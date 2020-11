‘SNIJEG MOŽE PASTI KAD GOD HOĆE’: Bandić uvjerava da će Zimska služba raditi svoj posao, pa otkrio jesu li razmazili Zagrepčane

Milan Bandić: ‘Ako se dobro pripremite na vrijeme, onda snijeg može pasti kad god hoće i ne može nas iznenaditi’

Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić prisustvovao je u bazi zimske službe Žitnjak tradicionalnoj Svečanoj smotri vozila i opreme Zimske službe uoči početka rada Službe gdje je pohvalio rad Zimske službe. “Zimska služba će raditi svoj posao, ja ne bih rekao da smo razmazili Zagrepčane, nego smo postigli standard koji moramo održavati”, rekao je Bandić, javlja N1.

Dodao je da prioritet treba biti očistiti bolnice i specijalne institucije, i to u roku od 4 do 6 sati. “Ostalo u roku 24 sata. To nijedna europska metropola ne radi kao Grad Zagreb”, rekao je Bandić, dodavši da se mora voditi računa i o potrošnji, pa se čuva svaki decilitar goriva.

“Ako se dobro pripremite na vrijeme, onda snijeg može pasti kad god hoće i ne može nas iznenaditi. Mi moramo napraviti sve da nas snijeg ne iznenadi”, rekao je Bandić.

Zimska služba ima 50 vozila, više od 250 ekipa na nekoliko tisuća kilometara prometnica, 20 tona soli, a povezani su i s meteorolozima zbog pravovremene reakcije.

