umjereno i jako jugo i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 4 do 9, na Jadranu između 10 i 14 stupnjeva Celzijusovih.

POGLEDAJTE VIDEO: Hladno vrijeme se nastavlja i danas. Temperature će ići u minus, a moguća kiša i naoblaka